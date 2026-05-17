वैभव सूर्यवंशी के पास आज एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है. वह एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बनने की दहलीज पर खड़े हैं, अभी ये रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम है. आज अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे से मैच है.

राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में जाने के चांस ज्यादा और दिल्ली कैपिटल्स के कम है. अगर आज RR जीतती है तो DC आधिकारिक रूप से प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो जाएगी, अभी भी उनके चांस सिर्फ 4-5 प्रतिशत ही है. वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल ही IPL में डेब्यू किया है, लेकिन अब इस 15 वर्षीय खिलाड़ी से अच्छे-अच्छे गेंदबाज खौफ खाने लगे हैं. वह पहली गेंद से अटैकिंग खेलते हैं और हवाई फायर करने से नहीं कतराते.

वैभव सूर्यवंशी इतिहास रचने से 3 'सिक्स' दूर

आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय अभी अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने 2024 में कुल 42 छक्के लगाए थे. वैभव उनके इस बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब हैं. वैभव IPL 2026 में 40 छक्के लगा चुके हैं और 3 और लगाकर अभिषेक का ये रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

यह भी पढ़ें- T20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा, KKR vs GT मैच में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

अपना दूसरा सीजन खेल रहे वैभव IPL इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज हैं, उन्होने पिछले साल 35 गेंदों में सेंचुरी ठोकी थी.

ओवरआल देखें तो एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है, उन्होंने 2012 में कुल 59 छक्के लगाए थे. अगर राजस्थान फाइनल तक जाती है तो वैभव उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब पहुंच सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं. इसके लिए उन्हें अब 20 छक्के और लगाने होंगे, जो मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं.

यह भी पढ़ें- 'मुझे नहीं लगता हम जीत के हकदार थे...', GT की हार के बाद किस पर भड़के शुभमन गिल

एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज