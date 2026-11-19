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राहुल के आर्थिक आपदा वाले बयान के बाद पीएम मोदी का बड़ा मैसेज- 'भारत सही रास्ते पर'
FICCI के शताब्दी सम्मेलन में पीएम मोदी ने बातचीत की. उन्होंने इस कार्यक्रम में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर बात की. उन्होंने कहा- आज भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है.
पीएम मोदी में FICCI के शताब्दी सम्मेलन में देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बार की. उन्होंने कहा, 50 करोड़ भारतीयों ने गरीबीर को हराया है. 12 साल में 50 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं. विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा- नियत और नीति दोनों में कमी थी.
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