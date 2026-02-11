Instagram ला रही है Snapchat वाला यह फीचर, फोटो शेयर करना होगा आसान, जेन-जी को आएगा खूब पसंद

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







इंस्टाग्राम पर जल्द ही एक ऐसा फीचर आने वाला है, जो जेन-जी को बहुत पसंद आएगा. दरअसल, मेटा ने स्नैपचैट को टक्कर देने का प्लान बनाया है और जल्द ही वह इंस्टाग्राम में भी स्नैपचैट जैसे कई फीचर्स ला सकती है. इसमें सबसे पहला फीचर Instants हो सकता है. यह खास तौर पर फोटो शेयरिंग के लिए लाया जा रहा है. मेटा ने इसके लिए प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है. स्नैपचैट की तरह इस फीचर में सामने वाले यूजर के देखते ही फोटो गायब हो जाएगी.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेटा इंस्टाग्राम में टेंपरेरी शेयरिंग के लिए यह फीचर लाएगी. यह फीचर यूजर को टेंपरेरी फोटो और वीडियो शेयर करने देगा. जैसे ही सामने वाला यूजर इन फोटो-वीडियो को देख लेगा, ये गायब हो जाएंगे. अगला यूजर इन्हें सेव नहीं कर पाएगा. बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम कुछ देशों में इसकी टेस्टिंग कर रही है. इंस्टाग्राम ने इस फीचर को इंटरनली शॉट्स नाम दिया है. इससे यूजर DM के जरिए दूसरे यूजर्स के पास फोटो-वीडियो शेयर कर पाएंगे. अगर सामने वाले यूजर 24 घंटे तक इन्हें ओपन नहीं करता है तो ये ऑटोमैटिकली एक्सपायर हो जाएंगे.

किन लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे फोटो?

इंस्टाग्राम का यह फीचर आपको केवल उन यूजर्स के साथ ही फोटो-वीडियो शेयर करने की परमिशन देगा, जो एक-दूसरे को फॉलो करते हैं. यानी आप केवल अपने दोस्तों के साथ ये फोटोज शेयर कर पाएंगे. साथ ही इन फोटो को एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा. यह स्नैपचैट की तरह स्पॉनटेनियस होगा. बता दें कि इंस्टाग्राम पर पहले ही वैनिश मोड, व्यू वन्स और ऑटो डिलीटिंग जैसे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन नया फीचर लाकर इंस्टाग्राम इसे और स्ट्रीमलाइन करना चाहती है. ऐसे कयास हैं कि कंपनी टेंपरेरी फोटो शेयरिंग को अपने प्लेटफॉर्म का एक बड़ा भाग बनाने का प्रयास कर रही है.

