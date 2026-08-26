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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram का अपडेट! Reels बनाने के लिए अब वीडियो काटने की झंझट खत्म

Instagram का अपडेट! Reels बनाने के लिए अब वीडियो काटने की झंझट खत्म

Instagram ने Reels एडिटिंग को आसान बनाने के लिए नया टूल पेश किया है जो वीडियो से लंबे पॉज और बेकार हिस्सों को अपने आप ट्रिम कर देता है जिससे अब एडिटिंग में कम समय लगेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Aug 2026 10:58 AM (IST)
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम युवाओं के बीच में सबसे ज्यादा चर्चित प्लेटफॉर्म बन चुका है. यहां लोग रील्स बनाने से लेकर रील्स स्क्रॉल करने तक, अपना ज्यादा समय इस प्लेटफॉर्म पर बिताते हैं. इसी कड़ी में अब इंस्टाग्राम पर एक नया अपडेट आ गया है. दरअसल, अब इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के लिए वीडियो को क्लिप्स में काटने की जरूरत नहीं रहेगी. जानकारी के मुताबिक, Meta ने Instagram में First Draft नाम का नया टूल जोड़ा है. इसकी मदद से यूजर्स अपने वीडियो क्लिप्स में मौजूद लंबे साइलेंस और बेकार के पॉज को आसानी से हटाकर Reels तैयार कर सकेंगे.

क्या है Instagram का First Draft फीचर?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, First Draft टूल को उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो Instagram पर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं लेकिन उनका वीडियो एडिटिंग में ज्यादा समय लग जाता है. नॉर्मली वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद यूजर्स को खाली हिस्सों, रुकने वाले पलों और लंबे पॉज को मैन्युअली काटना पड़ता है जिसमें उनका काफी समय जाता है. अब ये टूल ऐसे यूजर्स के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है जिससे उनका काफी समय भी बचेगा.

बता दें कि ये नया फीचर इस शुरुआती एडिटिंग प्रोसेस को आसान बनाने का काम करेगा. Instagram आपके चुने गए क्लिप्स का एनॉलिसिस करके उनमें मौजूद गैरजरूरी साइलेंस और पॉज को ट्रिम कर देगा. इससे क्रिएटर्स अपना ज्यादा समय वीडियो के क्रिएटिव हिस्से पर लगा सकेंगे.

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कैसे इस्तेमाल करेंगे ये नया टूल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फीचर का इस्तेमाल करना काफी आसान है. यूजर्स को सबसे पहले Instagram में Reels बनाने के ऑप्शन पर जाना होगा. इसके बाद Reels Gallery से वे वीडियो क्लिप्स चुन सकते हैं जिन्हें वे अपनी Reel में शामिल करना चाहते हैं.

क्लिप्स चुनने के बाद First Draft ऑप्शन पर टैप करना होगा. Instagram इसके बाद चुने गए वीडियो को प्रोसेस करेगा और जरूरत के हिसाब से साइलेंस तथा लंबे पॉज को कम कर देगा.

इसके बाद सभी क्लिप्स एक टाइमलाइन में दिखाई देंगे. यूजर पूरी वीडियो को प्ले करके देख सकता है और अगर जरूरत हो तो उसमें अपनी तरफ से और बदलाव भी कर सकता है.

सीधे पोस्ट करने का भी मिलेगा ऑप्शन

बताते चलें कि First Draft केवल ऑटोमैटिक ट्रिमिंग तक ही सीमित नहीं रहेगा. शुरुआती एडिट तैयार होने के बाद यूजर्स Instagram के अंदर ही वीडियो को और एडिट कर पाएंगे. इसके अलावा इस टूल की मदद से यूजर जरूरत के मुताबिक क्लिप्स की टाइमिंग भी बदली जा सकती है और दूसरे क्रिएटिव बदलाव भी किए जा सकते हैं.

इसके अलावा अगर इस टूल से जो वीडियो तैयार हुआ है वो अगर पसंद आता है तो उसे डॉयरेक्ट फीड या स्टोरी पर पोस्ट किया जा सकता है. Meta के मुताबिक, Instagram पर नया फुटेज रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद भी First Draft का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Aug 2026 10:58 AM (IST)
Tags :
Instagram TECH NEWS HINDI
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