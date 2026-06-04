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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiOS 27 का इंतजार जल्द होगा खत्म, लेकिन इन iPhone मॉडल्स को नहीं मिलेगा अपडेट

iOS 27 का इंतजार जल्द होगा खत्म, लेकिन इन iPhone मॉडल्स को नहीं मिलेगा अपडेट

iOS 27 Update: 8 जून से शुरू होने वाले WWDC 2026 में iOS 27 को पेश कर दिया जाएगा. सिरी का एआई वर्जन इसका सबसे खास फीचर रहने वाला है और यह आईफोन 12 के बाद के मॉडल को सपोर्ट करेगी.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 12:12 PM (IST)
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  • iOS 27 अपडेट WWDC 2026 में आएगी, सिरी एआई चैटबॉट बनेगा।
  • फोटो एडिटिंग, कैमरा ऐप में एआई अपग्रेड नया अनुभव देगा।
  • नए अपडेट में 5G सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी मिलेगी सुविधा।
  • केवल आईफोन 12 व नए मॉडल ही अपडेट पाएंगे।

iOS 27 Update: ऐप्पल की iOS 27 अपडेट की पहली झलक का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. 8 जून से शुरू होने वाली ऐप्पल की वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) 2026 में इस अपडेट को रिवील कर दिया जाएगा. इसके साथ ऐप्पल iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 समेत दूसरी सॉफ्टवेयर अपडेट का भी ऐलान कर सकती है. iOS 27 के साथ सिरी के एआई वर्जन को भी रोलआउट किया जाएगा. इस अपडेट के कई फीचर्स पहले पता चल गए थे और अब सपोर्टेड डिवाइस की लिस्ट भी सामने आ गई है. आइए एक नजर डालते हैं कि इस अपडेट में क्या-क्या फीचर्स होंगे और यह किन आईफोन मॉडल को सपोर्ट करेगी.

iOS 27 Update में क्या-क्या मिलेगा?

सिरी का नया वर्जन- iOS 27 का सबसे खास फीचर सिरी का नया एआई वर्जन होगा. सिरी अब एक असिस्टेंट न रहकर चैटजीपीटी और जेमिनी की तरह एक एआई चैटबॉट के समान काम करेगा. इसमें विजुअल इंटेलीजेंस मिलने की भी पूरी-पूरी उम्मीद है, जिससे यह समझ सकेगा कि आईफोन की स्क्रीन पर क्या चल रहा है और कैमरा के जरिए भी इसे इनपुट दी जा सकेगी. सिरी के लिए अलग से ऐप भी लॉन्च की जा सकती है.

एआई एडिटिंग टूल्स और कैमरा ऐप अपग्रेड- iOS 27 से आईफोन में फोटो एडिटिंग का तरीका बदलने वाला है. नई अपडेट अपने साथ फोटो एडिटिंग के लिए एक्सटेंड, इनहैंस और रिफ्रेम के ऑप्शन्स लेकर आएगी. इनकी मदद से फोटो में एडिशनल कंटेट जनरेट और फोटोज का परस्पेक्टिव भी बदला जा सकेगा. ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि आईफोन में फोटो एडिटिंग के लिए नैनो बनाना मॉडल का सपोर्ट मिल सकता है. इसके अलावा कैमरा ऐप को भी हालिया समय की सबसे बड़ी अपग्रेड मिलने वाली है. इसमें सिरी पावर्ड कैमरा मोड और नए कस्टमाइज ऑप्शन आ रहे हैं.

सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर्स- iOS 27 अपडेट 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगी. मोबाइल नेटवर्क से बाहर होने पर भी यूजर सैटेलाइट की मदद से मैसेज भेज और रिसीव कर पाएंगे. ऐप्पल मैप्स में भी नए सैटेलाइट फीचर मिलने की उम्मीद है. ये फीचर्स सारे आईफोन को न मिलकर केवल आईफोन 17 सीरीज तक ही सीमित रह सकते हैं.

इन आईफोन को नहीं मिलेगी अपडेट

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iOS 27 अपडेट आईफोन 12 के बाद लॉन्च हुए मॉडल को सपोर्ट करेगी. यानी आईफोन 12 सीरीज, आईफोन 13 सीरीज, आईफोन 14 सीरीज, आईफोन 15 सीरीज, आईफोन 16 सीरीज और आईफोन 17 सीरीज को iOS 27 से अपडेट किया जा सकता है. आईफोन 12 से पहले के आईफोन इस अपडेट के लिए कंपैटिबल नहीं होंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 04 Jun 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
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