इस स्मार्टफोन की दीवानी हुई दुनिया, बिक्री में निकला सबसे आगे, जानिए क्यों आ रहा लोगों को पसंद?

आईफोन 16 को लॉन्च हुए भले ही एक साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन इसका जादू अब भी बरकरार है. एक ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि आईफोन 16 पिछले साल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन रहा. भारत में भी 2025 में आईफोन 16 की सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी. ऐप्पल ने सितंबर, 2025 में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी अभी तक आईफोन 16 लोगों की पहली पसंद बना हुआ है.

आईफोन 16 के स्पेसिफिकेशंस

आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. A18 प्रोसेसर वाला यह आईफोन मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है. इसके रियर में 48MP + 12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है.

लोगों को क्यों पसंद आ रहा यह आईफोन?

कीमत- ऐप्पल के लेटेस्ट आईफोन की तुलना में इसकी कीमत कम है और सेल के दौरान ग्राहकों को अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है. इसके चलते लोगों को बिना बहुत ज्यादा पैसा खर्च इस आईफोन में प्रीमियम ऐप्पल एक्सपीरियंस मिल जाता है.

परफॉर्मेंस- इस आईफोन में मिलने वाला A18 चिपसेट शानदार परफॉर्मेंस देता है. गेम्स से लेकर ऐप्पल इंटेलीजेंस जैसे फीचर्स यह आसानी से हैंडल कर सकता है.

सॉफ्टवेयर सपोर्ट- ऐप्पल कई सालों तक अपने पुराने डिवाइस को सॉफ्टवेयर अपडेट देती रहती है. इसका मतलब है कि पुराने आईफोन पर भी लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहेंगे. इस भरोसे के कारण लोग महंगी कीमत देकर लेटेस्ट आईफोन खरीदने की बजाय थोड़ा पुराना मॉडल भी खरीद लेते हैं.

