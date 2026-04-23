हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

WhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

WhatsApp Web: यह फीचर आपकी चैट्स को अनचाहे लोगों से बचाता है खासकर तब जब आप ऑफिस या पब्लिक प्लेस में काम कर रहे हों.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Apr 2026 10:02 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • WhatsApp Web पर प्राइवेसी के लिए App Lock लगाएं।
  • कस्टम पासवर्ड और ऑटो-लॉक समय सेट करें।
  • ऑफिस या पब्लिक प्लेस पर चैट्स सुरक्षित रखें।
  • थर्ड-पार्टी ऐप्स के बजाय इनबिल्ट फीचर्स इस्तेमाल करें।

WhatsApp Web: आजकल WhatsApp का इस्तेमाल सिर्फ फोन ही नहीं बल्कि लैपटॉप और डेस्कटॉप पर भी काफी बढ़ गया है. लेकिन WhatsApp Web इस्तेमाल करते समय एक बड़ा खतरा होता है आपकी गैरमौजूदगी में कोई भी आपकी चैट्स देख सकता है. ऐसे में App Lock फीचर आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने में मदद करता है.

App Lock सेट करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

  • सबसे पहले अपने ब्राउजर (जैसे Google Chrome) में WhatsApp Web खोलकर लॉगिन करें.
  • स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर दिख रहे तीन डॉट्स (Menu) पर क्लिक करें.
  • यहां आपको App Lock का विकल्प दिखाई देगा उस पर टैप करें.
  • अब App Lock को ऑन (Enable) कर दें.
  • अपनी पसंद का एक पासवर्ड सेट करें.

पासवर्ड कन्फर्म करने के बाद आप यह भी तय कर सकते हैं कि कितनी देर बाद ऑटो-लॉक एक्टिव हो जैसे 1 मिनट या 8 घंटे.

App Lock हटाने का तरीका

अगर आप बाद में App Lock हटाना चाहते हैं तो यह भी बहुत आसान है:

  • WhatsApp Web में नीचे बाईं तरफ अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करें.
  • Privacy सेक्शन में जाएं.
  • नीचे स्क्रॉल करें जहां App Lock का विकल्प मिलेगा.
  • इसे बंद (Disable) कर दें.

App Lock क्यों है जरूरी?

यह फीचर आपकी चैट्स को अनचाहे लोगों से बचाता है खासकर तब जब आप ऑफिस या पब्लिक प्लेस में काम कर रहे हों. आप अपनी जरूरत के हिसाब से लॉक टाइम सेट कर सकते हैं जिससे सुरक्षा और भी मजबूत हो जाती है.

पासवर्ड बनाते समय रखें ध्यान

App Lock सेट करते समय ऐसा पासवर्ड चुनें जो मजबूत भी हो और आपको आसानी से याद भी रहे. कोशिश करें कि पासवर्ड किसी पर्सनल चीज से जुड़ा हो, जिसे सिर्फ आप ही जानते हों. ध्यान रखें कि WhatsApp Web ब्राउजर पर काम करता है न कि सीधे आपके अकाउंट पर. इसका मतलब है कि अगर आपने किसी दूसरे ब्राउजर या डिवाइस पर लॉगिन किया है तो वहां App Lock अलग से सेट करना होगा.

थर्ड-पार्टी ऐप्स से बचें

सुरक्षा के लिए हमेशा WhatsApp के इनबिल्ट फीचर्स का ही इस्तेमाल करें. किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप से फोन या चैट लॉक करना जोखिम भरा हो सकता है. इस तरह आप आसानी से WhatsApp Web पर अपनी प्राइवेसी को बेहतर तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: SBI ग्राहक सावधान! ये खतरनाक मैसेज मिनटों में खाली कर देगा अकाउंट, ऐसे बचें इस ऑनलाइन स्कैम से

Published at : 23 Apr 2026 10:02 AM (IST)
Tags :
WhatsApp Web TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
iPad की स्लो स्पीड से हो गए दुखी? इन तीन सेटिंग्स को बदलते ही हो जाएगा सुपरफास्ट
iPad की स्लो स्पीड से हो गए दुखी? इन तीन सेटिंग्स को बदलते ही हो जाएगा सुपरफास्ट
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
WhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
टेक्नोलॉजी
Android से जुड़े इन भ्रम को सच मानकर लोगों ने किया भरोसा, लेकिन सचाई कुछ और ही निकली
Android से जुड़े इन भ्रम को सच मानकर लोगों ने किया भरोसा, लेकिन सचाई कुछ और ही निकली
टेक्नोलॉजी
जलकर राख हो जाएगा लैपटॉप! यूज करते समय यह गलती पड़ सकती है बहुत भारी
जलकर राख हो जाएगा लैपटॉप! यूज करते समय यह गलती पड़ सकती है बहुत भारी
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Pahalgam Attack Anniversary: पहलगाम हमले की बरसी पर पर्यटकों की घाटी पर सैलाब | Kashmir Terror
Chitra Tripathi: सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या है रणनीति? | Janhit | Iran US Ceasefire | Hormuz
Pratima Mishra: 'झालमुड़ी' के बाद चर्चा में 'माछ-भात'! | Bharat Ki Baat | PM Modi | Anurag Thakur
Pratima Mishra: क्या ट्रंप का 'माइंड गेम' उन पर ही उल्टा पड़ा? | Bharat Ki Baat | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
दिल्ली में लू का वार, आज भी नहीं मिलेगी राजधानी को गर्मी से राहत, येलो अलर्ट जारी
विश्व
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
क्रिकेट
IPL Points Table: जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अंक तालिका में लगाई लम्बी छलांग, 5वीं हार के बाद LSG की मुश्किल बढ़ी
जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स ने अंक तालिका में लगाई लम्बी छलांग, 5वीं हार के बाद LSG की मुश्किल बढ़ी
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: होर्मुज खोलने को लेकर ईरान की ट्रंप को दो टूक, कहा- जब तक अमेरिका ऐसा...
Live: होर्मुज खोलने को लेकर ईरान की ट्रंप को दो टूक, कहा- जब तक अमेरिका ऐसा...
टेक्नोलॉजी
WhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
WhatsApp Web पर चैट को बनाएं सेफ! ये है App Lock सेट करने का तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
जनरल नॉलेज
झालमुड़ी नहीं ये है बंगाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड, भारत नहीं विदेश से है नाता
झालमुड़ी नहीं ये है बंगाल का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड, भारत नहीं विदेश से है नाता
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget