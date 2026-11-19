Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom स्टोरी बनाने के लिए नए फॉन्ट, स्टिकर, बैकग्राउंड भी मिलेंगे.

Instagram Story Edit Feature : सोशल मीडिया पर कई बार ऐसा होता है कि कोई फोटो या वीडियो जल्दबाजी में Instagram Story पर पोस्ट कर दिया जाता है और बाद में उसमें कोई गलती नजर आती है. कभी लिखे हुए टेक्स्ट में स्पेलिंग गलत रह जाती है, तो कभी मनचाहा स्टिकर या म्यूजिक जोड़ना छूट जाता है. ऐसी छोटी-सी गलती सुधारने के लिए अब तक यूजर्स को पूरी स्टोरी डिलीट करके दोबारा अपलोड करनी पड़ती थी.

ऐसे में पहले से मिले व्यूज, लाइक्स और रिप्लाई भी चले जाते थे, लेकिन अब Instagram ने इस परेशानी को खत्म कर दिया है. कंपनी ने एक नया फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से यूजर्स पोस्ट होने के बाद भी अपनी स्टोरी में बदलाव कर सकेंगे. खास बात यह है कि इसके लिए स्टोरी को हटाने की जरूरत नहीं होगी और उस पर पहले से मिले इंगेजमेंट पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा.

15 मिनट तक कर सकेंगे स्टोरी एडिट

Instagram के नए अपडेट के तहत यूजर्स स्टोरी पब्लिश होने के बाद 15 मिनट तक उसमें बदलाव कर सकते हैं. इस दौरान टेक्स्ट, म्यूजिक, स्टिकर्स और ड्राइंग को एडिट करने की सुविधा मिलेगी. Instagram के हेड Adam Mosseri ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फीचर की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यूजर्स काफी समय से इस तरह के ऑप्शन की मांग कर रहे थे. नए फीचर से स्टोरी में छोटी गलतियों को सुधारना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा.

कैसे यूज करें नया Edit Story फीचर?

इस फीचर का यूज करना भी आसान है. इसके लिए सबसे पहले Instagram पर अपनी पहले से पब्लिश की गई स्टोरी खोलनी होगी. इसके बाद स्क्रीन के निचले हिस्से में दिए गए तीन डॉट वाले मेन्यू पर जाना होगा. यहां आपको Edit Story का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर टैप करके आप स्टोरी में जरूरी बदलाव कर सकते हैं, हालांकि यह सुविधा सिर्फ स्टोरी पोस्ट होने के शुरुआती 15 मिनट तक ही उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा एडिट की गई स्टोरी पर यूजर्स को Edited का लेबल भी दिखाई देगा.

यह भी पढ़ें - GTA 6 Launch : GTA 6 की एंट्री के बीच PlayStation ठप, हजारों यूजर्स परेशान

स्टोरी बनाने के एक्सपीरियंस में भी हुए बदलाव

Instagram ने सिर्फ स्टोरी एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया है, बल्कि स्टोरी क्रिएशन से जुड़े कुछ दूसरे बदलाव भी किए हैं. प्लेटफॉर्म पर अब स्टिकर्स के लिए नए फॉन्ट, कलर और शेप्स पेश किए जा रहे हैं. साथ ही स्टिकर्स को अलग-अलग शीट में दिखाया जाएगा, जिससे यूजर्स के लिए अपनी पसंद का ऑप्शन ढूंढना आसान हो सके. इसके अलावा स्टोरी बनाते समय एक साथ कई फोटो चुनने के तरीके में भी बदलाव किया जा रहा है. यूजर्स को नए ब्लर इफेक्ट्स, कलर और ग्रेडिएंट बैकग्राउंड के ऑप्शन भी मिलेंगे. इन बदलावों के जरिए Instagram स्टोरी को अपनी पसंद के मुताबिक तैयार करने के लिए ज्यादा ऑप्शन दे रहा है.

यह भी पढ़ें - Instagram Content Protection : Instagram पर वीडियो चोरी पकड़ना होगा आसान, क्रिएटर्स को मिलेगा क्रेडिट