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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीP-Type Vs N-Type Solar Panel: कौन देगा ज्यादा बिजली और कम बिल? खरीदने से पहले जान लें पूरा जोड़-गणित

P-Type Vs N-Type Solar Panel: कौन देगा ज्यादा बिजली और कम बिल? खरीदने से पहले जान लें पूरा जोड़-गणित

P-Type Vs N-Type Solar Panel: सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाली सिलिकॉन तकनीक के आधार पर इन्हें अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 17 May 2026 02:49 PM (IST)
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  • P-Type और N-Type सोलर पैनल सिलिकॉन तकनीक में भिन्न होते हैं।
  • N-Type पैनल कम धूप, अधिक तापमान में बेहतर बिजली उत्पादन देते हैं।
  • गर्म देशों के लिए N-Type पैनल हीट लॉस कम होने से असरदार।
  • P-Type पैनल सस्ते, N-Type पैनल दीर्घकालिक बचत के लिए बेहतर।

P-Type Vs N-Type Solar Panel: बिजली के बढ़ते बिल और लगातार बढ़ती गर्मी के बीच अब लोग तेजी से सोलर पैनल की ओर रुख कर रहे हैं. लेकिन जब सोलर सिस्टम खरीदने की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है P-Type और N-Type सोलर पैनल में आखिर फर्क क्या है और कौन ज्यादा फायदेमंद है? अगर आप भी अपने घर की छत पर सोलर लगाने की सोच रहे हैं तो यह जानकारी आपके काफी काम आने वाली है.

क्या होते हैं P-Type और N-Type सोलर पैनल?

सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाली सिलिकॉन तकनीक के आधार पर इन्हें अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जाता है. P-Type पैनल में बोरॉन डोप्ड सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है जबकि N-Type पैनल फॉस्फोरस डोप्ड सिलिकॉन से बनाए जाते हैं. आसान भाषा में समझें तो दोनों का काम सूरज की रोशनी को बिजली में बदलना है लेकिन उनकी क्षमता और परफॉर्मेंस अलग होती है.

कौन देता है ज्यादा बिजली?

अगर बिजली उत्पादन की बात करें तो N-Type सोलर पैनल आमतौर पर ज्यादा एफिशिएंट माने जाते हैं. ये कम धूप और ज्यादा तापमान में भी बेहतर परफॉर्म करते हैं. यही वजह है कि इनकी बिजली बनाने की क्षमता P-Type पैनल की तुलना में ज्यादा होती है. दूसरी ओर, P-Type पैनल लंबे समय से बाजार में मौजूद हैं और बजट फ्रेंडली माने जाते हैं. हालांकि, समय के साथ इनकी एफिशिएंसी थोड़ी तेजी से कम हो सकती है.

गर्मियों में कौन रहेगा ज्यादा असरदार?

भारत जैसे गर्म देशों में तापमान बहुत ज्यादा रहता है. ऐसे में N-Type पैनल बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं क्योंकि इनमें हीट लॉस कम होता है. तेज धूप और गर्मी में भी ये ज्यादा स्थिर बिजली उत्पादन बनाए रखते हैं. P-Type पैनल भी अच्छा काम करते हैं लेकिन अत्यधिक गर्मी में उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी प्रभावित हो सकती है.

कीमत में कितना अंतर?

अगर बजट आपकी प्राथमिकता है तो P-Type पैनल सस्ते पड़ते हैं. इन्हें इंस्टॉल कराने की शुरुआती लागत कम होती है. वहीं N-Type पैनल नई तकनीक पर आधारित होने की वजह से थोड़े महंगे आते हैं. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि N-Type पैनल लंबे समय तक बेहतर एफिशिएंसी देते हैं जिससे आने वाले वर्षों में बिजली बिल पर ज्यादा बचत हो सकती है.

कौन सा पैनल खरीदना रहेगा सही?

अगर आपका बजट सीमित है और आप कम लागत में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो P-Type पैनल अच्छा विकल्प हो सकते हैं. लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए ज्यादा बिजली उत्पादन, बेहतर परफॉर्मेंस और कम मेंटेनेंस चाहते हैं तो N-Type पैनल ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

सोलर पैनल खरीदते समय सिर्फ कीमत पर ध्यान देना सही नहीं होता. हमेशा पैनल की एफिशिएंसी, वारंटी, ब्रांड और आपकी रोजाना बिजली जरूरत को ध्यान में रखें. सही चुनाव करने पर सोलर सिस्टम कई सालों तक बिजली बिल कम करने में मदद कर सकता है.

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Published at : 17 May 2026 02:49 PM (IST)
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