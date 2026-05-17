इस साउथ एक्ट्रेस के प्यार में 'क्लीन बोल्ड' हो गए MI के तिलक वर्मा? IPL 2026 के बीच सामने आया तगड़ा लिंक-अप
Tilak Varma and Sreeleela: मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा की लव लाइफ को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कहा जा रहा कि वह साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला को डेट कर रहे हैं.
Tilak Varma and Sreeleela Dating Rumours: आईपीएल (IPL 2026) के बीच मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा की लव लाइफ को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 23 वर्षीय तिलक का नाम तेलुगू एक्ट्रेस श्रीलीला के साथ जुड़ रहा है. तो आइए जानते हैं कि आखिर अचानक से कैसे तिलक और श्रीलीला की डेटिंग की खबरों को हवा मिल गई.
दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तिलक वर्मा टीम इंडिया की प्रैक्टिस किट में किसी होटल की लॉबी में एयरफोन लगाए हुए नजर आ रहे हैं. इसी बीच सूर्यकुमार यादव पीछे से तिलक को चिढ़ाते हुए 'इन लव' कहते हैं. यह वीडियो आईपीएल से पहले का है. गौर करने वाली बात यह भी है कि वीडियो में सूर्या ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन फिर भी फैंस इसे श्रीलीला के साथ जोड़ रहे हैं.
Tilak Varma and Sreeleela are dating (attachments with speculative proof)
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पहली बार कब हुई तिलक और श्रीलीला के प्यार की चर्चा?
पहली बार दोनों को लेकर चर्चा तब तेज हुई, जब श्रीलीला एक बार अपनी मां स्वर्णलता के साथ तिरुमाला मंदिर पहुंची थीं. बताया गया कि कथित तौर पर भी तिलक भी उस वक्त कहीं आसपास ही थे. इस तरह पहली दफा दोनों का नाम एक दूसरे के साथ जोड़ा गया था.
IPL के बीच कैसे दोबारा तेज हुई चर्चा?
दूसरा सवाल यह है कि मंदिर जाने वाली बात को पुरानी हो चुकी है, लेकिन आईपीएल के बीच तिलक और श्रीलीला का नाम सुर्खियां क्यों बटोरने लगा? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि 14 मई को श्रीलीला की मां धर्मशाला में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया मुकाबला देखने पहुंची थीं. बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि बताया कि श्रीलीला की मां की टीम के जुड़े किसी शख्स ने तिलक के नाम की जर्सी पहनी थी, जिससे दोबारा चर्चा तेज हो गई.
नहीं हुई आधिकारिक पुष्टि
फिलहाल तिलक और श्रीलीला के डेटिंग की खबरें सिर्फ अफवाह हैं. तिलक और श्रीलीला की तरफ से इन अफवाहों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है.
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