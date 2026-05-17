फिर मुश्किलों में फंसा Apple का पहला Foldable iPhone, इन कारणों से लॉन्चिंग में हो सकती है देरी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फोल्डेबल आईफोन के हिंज से आवाज आने की समस्या

डिस्प्ले पर क्रीज न दिखने की तकनीक पर काम जारी

आईफोन अल्ट्रा की लॉन्चिंग में हो सकती है देरी

7.8-इंच डिस्प्ले, A20 चिप, 4 कैमरे मिलेंगे

Foldable iPhone: ऐप्पल पिछले कई सालों से फोल्डेबल आईफोन बनाने की तैयारियों में जुटी है. कंपनी हर चीज परफेक्ट रखना चाहती है और यही वजह है कि टेक अवेलेबल होने के बावजूद ऐप्पल ने अभी तक इस सेगमेंट में एंट्री नहीं ली है. उम्मीद लगाई जा रही है कि इस साल इंतजार खत्म होगा और iPhone Ultra नाम से फोल्डेबल आईफोन लॉन्च हो जाएगा. अब ताजा लीक्स के मुताबिक, इस आईफोन की लॉन्चिंग में देरी हो सकती है. ऐप्पल इसे इसी साल लॉन्च करना चाहती है, लेकिन फोल्डेबल आईफोन में ऐसी दिक्कत आ गई है, जिसे कंपनी इग्नोर भी नहीं कर सकती.

फोल्ड-अनफोल्ड करने पर आवाज कर रहा फोल्डेबल आईफोन

फोनएरिना की रिपोर्ट के मुताबिक, iPhone Ultra को जब कई बार फोल्ड और अनफोल्ड किया जाता है तो इससे आवाज आनी शुरू हो जाती है. इसके हिंज इतना शोर कर रहे हैं कि ऐप्पल के स्टैंडर्ड के आगे कहीं फिट नहीं बैठ रहे. ऐप्पल ने इसके लिए 3D-प्रिंटेड हिंज किए हैं. इससे फोल्डेबल आईफोन की कीमत को कम रखने में मदद मिलेगी, लेकिन ये हिंज यूजर्स को परेशान भी कर सकते हैं.

क्या आईफोन की लॉन्चिंग में होगी देरी

अगर यह दिक्कत दूर नहीं होती है तो यह इस बात की पूरी संभावना है कि ऐप्पल इसकी लॉन्चिंग को टाल कर सकती है. दरअसल, ऐप्पल लंबे इंतजार के बाद फोल्डेबल सेगमेंट में एंट्री करना चाहती है. ऐसे में ऐप्पल की पूरी कोशिश है कि फोल्डेबल आईफोन का फर्स्ट इंप्रेशन परफेक्ट हो. अगर आईफोन के हिंज से आवाज आती रही तो इससे ऐप्पल के ब्रांड पर बुरा असर पड़ना तय है.

डिस्प्ले को लेकर भी चल रही दिक्कत

ऐप्पल ऐसा फोल्डेबल आईफोन बनाना चाहती है, जिसके डिस्प्ले पर क्रीज विजिबल न हो. इसके लिए कंपनी ने कई टेक्नोलॉजी टेस्ट की है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ऐप्पल इसे 100 प्रतिशत हासिल नहीं कर पा रही है. फोल्डेबल आईफोन के डिस्प्ले को सामने से देखने पर भले ही क्रीज विजिबल नहीं रहेगी, लेकिन थोड़े एंगल और ध्यान से देखने पर क्रीज नजर आ रही है.

Foldable iPhone में क्या-क्या मिलेगा?

Foldable iPhone में 7.8 का मेन डिस्प्ले और 5.5 इंच का कवर डिस्प्ले दिया जा सकता है. इसमें A20 प्रो चिपसेट यूज किया जा सकता है. यह आईफोन कुल 4 कैमरों के साथ लॉन्च होगा, जिसमें से दो फ्रंट स्क्रीन्स पर और दो रियर में लगे होंगे. iOS 27 के साथ लॉन्च होने वाले इस आईफोन में 5,800mAh का बैटरी पैक मिल सकता है. कीमत के मामले में यह ऐप्पल का अब तक का सबसे महंगा आईफोन होगा.

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