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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGenerative AI और Agentic AI क्या अंतर, दोनों में आपके लिए क्या फायदेमंद?

Generative AI और Agentic AI क्या अंतर, दोनों में आपके लिए क्या फायदेमंद?

AI की दुनिया में हर दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है. कभी ChatGPT और Gemini जैसे टूल्स चर्चा में रहते हैं, तो अब Agentic AI तेजी से सुर्खियों में आ रहा है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 26 Aug 2026 12:56 PM (IST)
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AI की दुनिया अब सिर्फ सवालों के जवाब देने या जानकारी ढूंढने तक सीमित नहीं रह गई है. जिस तरह से ChatGPT और Gemini जैसे टूल हमारी डेली की जरूरतों में मदद कर रहे हैं, उसी तरह अब AI का एक और एडवांस रूप तेजी से चर्चा में है, जिसे Agentic AI कहा जाता है. आज कंपनियों में Agentic AI की समझ रखने वाले लोगों की मांग भी बढ़ रही है और कुछ जगहों पर ऐसे AI स्किल्स के लिए 35 से 40 लाख रुपये तक के पैकेज की चर्चा हो रही है, लेकिन अगर आप अभी तक Generative AI और Agentic AI को एक ही समझ रहे हैं, तो दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि Generative AI और Agentic AI क्या अंतर है और दोनों में से आपके लिए क्या फायदेमंद है. 

Generative AI क्या है?

आप रोजाना ChatGPT, Gemini या दूसरे AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मुख्य रूप से Generative AI की कैटेगरी में आते हैं.  इसका मुख्य काम यूजर के सवाल या Prompt के आधार पर नया कंटेंट तैयार करना है. यह टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और सॉफ्टवेयर कोड तक बना सकता है. Generative AI मुख्य रूप से जवाब देता है, कंटेंट बनाता है और सुझाव देता है.

Agentic AI क्या है?

Agentic AI का काम Generative AI से अलग है. Agentic AI का फोकस सिर्फ जवाब तैयार करना नहीं, बल्कि किसी दिए गए लक्ष्य को पूरा करना होता है. इसमें मौजूद AI Agents सिर्फ जानकारी देने की जगह किसी काम को पूरा करने के लिए अलग-अलग स्टेप्स पर खुद डिसिजन ले सकते हैं और जरूरी कार्रवाई भी कर सकते हैं. 

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Generative AI और Agentic AI क्या अंतर है

Generative AI रिएक्टिव होता है, जबकि Agentic AI प्रोएक्टिव तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है. Generative AI में आपको हर नए काम के लिए Prompt देना पड़ सकता है. वहीं Agentic AI को एक बड़ा लक्ष्य देने के बाद वह उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कई स्टेप खुद तय कर सकता है. Generative AI का आउटपुट मुख्य रूप से कंटेंट होता है, जबकि Agentic AI जानकारी जुटाने, फैसला लेने और दूसरे सिस्टम या टूल्स के जरिए कार्रवाई करने तक जा सकता है. 

दोनों में से आपके लिए क्या फायदेमंद है?

अगर आपका काम लेख लिखने, सवालों के जवाब, आइडिया निकालने, जानकारी समझने, कंटेंट बनाने, समरी तैयार करने या कोड लिखने से जुड़ा है, तो Generative AI काफी यूजफुल है.  वहीं अगर किसी काम में कई स्टेप्स, अलग-अलग टूल्स, लगातार बदलती जानकारी और पूरा वर्कफ्लो शामिल है, तो Agentic AI ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. हालांकि कई Agentic AI सिस्टम खुद Generative AI की क्षमताओं का इस्तेमाल करते हैं. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 26 Aug 2026 12:56 PM (IST)
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Technology Generative AI Agentic AI
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