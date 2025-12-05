हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
YouTube पर कब मिलता है सिल्वर बटन? जानिए क्या है नियम और कितनी होती है कमाई

YouTube Silver Button: यूट्यूब आज सिर्फ वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 05 Dec 2025 08:40 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

YouTube Silver Button: यूट्यूब आज सिर्फ वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए कमाई का बड़ा जरिया बन चुका है. नए क्रिएटर्स के मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि आखिर YouTube Silver Play Button कब मिलता है और इसे पाने के लिए क्या-क्या शर्तें पूरी करनी होती हैं. इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि सिल्वर बटन मिलने के बाद कितनी कमाई होती है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं.

सिल्वर प्ले बटन कब मिलता है?

YouTube सिल्वर प्ले बटन उन क्रिएटर्स को देता है जिनके चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स (100K Subscribers) पूरे हो जाते हैं. यह यूट्यूब के Creator Awards का पहला स्तर है और इसे हासिल करने के लिए आपके चैनल को यूट्यूब की सभी कम्युनिटी गाइडलाइंस और मोनेटाइजेशन नीतियों का पालन करना आवश्यक होता है.

जब आपका चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर लेता है तो यूट्यूब आपके क्रिएटर स्टूडियो में एक नोटिफिकेशन भेजता है जिसमें एक कोड दिया जाता है. उसी कोड की मदद से आप यूट्यूब की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना सिल्वर प्ले बटन ऑर्डर कर सकते हैं. यह आपके पते पर कुछ हफ़्तों के भीतर पहुंच जाता है.

क्या सिर्फ सब्सक्राइबर ही काफी हैं?

सिर्फ सब्सक्राइबर पूरे होना ही काफी नहीं होता. यूट्यूब आपके चैनल की क्वालिटी, कंटेंट की मौलिकता, कॉपीराइट स्थिति और प्लेटफॉर्म नियमों के पालन की भी जांच करता है. अगर आपके चैनल पर स्ट्राइक या किसी तरह का बड़ा उल्लंघन है तो अवॉर्ड मिलने में दिक्कत आ सकती है.

सिल्वर बटन के बाद कितनी होती है कमाई?

बहुत लोगों का मानना है कि सिल्वर प्ले बटन मिलने के साथ ही कमाई बढ़ जाती है लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है. यूट्यूब की कमाई सब्सक्राइबर से नहीं बल्कि वीडियो पर आने वाले Views और Ads से होती है.

कमाई कई चीज़ों पर निर्भर करती है कंटेंट का प्रकार, दर्शकों का देश, एड रेट (CPM और RPM), वीडियो की लंबाई और एंगेजमेंट. भारत में 1 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल की औसत कमाई 20,000 रुपए से 1 लाख रुपए प्रति माह तक हो सकती है लेकिन यह चैनल की निच और व्यूज़ पर आधारित है. कुछ क्रिएटर्स इससे भी ज्यादा कमा लेते हैं.

सिल्वर बटन का असली फायदा

सिल्वर बटन कमाई भले न बढ़ाए लेकिन यह आपके चैनल की विश्वसनीयता और ब्रांड वैल्यू को जरूर बढ़ाता है. इससे स्पॉन्सरशिप, ब्रांड डील और कोलैबोरेशन मिलने की संभावना बढ़ जाती है जिससे आपकी कुल आय कई गुना तक बढ़ सकती है.

Published at : 05 Dec 2025 08:25 AM (IST)
