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हिंदी न्यूज़ऑटोTVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?

TVS iQube MillionR स्पेशल एडिशन लॉन्च, कीमत 1.40 लाख, जानें क्या खास?

iQube MillionR में सबसे बड़ा बदलाव रंग में किया गया है. इसमें नया Aurora Green डुअल-टोन कलर दिया है, जिसे TVS ने नॉर्दर्न लाइट्स यानी उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाली रोशनी से प्रेरित होकर तैयार किया है.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 26 Aug 2026 12:00 PM (IST)
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TVS मोटर कंपनी ने अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube का एक नया स्पेशल एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है iQube MillionR.  यह स्पेशल एडिशन कंपनी ने खास मौके पर उतारा है, क्योंकि iQube स्कूटर अब तक 10 लाख यानी एक मिलियन ग्राहकों तक पहुंच चुका है. यह टैगलाइन "MillionR" TVS के पुराने Jupiter स्कूटर के स्पेशल एडिशन से मिलती-जुलती है, जिसने साल 2016 में एक मिलियन ग्राहकों का आंकड़ा पार किया था. अब iQube ने भी वही उपलब्धि हासिल कर ली है, जिससे TVS इस साल भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी बन गई है. यह नया स्पेशल एडिशन 3.5 kWh बैटरी वाले वेरिएंट पर आधारित है और इसकी कीमत 1,40,138 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

क्या है इस स्पेशल एडिशन में नया?

iQube MillionR में सबसे बड़ा बदलाव इसके नए रंग में देखने को मिलता है. इसमें नया Aurora Green डुअल-टोन कलर दिया गया है, जिसे TVS ने नॉर्दर्न लाइट्स यानी उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाली रोशनी से प्रेरित होकर तैयार किया है. इसके अलावा स्कूटर पर खास "MillionR" बैजिंग और प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री भी दी गई है, ताकि इसे बाकी सामान्य iQube मॉडल से अलग पहचान मिल सके. हालांकि यह सभी बदलाव मुख्य रूप से दिखावटी यानी कॉस्मेटिक हैं, क्योंकि इंजन और बैटरी के मामले में यह स्कूटर सामान्य 3.5 kWh iQube जैसा ही है, जो एक बार चार्ज करने पर 145 किलोमीटर तक चलने का दावा करता है. स्टोरेज के मामले में भी सुधार किया गया है, अब सामने की तरफ एक नया यूटिलिटी स्टोरेज कंपार्टमेंट जोड़ा गया है, जिससे कुल स्टोरेज क्षमता 32 लीटर से बढ़कर 35.5 लीटर हो गई है. साथ ही सीट के नीचे मौजूद USB पोर्ट के अलावा अब एक नया टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है. इस स्कूटर में 118 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स भी मिलते हैं, जिनमें नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, अलग-अलग राइड मोड और रीजनरेटिव ब्रेकिंग जैसे फीचर शामिल हैं.

पूरी iQube रेंज की कीमत और अन्य विकल्प

TVS का पूरा iQube लाइनअप अब पहले से भी ज्यादा बड़ा हो गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,11,310 रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. इस रेंज में अलग-अलग बैटरी और मोटर के विकल्प मौजूद हैं. इसमें सबसे टॉप वेरिएंट ST है, जिसमें 5.3 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है और यह एक बार चार्ज करने पर 212 किलोमीटर तक की रेंज देने का दावा करता है. इसके अलावा TVS ग्राहकों को बैटरी-ऐज-अ-सर्विस यानी BaaS का विकल्प भी दे रही है, जिसकी शुरुआती कीमत 59,999 रुपये है. इस विकल्प में ग्राहक शुरुआत में स्कूटर की पूरी कीमत नहीं चुकाते, बल्कि बैटरी के इस्तेमाल के हिसाब से अलग से भुगतान करते हैं, जिससे शुरुआती खर्च काफी कम हो जाता है. 

About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 26 Aug 2026 12:00 PM (IST)
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