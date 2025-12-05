भारत ले रहा दुनिया की पहली स्मार्ट गन! जानिए किस टेक्नोलॉजी पर करती है काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smart Gun: भारत दुनिया की पहली कंप्यूटरीकृत राइफल तकनीक को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. इजरायल की प्रमुख हथियार निर्माता कंपनी Israel Weapon Industries (IWI) के साथ भारतीय एजेंसियों की बातचीत शुरू हो चुकी है. यह तकनीक सैनिकों की मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध के दौरान फैसले लेने की क्षमता को एक नए स्तर पर ले जाने का दावा करती है.

क्या है Arbel कंप्यूटरीकृत वेपन सिस्टम?

IWI द्वारा विकसित Arbel सिस्टम को दुनिया का पहला पूर्णत: कंप्यूटरीकृत फायर-कंट्रोल सिस्टम माना जा रहा है. यह एडवांस सेंसर, रियल-टाइम बैलिस्टिक कैलकुलेशन और स्मार्ट टारगेट-अक्विजिशन तकनीक की मदद से किसी भी जटिल परिस्थिति में सैनिक को अधिक सटीक निशाना लगाने में सक्षम बनाता है.

एडवांस MEMS एल्गोरिद्म हथियार की मूवमेंट, ट्रिगर स्टेटस और टैक्टिकल सिचुएशन को माइक्रोसेकंड्स में पढ़कर सैनिक के लिए सबसे बेहतर फायरिंग समाधान तैयार करता है. खास बात यह है कि ट्रिगर दबाए रखने के बाद सिस्टम तभी अगला फायर करेगा जब हिट की संभावना सबसे ज्यादा होगी.

किसी भी छोटे हथियार में किया जा सकेगा इस्तेमाल

Arbel को किसी भी स्मॉल-आर्म प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जा सकता है. इसे काम करने के लिए किसी स्पेशल ऑप्टिकल मॉड्यूल की जरूरत नहीं पड़ती जिससे यह सिस्टम और भी लचीला और व्यापक उपयोग के लिए उपयुक्त बन जाता है.

IWI और भारत का मजबूत रिश्ता

भारतीय सेनाओं और सुरक्षा बलों ने पिछले कई वर्षों में IWI के कई हथियार अपनाए हैं जैसे Tavor TAR-21, IWI X95 असॉल्ट राइफल, Galil सीरीज की स्नाइपर राइफलें और Negev NG-7 लाइट मशीन गन. हाल ही में हजारों नेगेव LMG की खरीद भी भारतीय बलों के लिए की गई है.

IWI के सीईओ शूकी श्वार्ट्ज ने कहा कि भारत के साथ बीते दो दशकों में साझेदारी लगातार मजबूत हुई है. उन्होंने मेक इन इंडिया पहल में शुरुआती भागीदार होने पर गर्व जताया और बताया कि कंपनी भारत में बैरल्स का उत्पादन भी शुरू कर चुकी है.

गहराई तक तकनीकी साझेदारी की तैयारी

IWI का कहना है कि वह भारत की आवश्यकता और भविष्य के कॉन्ट्रैक्ट्स के अनुसार और भी उन्नत तकनीकी सहयोग देने के लिए तैयार है. कंपनी का मानना है कि भारतीय बाजार तेजी से बढ़ रहा है और भविष्य में सहयोग और विस्तार की संभावनाएं और मजबूत होंगी. यह बातचीत आगे चलकर भारतीय सेनाओं के आधुनिक युद्ध कौशल को एक नए युग में ले जा सकती है.

