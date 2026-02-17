मार्केट में आई गिरावट के बाद भी चमका आईफोन 16, अब भी धड़ाधड़ हो रही है बिक्री, इन कारणों से आ रहा लोगों को पसंद
भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में गिरावट के बाद भी आईफोन 16 की खूब डिमांड है. यह 2025 के आखिरी क्वार्टर में भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन रहा.
2025 के चौथे क्वार्टर में भारत की स्मार्टफोन मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और सालाना आधार पर स्मार्टफोन शिपमेंट 4 प्रतिशत कम हो गई है. यह सीजनल गिरावट मानी जाती है, लेकिन साल के आखिरी महीनों में कीमत बढ़ने के कारण लोगों ने नया फोन खरीदने से थोड़ा परहेज किया है. इस गिरावट के बावजूद आईफोन 16 का क्रेज बरकरार है और लगातार तीसरे क्वार्टर भी सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना रहा.
महंगे फोन खरीद रहे हैं लोग
काउंटरप्वाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, चौथे क्वार्टर में भी लोगों का प्रीमियम फोन की तरफ जाने का ट्रेंड जारी रहा. अब भारत में 45,000 रुपये से अधिक की कीमत वाले फोन के अल्ट्रा-प्रीमियम सेगमेंट के पास 17 प्रतिशत मार्केट शेयर है. पहले किसी भी क्वार्टर में यह इतना ज्यादा नहीं रहा है. इससे पता चलता है कि भारत में लोग अब महंगे स्मार्टफोन की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं. ऐप्पल को इस ट्रेंड का सबसे ज्यादा फायदा मिला है और आईफोन 16 इस क्वार्टर का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बनकर टॉप पर रहा है. ऐप्पल को टारगेटेड प्रमोशन को बेहतर चैनल मैनेजमेंट कई चीजों का इसमें फायदा मिला है.
आईफोन 16 को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग?
आईफोन 16 की भारत समेत दुनियाभर में जमकर बिक्री हो रही है. 2025 में यह भारत के साथ-साथ दुनियाभर में सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन रहा था. लेटेस्ट आईफोन 17 सीरीज आने के बाद भी लोग इसे जमकर खरीद रहे हैं. इसकी कम कीमत, शानदार परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के कारण यह लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए है.
क्या है आईफोन 16 के स्पेसिफिकेशंस?
2024 में लॉन्च हुए आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इस आईफोन में A18 प्रोसेसर लगा है, जो मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है. इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है.
