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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीiOS 27 में मिले ये गजब के फीचर्स, एंड्रॉयड फोन वाले देखते रह जाएंगे

iOS 27 में मिले ये गजब के फीचर्स, एंड्रॉयड फोन वाले देखते रह जाएंगे

iOS 27 Features: ऐप्पल की iOS 27 अपडेट में कई ऐसे फीचर्स आए हैं, जो एंड्रॉयड फोन में अवेलेबल नहीं हैं. इनमें इमेज एडिटिंग से लेकर बिल स्पलिट जैसे फीचर्स शामिल हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 29 Jun 2026 12:41 PM (IST)
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  • iOS 27 की फोटो में AI एडिटिंग 'स्पेटियल रिफ्रेमिंग' मिलेगी।
  • सफारी में 'नोटिफाई मी' वेब पेज बदलाव बताएगा।
  • कैमरा ऐप में बिल स्प्लिट फीचर खर्च बताएगा।
  • शॉर्टकट ऐप अब नेचुरल भाषा कमांड से बनाएगा।

iOS 27 Features: गूगल की Android 17 और ऐप्पल की iOS 27 अपडेट ऑफिशियली सामने आ चुकी है. दोनों ही अपडेट में कई शानदार फीचर्स मिले हैं. अगर iOS 27 अपडेट की बात करें तो इसमें कई ऐसे फीचर्स शामिल किए गए हैं, जो अभी तक एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स से गायब हैं. उदाहरण के तौर पर देखें तो ऐप्पल फोटोज में एडवांस्ड एआई एडिटिंग कैपेबिलिटीज लेकर आई हैं, जो अभी तक एंड्रॉयड में अवेलेबल नहीं है. आज हम आपको कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आईफोन यूजर्स को मिलेंगे, लेकिन एंड्रॉयड वालों को इनका इंतजार रहेगा. 

फोटोज ऐप में स्पेटियल रिफ्रेमिंग

ऐप्पल फोटोज ऐप में नया एआई एडिटिंग फीचर लेकर आई है, जिसे Spatial Reframing कहा जा रहा है. इसकी मदद से यूजर किसी भी फोटो का परस्पेक्टिव चेंज कर पाएंगे. बता दें कि आईफोन में पहले ही Spatial Photos लेने का फीचर मिलता है. अब यह फीचर यूजर को रियल-टाइम में ऑरिजनल फोटोज का एंगल बदलने की सुविधा देगा. परस्पेक्टिव बदलते समय एक बार फोटो का कुछ हिस्सा ब्लर होगा, लेकिन ऐप्पल इंटेलीजेंस उस हिस्से को फिल कर देगी.

सफारी में नोटिफाई मी 

नई अपडेट में सफारी में एक नया Notify Me फीचर जोड़ गया है, जो किसी वेब पेज पर हुए चेंज के बारे में यूजर को नोटिफाई कर देगा. इसका फायदा यह होगा कि यूजर को कोई स्पेसिफिक चेंज देखने के लिए सफारी में वेबसाइट ओपन कर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसा ही किसी वेब पेज पर कोई भी चेंज होगा, यह फीचर अपने आप उसकी जानकारी दे देगा. यह फीचर रोजाना किसी स्पेसिफिक टाइम पर भी चेंज को ट्रैक कर पाएगा.

बिल स्पलिट 

iOS 27 अपडेट कैमरा ऐप के लिए कई नए फीचर लेकर आई है. इसमें एक फीचर बिल स्प्लिट का भी है. अब जैसे ही यूजर कैमरा को किसी को बिल पर प्वाइंट करेंगे, नया एआई-पावर्ड फीचर ओपर हो जाएगा. इसमें यूजर उस फूड और ड्रिंक को सेलेक्ट कर पाएंगे, जो उन्होंने कंज्यूम किया है और यह फीचर बिल दिखा देगा. यह फीचर ऐप्पल कैश के साथ काम करता है.

नैचुरल लैंग्वेज में क्रिएट करें शॉर्टकट

शॉर्टकट ऐप को भी नई अपडेट में कई एडवांस्ड फीचर मिले हैं. अब इसमें यूजर नैचुरल लैंग्वेज में कमांड देकर शॉर्टकट क्रिएट कर पाएंगे. यानी आप एआई को ऐसे बता सकते हैं कि जब मैं वर्कआउट करूं तो हेडफोन की वॉल्यूम अपने आप तेज हो जानी चाहिए. इस तरह आप बोलचाल की भाषा में बोलकर यह शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं कि बैटरी 50 प्रतिशत से कम होने पर Low Power Mode एक्टिवेट हो जाना चाहिए.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 29 Jun 2026 12:41 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS IOS 27
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