रोज 8 घंटे कूलर चलाने पर कितनी बिजली खर्च होती है? वॉट के हिसाब से जानिए महीने का असली खर्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वेंटिलेशन, पानी स्तर, और एनर्जी-एफिशिएंट मॉडल से बिल कम करें।

Cooler Electricity Consumption: गर्मी का मौसम आते ही कूलर कई घरों की जरूरत बन जाता है. एसी हर किसी के बजट में नहीं होता इसलिए ज्यादातर लोग कूलर का सहारा लेते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रोज 8 घंटे कूलर चलाने पर महीने के आखिर में बिजली का बिल कितना आता है? अगर नहीं, तो अब यह समझ लेना जरूरी है ताकि आप अपने खर्च को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें.

कूलर कितनी बिजली खाता है?

कूलर की बिजली खपत उसके वाट (Watt) पर निर्भर करती है. आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाले कूलर 100W से 250W के बीच होते हैं। छोटे कूलर कम बिजली लेते हैं जबकि बड़े डेजर्ट कूलर ज्यादा पावर खपत करते हैं. उदाहरण के लिए अगर आपका कूलर 150W का है तो वह 1 घंटे में 0.15 यूनिट (kWh) बिजली खर्च करेगा.

रोज 8 घंटे चलाने पर कितना खर्च?

अब अगर आप 150W का कूलर रोज 8 घंटे चलाते हैं तो एक दिन में लगभग 1.2 यूनिट बिजली खर्च होगी. इसे 30 दिनों से गुणा करें तो महीने में करीब 36 यूनिट बिजली खपत होती है.

अब मान लेते हैं कि आपके इलाके में बिजली की कीमत 6 रुपये प्रति यूनिट है तो 36 यूनिट × 6 रुपये = करीब 216 रुपये प्रति महीने खर्च होगा. यानी कूलर चलाना एसी के मुकाबले काफी सस्ता पड़ता है.

अलग-अलग वाट के हिसाब से खर्च

अगर कूलर 100W का है तो महीने का खर्च लगभग 140–150 रुपये तक हो सकता है. वहीं 200W या उससे ज्यादा पावर वाले कूलर के लिए यह खर्च 300 रुपये या उससे ऊपर जा सकता है. इसलिए कूलर का साइज और पावर सीधे आपके बिल को प्रभावित करता है.

बिजली बिल कम करने के आसान तरीके

अगर आप चाहते हैं कि कूलर का खर्च और कम हो तो कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं. जैसे कि कूलर को सही वेंटिलेशन वाले कमरे में चलाएं, पानी का लेवल सही रखें और जरूरत न होने पर कूलर बंद कर दें. साथ ही, पुराने और ज्यादा बिजली खपत करने वाले कूलर की जगह नए एनर्जी-एफिशिएंट मॉडल का इस्तेमाल करें.

कूलर चलाना जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ता लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से लोग अक्सर ज्यादा बिल से घबरा जाते हैं. अगर आप वाट और यूनिट का बेसिक हिसाब समझ लें तो आसानी से अपने बिजली खर्च का अंदाजा लगा सकते हैं.

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