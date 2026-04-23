WhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom WhatsApp Web पर प्राइवेसी के लिए App Lock लगाएं।

कस्टम पासवर्ड और ऑटो-लॉक समय सेट करें।

ऑफिस या पब्लिक प्लेस पर चैट्स सुरक्षित रखें।

थर्ड-पार्टी ऐप्स के बजाय इनबिल्ट फीचर्स इस्तेमाल करें।

WhatsApp Web: आजकल WhatsApp का इस्तेमाल सिर्फ फोन ही नहीं बल्कि लैपटॉप और डेस्कटॉप पर भी काफी बढ़ गया है. लेकिन WhatsApp Web इस्तेमाल करते समय एक बड़ा खतरा होता है आपकी गैरमौजूदगी में कोई भी आपकी चैट्स देख सकता है. ऐसे में App Lock फीचर आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने में मदद करता है.

App Lock सेट करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

सबसे पहले अपने ब्राउजर (जैसे Google Chrome) में WhatsApp Web खोलकर लॉगिन करें.

स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर दिख रहे तीन डॉट्स (Menu) पर क्लिक करें.

यहां आपको App Lock का विकल्प दिखाई देगा उस पर टैप करें.

अब App Lock को ऑन (Enable) कर दें.

अपनी पसंद का एक पासवर्ड सेट करें.

पासवर्ड कन्फर्म करने के बाद आप यह भी तय कर सकते हैं कि कितनी देर बाद ऑटो-लॉक एक्टिव हो जैसे 1 मिनट या 8 घंटे.

App Lock हटाने का तरीका

अगर आप बाद में App Lock हटाना चाहते हैं तो यह भी बहुत आसान है:

WhatsApp Web में नीचे बाईं तरफ अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें.

Privacy सेक्शन में जाएं.

नीचे स्क्रॉल करें जहां App Lock का विकल्प मिलेगा.

इसे बंद (Disable) कर दें.

App Lock क्यों है जरूरी?

यह फीचर आपकी चैट्स को अनचाहे लोगों से बचाता है खासकर तब जब आप ऑफिस या पब्लिक प्लेस में काम कर रहे हों. आप अपनी जरूरत के हिसाब से लॉक टाइम सेट कर सकते हैं जिससे सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती है.

पासवर्ड बनाते समय रखें ध्यान

App Lock सेट करते समय ऐसा पासवर्ड चुनें जो मजबूत भी हो और आपको आसानी से याद भी रहे. कोशिश करें कि पासवर्ड किसी पर्सनल चीज से जुड़ा हो, जिसे सिर्फ आप ही जानते हों. ध्यान रखें कि WhatsApp Web ब्राउजर पर काम करता है न कि सीधे आपके अकाउंट पर. इसका मतलब है कि अगर आपने किसी दूसरे ब्राउजर या डिवाइस पर लॉगिन किया है तो वहां App Lock अलग से सेट करना होगा.

थर्ड-पार्टी ऐप्स से बचें

सुरक्षा के लिए हमेशा WhatsApp के इनबिल्ट फीचर्स का ही इस्तेमाल करें. किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप से फोन या चैट लॉक करना जोखिम भरा हो सकता है. इस तरह आप आसानी से WhatsApp Web पर अपनी प्राइवेसी को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं.

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