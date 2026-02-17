हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीमार्केट में आई गिरावट के बाद भी चमका आईफोन 16, अब भी धड़ाधड़ हो रही है बिक्री, इन कारणों से आ रहा लोगों को पसंद

मार्केट में आई गिरावट के बाद भी चमका आईफोन 16, अब भी धड़ाधड़ हो रही है बिक्री, इन कारणों से आ रहा लोगों को पसंद

भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में गिरावट के बाद भी आईफोन 16 की खूब डिमांड है. यह 2025 के आखिरी क्वार्टर में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन रहा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Feb 2026 07:36 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

2025 के चौथे क्वार्टर में भारत की स्मार्टफोन मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और सालाना आधार पर स्मार्टफोन शिपमेंट 4 प्रतिशत कम हो गई है. यह सीजनल गिरावट मानी जाती है, लेकिन साल के आखिरी महीनों में कीमत बढ़ने के कारण लोगों ने नया फोन खरीदने से थोड़ा परहेज किया है. इस गिरावट के बावजूद आईफोन 16 का क्रेज बरकरार है और लगातार तीसरे क्वार्टर भी सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना रहा.

महंगे फोन खरीद रहे हैं लोग

काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, चौथे क्वार्टर में भी लोगों का प्रीमियम फोन की तरफ जाने का ट्रेंड जारी रहा. अब भारत में 45,000 रुपये से अधिक की कीमत वाले फोन के अल्ट्रा-प्रीमियम सेगमेंट के पास 17 प्रतिशत मार्केट शेयर है. पहले किसी भी क्वार्टर में यह इतना ज्यादा नहीं रहा है. इससे पता चलता है कि भारत में लोग अब महंगे स्मार्टफोन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. ऐप्पल को इस ट्रेंड का सबसे ज्यादा फायदा मिला है और आईफोन 16 इस क्वार्टर का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बनकर टॉप पर रहा है. ऐप्पल को टारगेटेड प्रमोशन को बेहतर चैनल मैनेजमेंट कई चीजों का इसमें फायदा मिला है.

आईफोन 16 को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग?

आईफोन 16 की भारत समेत दुनियाभर में जमकर बिक्री हो रही है. 2025 में यह भारत के साथ-साथ दुनियाभर में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन रहा था. लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज आने के बाद भी लोग इसे जमकर खरीद रहे हैं. इसकी कम कीमत, शानदार परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के कारण यह लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है.

क्या है आईफोन 16 के स्पेसिफिकेशंस?

2024 में लॉन्च हुए आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इस आईफोन में A18 प्रोसेसर लगा है, जो मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है. इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है.

ये भी पढ़ें-

2026 में खरीदना है नया फोन? इन बातों पर जरूर गौर, मिलेगी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी

Published at : 17 Feb 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IPHONE 16 Indian Smartphone Market
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
मार्केट में आई गिरावट के बाद भी चमका आईफोन 16, अब भी धड़ाधड़ हो रही है बिक्री, इन कारणों से आ रहा लोगों को पसंद
मार्केट में आई गिरावट के बाद भी चमका आईफोन 16, अब भी धड़ाधड़ हो रही है बिक्री, इन कारणों से आ रहा लोगों को पसंद
टेक्नोलॉजी
2026 में खरीदना है नया फोन? इन बातों पर जरूर करें गौर, मिलेगी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी
2026 में खरीदना है नया फोन? इन बातों पर जरूर करें गौर, मिलेगी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी
टेक्नोलॉजी
अब AI बनाएगा आपकी मर्जी की Playlist! YouTube ने प्रीमियम यूजर्स के लिए लॉन्च किया ये धमाकेदार फीचर
अब AI बनाएगा आपकी मर्जी की Playlist! YouTube ने प्रीमियम यूजर्स के लिए लॉन्च किया ये धमाकेदार फीचर
टेक्नोलॉजी
फोन के USB पोर्ट में भूलकर भी न लगा लें ये डिवाइसेस, हो जाएगा बड़ा नुकसान, खर्चा भी आएगा
फोन के USB पोर्ट में भूलकर भी न लगा लें ये डिवाइसेस, हो जाएगा बड़ा नुकसान, खर्चा भी आएगा
Advertisement

वीडियोज

Tarique Rahman Oath Ceremony: Bangladeshमें आज पीएम पद की शपथ लेंगे तारिक रहमान | Breaking
AI Impact Summit : मुंबई पहुंचे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन का गर्मजोशी से किया स्वागत |
Sansani:रोहित शेट्टी के दुश्मनों की 'खूनी शतरंज'!
Sansani:रोहित शेट्टी के दुश्मनों की 'खूनी शतरंज'! | Crime News
Bangladesh PM Swearing In: कल नई सरकार का शपथ ग्रहण | Tarique Rahman | New PM | BNP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
17, 18 और 19 को 10 राज्यों में बारिश! मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी-दिल्ली, पंजाब-हरियाणा में कब बरसेंगे बादल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर: रिटायर्ड फौजी की 'खूनी सनक', पत्नी-बेटे की गोली मारकर हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
कानपुर: रिटायर्ड फौजी की 'खूनी सनक', पत्नी-बेटे की गोली मारकर हत्या, फिर ट्रेन के आगे कूदकर दी जान
इंडिया
AI Impact Summit 2026: इमैनुएल मैक्रों पत्नी के साथ मुंबई पहुंचे, PM मोदी से आज होगी मुलाकात? जानें 3 शेड्यूल
इमैनुएल मैक्रों पत्नी के साथ मुंबई पहुंचे, PM मोदी से आज होगी मुलाकात? जानें 3 शेड्यूल
क्रिकेट
अक्षर पटेल ने जीत के बाद पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली, ईशान किशन की जमकर तारीफ
अक्षर पटेल ने जीत के बाद पाकिस्तान की उड़ाई खिल्ली, ईशान किशन की जमकर तारीफ
बॉलीवुड
'लिंकअप-ब्रेकअप से कौन नहीं गुजरता', रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
रवीना टंडन ने अक्षय कुमार को बताया अच्छा दोस्त, शिल्पा शेट्टी संग बॉन्ड पर किया रिएक्ट
इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
जम्मू और कश्मीर
जम्मू: बाल सुधार गृह से दो पाकिस्तानी समेत 3 नाबालिग फरार, पुलिसकर्मियों को भी किया घायल
जम्मू: बाल सुधार गृह से दो पाकिस्तानी समेत 3 नाबालिग फरार, पुलिसकर्मियों को भी किया घायल
जनरल नॉलेज
Vietnam Birthdays: वियतनाम में लोग नहीं मनाते अपना जन्मदिन, जानें क्या है इसकी वजह?
वियतनाम में लोग नहीं मनाते अपना जन्मदिन, जानें क्या है इसकी वजह?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget