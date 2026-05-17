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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीInstagram Story में हो गई गड़बड़ तो डिलीट करने की जरूरत नहीं, आ गया एडिट करने का ऑप्शन

Instagram Story में हो गई गड़बड़ तो डिलीट करने की जरूरत नहीं, आ गया एडिट करने का ऑप्शन

Instagram Story Edit Option: इंस्टाग्राम स्टोरी में गड़बड़ होने पर अब उसे डिलीट करने की जरूरत नहीं रहेगी. कंपनी ने आईफोन यूजर्स के लिए स्टोरी को एडिट करने का फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 May 2026 03:39 PM (IST)
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  • इंस्टाग्राम स्टोरी एडिट करने का नया फीचर आया है।
  • एडिट करने पर स्टोरी का ओरिजिनल वर्जन डिलीट होगा।
  • यह फीचर अभी केवल आईफोन यूजर्स के लिए है।
  • इंस्टाग्राम कई नए फीचर्स लगातार ला रही है।

Instagram Story Edit Option: अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आपके लिए एक बेहद काम का फीचर आ गया है. अभी तक स्टोरी पोस्ट करने के बाद उसमें कोई गड़बड़ नजर आती थी तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता था. स्टोरी डिलीट करने के बाद उसे दोबारा पोस्ट करना पड़ता था. अब यह बदलने वाला है. अब इंस्टाग्राम स्टोरी को एडिट करने का ऑप्शन आ गया है. अब अगर आपके कंटेट में कोई टाइपो रह गया है तो उसे ठीक करने के लिए स्टोरी डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अभी इसे लिमिटेड यूजर के लिए रोल आउट किया जा रहा है और आगे चलकर यह फीचर सभी के लिए अवेलेबल हो सकता है. 

कैसे एडिट होगी स्टोरी?

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर कर इस फीचर के रोल आउट होने की जानकारी दी है. जानकारी के मुताबिक, स्टोरी पर टैप करने के बाद एक मेनू ओपन होगा, जिसमें एडिट का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करने के बाद एक वॉर्निंग पॉप-अप होगी. इसमें लिखा होगा कि एडिटिंग स्टार्ट करने के बाद स्टोरी का ऑरिजनल वर्जन डिलीट हो जाएगा. इस पर आए लाइक्स, रिएक्शन और कमेंट भी रिसेट होंगे. हालांकि, अभी तक यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि टेक्स्ट, कैप्शन, स्टिकर्स, इमोजी, लिंक्स और टैग्स में कौन-कौन से एलिमेंट्स एडिट किए जा सकेंगे.

एंड्रॉयड यूजर्स को करना पड़ सकता है इंतजार

इंस्टाग्राम ने अभी इस फीचर को केवल लिमिटेड आईफोन यूजर्स के लिए रोल आउट किया है. एंड्रॉयड यूजर्स को अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. बता दें कि इंस्टाग्राम की तरफ से इसे लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही यह फीचर रोल आउट कर दिया जाएगा.

एक के बाद एक अपडेट ला रही है इंस्टाग्राम

इंस्टाग्राम पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक अपडेट ला रही है. हाल ही में कंपनी ने 15 मिनट के भीतर कमेंट एडिट करने का ऑप्शन रोल आउट किया था. इसके बाद क्लोज फ्रेंड्स के लिए डिसअपीयरिंग फोटो का फीचर भी लाया गया था. इसके अलावा इसी महीने से इंस्टाग्राम DM से एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन हट गया है. कई यूजर्स को यह बदलाव पसंद नहीं आ रहा है. एनक्रिप्शन सपोर्ट हटने से अब चैट की प्राइवेसी खत्म हो गई है. अब सेंडर और रिसीवर के अलावा मेटा भी जरूरत पड़ने पर मैसेज को एक्सेस कर सकती है.

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Published at : 17 May 2026 03:39 PM (IST)
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