हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइस स्मार्टफोन की दीवानी हुई दुनिया, बिक्री में निकला सबसे आगे, जानिए क्यों आ रहा लोगों को पसंद?

इस स्मार्टफोन की दीवानी हुई दुनिया, बिक्री में निकला सबसे आगे, जानिए क्यों आ रहा लोगों को पसंद?

ऐप्पल ने कुछ महीने पहले आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च किया था. मार्केट में लेटेस्ट आईफोन होने के बावजूद लोग आईफोन 16 को खूब पसंद कर रहे हैं और यह 2025 का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बन गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 31 Jan 2026 06:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

आईफोन 16 को लॉन्च हुए भले ही एक साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन इसका जादू अब भी बरकरार है. एक ताजा रिपोर्ट से पता चला है कि आईफोन 16 पिछले साल दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन रहा. भारत में भी 2025 में आईफोन 16 की सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी. ऐप्पल ने सितंबर, 2025 में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च कर दी थी, लेकिन इसके बाद भी अभी तक आईफोन 16 लोगों की पहली पसंद बना हुआ है.

आईफोन 16 के स्पेसिफिकेशंस

आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. A18 प्रोसेसर वाला यह आईफोन मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस फीचर्स को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है. इसके रियर में 48MP + 12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है. 

लोगों को क्यों पसंद आ रहा यह आईफोन?

कीमत- ऐप्पल के लेटेस्ट आईफोन की तुलना में इसकी कीमत कम है और सेल के दौरान ग्राहकों को अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है. इसके चलते लोगों को बिना बहुत ज्यादा पैसा खर्च इस आईफोन में प्रीमियम ऐप्पल एक्सपीरियंस मिल जाता है.

परफॉर्मेंस- इस आईफोन में मिलने वाला A18 चिपसेट शानदार परफॉर्मेंस देता है. गेम्स से लेकर ऐप्पल इंटेलीजेंस जैसे फीचर्स यह आसानी से हैंडल कर सकता है.

सॉफ्टवेयर सपोर्ट- ऐप्पल कई सालों तक अपने पुराने डिवाइस को सॉफ्टवेयर अपडेट देती रहती है. इसका मतलब है कि पुराने आईफोन पर भी लेटेस्ट फीचर्स मिलते रहेंगे. इस भरोसे के कारण लोग महंगी कीमत देकर लेटेस्ट आईफोन खरीदने की बजाय थोड़ा पुराना मॉडल भी खरीद लेते हैं.

ये भी पढ़ें-

सैमसंग के इस फोन पर आ गई छप्परफाड़ डील! यहां मिल रही 34,000 रुपये की छूट, जल्दी उठाएं फायदा

Published at : 31 Jan 2026 06:47 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPHONE 16
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट, अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खामेनेई, दी ये धमकी
यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट, अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खामेनेई, दी ये धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'...तो इसलिए देते हैं ऐसा बयान', असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर बोले अखिलेश यादव
'...तो इसलिए देते हैं ऐसा बयान', असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर बोले अखिलेश यादव
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो बोले पीयूष गोयल, याद दिलाया इतिहास
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो पीयूष गोयल का पलटवार
Advertisement

वीडियोज

Chhatarpur की मिट्टी में सोने का खजाना? 500 साल पुराने सिक्कों की खोज | Madhya Pradesh | ABP News
Crime News: साध्वी की मौत... '50 घंटे का सस्पेंस' ! | Sansani
Janhit With Chitra Tripathi: योगी Vs शंकराचार्य..'हिन्दू राउंड' | UP Politics | CM Yogi | ABP
Bharat ki Baat: अजित पवार की जगह डिप्टी सीएम तय! | Sunetra Pawar | Ajit Pawar Death in Plane Crash
Sandeep Chaudhary: वोट की छटपटाहट..'मियां' पर महाभारत? चुनावी ध्रुवीकरण का सबसे सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट, अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खामेनेई, दी ये धमकी
यूरोपीय यूनियन ने IRGC को किया ब्लैक लिस्ट, अब EU के खिलाफ एक्शन की तैयारी में खामेनेई, दी ये धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'...तो इसलिए देते हैं ऐसा बयान', असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर बोले अखिलेश यादव
'...तो इसलिए देते हैं ऐसा बयान', असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा पर बोले अखिलेश यादव
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो बोले पीयूष गोयल, याद दिलाया इतिहास
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो पीयूष गोयल का पलटवार
स्पोर्ट्स
Australian Open 2026 Final: ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज की भिड़ंत, जानें भारत में कब और कैसे देखें लाइव
नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में, जानें कैसे देखें लाइव
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
हेल्थ
कितने दिन में बदल देना चाहिए बर्तन धोने वाला झाबा, जानें इससे किन बीमारियों का खतरा?
कितने दिन में बदल देना चाहिए बर्तन धोने वाला झाबा, जानें इससे किन बीमारियों का खतरा?
यूटिलिटी
दिल्ली मेट्रो में सफर और आसान, अब सभी बैंकों के NCMC कार्ड मान्य, मिलेगा कैशलेस सुविधा का फायदा
दिल्ली मेट्रो में सफर और आसान, अब सभी बैंकों के NCMC कार्ड मान्य, मिलेगा कैशलेस सुविधा का फायदा
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget