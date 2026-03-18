इस देश में रोबोट हो गया गिरफ्तार, जुर्म ऐसा किया कि जानकर सहम जाएंगे आप

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Robot Arrested: चीन में एक रोबोट को 'गिरफ्तार' किया गया है. जी हां, सही पढ़ा आपने. कई देशों में रोबोट अभी तक लैब से निकलकर रियल लाइफ में नहीं आए हैं, लेकिन चीन में रोबोट सड़कों पर उतर आए हैं और अब एक रोबोट को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया है. इस रोबोट ने सड़क किनारे खड़ी एक बुजुर्ग महिला के साथ बदतमीजी की थी, जिससे महिला गुस्सा हो गई. आखिर में पुलिस को आकर दखल देना पड़ा.

क्या है मामला?

यह मामला Unitree G1 रोबोट से जुड़ा है. इसे एक एजुकेशन सेंटर का प्रमोशन करने के लिए सड़कों पर उतारा गया है. रास्ता ढूंढने के लिए इस रोबोट में एडवांस सेंसर और कैमरे लगे हुए हैं. मामला तब शुरू हुआ, जब मकाऊ शहर में यह रोबोट सड़क किनारे खड़ी 70 वर्षीय महिला के पास जाकर खड़ा हो गया. महिला अपने फोन में खोई हुई थी और अचानक से रोबोट को अपने पास देखकर डर गई और उसने रोबोट पर चिल्लाना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और रोबोट को अपने साथ ले गई. महिला को इस घटना में चोट नहीं आई, लेकिन एहतियाती तौर पर उसे भी अस्पताल ले जाया गया है.

महिला के पास क्यों रुक गया था रोबोट?

कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह रोबोट अपने रास्ते से महिला के हटने का इंतजार कर रहा था. जब महिला रास्ते से नहीं हटी तो रोबोट एक जगह खड़ा हो गया था, जिससे महिला डर गई. बाद में पुलिस रोबोट को 'अरेस्ट' कर अपने साथ ले गई. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है. थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने रोबोट को छोड़ दिया और उसके मालिक को सावधानी से इसका यूज करने की सलाह दी है.

This is wild, police just arrested a humanoid robot 😭



> in Macau a 70-year-old woman noticed a humanoid robot following her at night

> the robot was a Unitree G1

> she panicked and started yelling

> people gathered and filmed

> police showed up and escorted the robot away

> it… https://t.co/YJ18hC7yIS pic.twitter.com/tRJ6X1mhUC — CG (@cgtwts) March 16, 2026

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. कई लोग ने इस घटना को फनी करार दिया है तो कुछ ने रोबोट के यूज को लेकर नियमों पर चिंता जताई है. बता दें कि रोबोटिक्स के मामले में चीन काफी एडवांस हैं और यहां ट्रैफिक मैनेज करने समेत कई कामों में रोबोट यूज किए जा रहे हैं.

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