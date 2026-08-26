एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी, जानें टीम इंडिया के मैच कब और किसके साथ?
Asian Games 2026 Cricket Schedule: एशियन गेम्स 2026 में होने वाले मेंस और वीमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है. एशियाई खेल जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेले जाएंगे.
जापान की मेजबानी में 19 सितंबर से एशियन गेम्स की शुरुआत हो रही है. इन खेलों के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जहां पुरुष और महिलाओं की स्पर्धा में भी भारतीय टीम भाग ले रही होगी. महिलाओं के मैचों का आयोजन ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही शुरू हो चुका होगा, जबकि पुरुषों के मुकाबले 24 सितंबर से शुरू होंगे. बताते चलें कि एशियाई खेलों में भारत के 523 खिलाड़ी 35 अलग-अलग खेलों में मेडल के लिए दावेदारी पेश करते दिखेंगे.
मेंस टीम को डायरेक्ट क्वार्टरफाइनल का टिकट
एशियन गेम्स में पुरुषों का क्रिकेट टूर्नामेंट 24 सितांबर-3 अक्टूबर तक खेला जाएगा. कुल 10 टीम इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी. 23 जुलाई, 2026 के दिन टी20 रैंकिंग्स के आधार पर टीमों को सीड दी जा चुकी है. टूर्नामेंट में खेल रही सबसे निचली रैंकिंग की 6 टीमों को ग्रुप स्टेज से होते हुए नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करना होगा, जबकि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को आईसीसी रैंकिंग के आधार पर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश मिल गया है. एशियन गेम्स में भारतीय टीम का क्वार्टरफाइनल मुकाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा.
मेंस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 10 टीम: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, हॉन्ग कॉन्ग, मलेशिया, ओमान
महिला टीम भी खेलेगी क्वार्टरफाइनल
एशियाई खेलों में क्रिकेट की महिलाओं की स्पर्धा में सिर्फ 8 टीम भाग ले रही होंगी. आईसीसी रैंकिंग के आधार पर उन्हें भी सीड दी गई है और महिलाओं के बीच नॉकआउट टूर्नामेंट खेला जाएगा, जिसकी शुरुआत क्वार्टरफाइनल मुकाबलों से होगी. भारतीय महिला क्रिकेट टीम का क्वार्टरफाइनल मैच 17 सितंबर को जापान के साथ होगा. इस टूर्नामेंट का फाइनल 22 सितंबर को खेला जाएगा.
महिला टूर्नामेंट में भाग लेने वाली 8 टीम: भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, जापान, चीन, मलेशिया
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पुरुष टूर्नामेंट का शेड्यूल
- 24 सितंबर - अफगानिस्तान बनाम जापान
- 24 सितंबर - हॉन्ग कॉन्ग बनाम मलेशिया
- 25 सितंबर - अफगानिस्तान बनाम नेपाल
- 25 सितंबर - हॉन्ग कॉन्ग बनाम ओमान
- 26 सितंबर - जापान बनाम नेपाल
- 26 सितंबर - मलेशिया बनाम ओमान
- 28 सितंबर - पहला क्वार्टरफाइनल - भारत बनाम ग्रुप ए की उपविजेता टीम
- 28 सितंबर - दूसरा क्वार्टरफाइनल - पाकिस्तान बनाम ग्रुप बी की उपविजेता टीम
- 29 सितंबर - तीसरा क्वार्टरफाइनल - बांग्लादेश बनाम ग्रुप बी की विजेता टीम
- 29 सितंबर - चौथा क्वार्टरफाइनल - श्रीलंका बनाम ग्रुप ए की विजेता टीम
- 1 अक्टूबर - पहला सेमीफाइनल
- 1 अक्टूबर - दूसरा सेमीफाइनल
- 3 अक्टूबर - ब्रॉन्ज मेडल मैच
- 3 अक्टूबर - गोल्ड मेडल मैच
महिला टूर्नामेंट का शेड्यूल
- 17 सितंबर - भारत बनाम जापान - पहला क्वार्टरफाइनल
- 17 सितंबर - बांग्लादेश बनाम चीन - दूसरा क्वार्टरफाइनल
- 18 सितंबर - मलेशिया बनाम श्रीलंका - तीसरा क्वार्टरफाइनल
- 18 सितंबर - पाकिस्तान बनाम थाईलैंड - चौथा क्वार्टरफाइनल
- 20 सितंबर - पहला सेमीफाइनल
- 20 सितंबर - दूसरा सेमीफाइनल
- 22 सितंबर - ब्रॉन्ज मेडल मैच
- 22 सितंबर - गोल्ड मेडल मैच
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