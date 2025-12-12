हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Instagram आपको दिखा रहा है बेकार Reels? अब बस एक सेटिंग से अपनी फीड पर पूरा कंट्रोल करें! जानें कैसे

Instagram आपको दिखा रहा है बेकार Reels? अब बस एक सेटिंग से अपनी फीड पर पूरा कंट्रोल करें! जानें कैसे

Instagram Feature: Instagram Reels आज सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कंटेंट में शामिल हैं लेकिन अक्सर यूजर्स शिकायत करते हैं कि फीड में वही-वही Reels दिखती रहती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 12 Dec 2025 12:33 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Instagram Feature: Instagram Reels आज सबसे ज्यादा देखे जाने वाले कंटेंट में शामिल हैं लेकिन अक्सर यूजर्स शिकायत करते हैं कि फीड में वही-वही Reels दिखती रहती हैं. कई बार ऐसा लगता है जैसे पूरा ऐप एक ही तरह के कंटेंट को पुश कर रहा हो. अब Instagram इस समस्या का हल लेकर आया है. कंपनी ने यूजर्स को अपना एल्गोरिदम खुद यानी अपनी पसंद के हिसाब से ट्यून करने का विकल्प दे दिया है. Reels टैब में अब आप अपनी पसंद के टॉपिक्स चुन सकते हैं जिससे Instagram आपके स्वाद के अनुसार आपकी फीड को बदल सके.

Instagram ने कहा है कि वह यूजर्स को ऐसा तरीका देना चाहता है जिससे वे अपने फीड पर ज्यादा meaningful कंट्रोल रख सकें. इसमें AI की भी बड़ी भूमिका है जो आपकी पसंद को समझकर Reels सेक्शन को आपके हिसाब से कस्टमाइज करता है.

यह नया फीचर कैसे काम करेगा?

Reels टैब पर जाते ही आपको ऊपर दाईं तरफ दो लाइनों और दिल वाले चिन्ह का एक नया आइकन दिखाई देगा. इसी पर टैप करने पर आपको उन टॉपिक्स की लिस्ट मिलेगी जिन्हें Instagram आपकी पसंद मानकर दिखा रहा है. यहीं से आप बता सकते हैं कि किन टॉपिक्स को कम देखना चाहते हैं और किन्हें ज्यादा. आपकी पसंद के अनुसार Reels की रिकमेंडेशन तुरंत बदलने लगेंगी.

आप अपनी टॉप इंटरेस्ट देख सकते हैं, उन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी पसंदीदा विषय को सर्च करके जोड़ सकते हैं और नापसंद चीज़ों को लिस्ट से हटाकर कम दिखा सकते हैं. इसके बाद आपकी Reels फीड पूरी तरह से आपकी पसंद के आधार पर तैयार होगी.

इसके अलावा एक दिलचस्प फीचर यह भी है कि आप अपने एल्गोरिदम को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं. यानी अपनी पसंद की लिस्ट को स्टोरी पर डाल सकते हैं जिससे आपके फॉलोअर्स जान सकें कि आप किस तरह का कंटेंट देखते हैं.

कौन इसे इस्तेमाल कर पाएगा?

Instagram ने फिलहाल यह फीचर सिर्फ अमेरिका में लॉन्च किया है लेकिन जल्द ही इसे अंग्रेजी भाषा के साथ ग्लोबली रोल आउट किया जाएगा. आने वाले समय में कंपनी इस फीचर को Explore पेज और ऐप के बाकी सेक्शंस तक भी बढ़ाने की योजना बना रही है.

नई सेटिंग्स के बाद यूजर्स को आखिरकार अपनी Instagram फीड पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा जिससे देखने का अनुभव पहले से कहीं ज्यादा पर्सनल और बेहतर हो जाएगा.

इस देश का बड़ा फैसला! 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, 10 बड़े प्लेटफॉर्म एक झटके में बंद

Published at : 12 Dec 2025 12:32 PM (IST)
