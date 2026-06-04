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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSamsung Galaxy S25 Edge पर धमाका छूट, यहां मिल रहा 40,000 रुपये से भी ज्यादा का डिस्काउंट

Samsung Galaxy S25 Edge पर धमाका छूट, यहां मिल रहा 40,000 रुपये से भी ज्यादा का डिस्काउंट

Galaxy S25 Edge Price Drops: सैमसंग के अल्ट्रा-स्लिम Galaxy S25 Edge पर धमाकेदार छूट आ गई है. फ्लिपकार्ट पर यह फोन 40,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 04 Jun 2026 10:51 AM (IST)
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  • सैमसंग गैलेक्सी S25 Edge की कीमत कम हुई।
  • फ्लिपकार्ट पर यह फोन 69,999 रुपये में उपलब्ध।
  • बैंक ऑफर, एक्सचेंज से कीमत और कम होगी।
  • iPhone 16 भी क्रोमा पर कम दाम में उपलब्ध।

Galaxy S25 Edge Price Drops: अगर आप कम कीमत पर प्रीमियम फोन लेना चाहते हैं तो शानदार मौका आ गया है. इस समय सैमसंग के Galaxy S25 Edge स्मार्टफोन पर 40,000 हजार रुपये से अधिक की बचत की जा सकती है. प्रीमियम लुक, दमदार फीचर्स और स्लिम प्रोफाइल वाले फोन पर इस तरह की डील पहले नहीं आई थी और ऐसा मौका दोबारा आना भी मुश्किल है. इस फोन में आपको एकदम लेटेस्ट फीचर्स मिल जाएंगे और बचत का अवसर भी मिल रहा है. आइए इसके फीचर्स और डील के बारे में विस्तार से जानते हैं.

Galaxy S25 Edge के स्पेसिफिकेशंस

Galaxy S25 Edge में 6.6 इंच का डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले दिया गया है. इसमें क्वालकॉम का Snapdragon 8 Elite for Galaxy प्रोसेसर लगा है, जिसे 12GB रैम के साथ पेयर किया गया है. कैमरा सेटअप की बात करें तो इसके रियर में 200MP का प्राइमरी सेंसर और 12MP का सेंकेडरी सेंसर मिलता है. फ्रंट में वीडियो और सेल्फी के लिए 12MP का कैमरा लगा हुआ है. 3,900mAh की बैटरी वाले इस फोन में गैलेक्सी एआई फीचर्स भी हैं. सैमसंग ने इस फोन के साथ अल्ट्रा-स्लिम फोन सेगमेंट की शुरुआत की थी और इसके बाद ऐप्पल और टेक्नो समेत कई कंपनियां पतले फोन लॉन्च कर चुकी हैं.

फ्लिपकार्ट पर मिल रही धमाकेदार छूट

S25 Edge को भारत में 1,09,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था. अब एक ही झटके में इसकी कीमत में बड़ी कटौती देखने को मिली है. फ्लिपकार्ट पर Galaxy S25 Edge अभी 69,999 रुपये में लिस्टेड है. 40,000 रुपये के इस फ्लैट डिस्काउंट के अलावा सेलेक्टेड क्रेडिट कार्ड्स पर 3,500 रुपये का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है. फ्लिपकार्ट इस फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है. एक्सचेंज के बाद इस फोन को 53,000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है. 

iPhone 16 पर भी बचत का मौका

सैमसंग के S25 Edge की तरह पिछले साल सबसे ज्यादा बिकने वाले ऐप्पल के पॉपुलर मॉडल iPhone 16 पर भी डिस्काउंट मिल रहा है. iPhone 16 की इस समय कीमत 69,900 रुपये है, लेकिन क्रोमा स्टोर से आप इसे बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं. क्रोमा स्टोर पर बैंक कैशबैक, कूपन, एक्सचेंज वैल्यू और बोनस सब को मिलाकर यह आईफोन 43,490 रुपये में अवेलेबल है. क्रोमा पर यह ऑफर 14 जून तक अवेलेबल रहेगा. इससे पहले आईफोन खरीदकर आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 04 Jun 2026 10:51 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS Samsung Galaxy S25 Edge Phone Deal
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