Incognito Mode: अक्सर लोग मान लेते हैं कि ब्राउज़र का Incognito या प्राइवेट मोड इस्तेमाल करते ही उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पूरी तरह गायब हो जाती है. लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है. Incognito मोड आपको कुछ हद तक प्राइवेसी देता है पर यह आपके डिजिटल निशानों को पूरी तरह मिटा नहीं पाता. अगर आप सोचते हैं कि इस मोड में की गई हर ब्राउज़िंग हमेशा के लिए गायब हो जाती है तो अब सच जानने का समय आ गया है.

Incognito मोड आखिर करता क्या है?

Incognito मोड आपके ब्राउज़र को यह बताता है कि वह आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री, कुकीज़, साइट डेटा या फॉर्म में डाली गई जानकारी को सेव न करे. मतलब आपके फोन या लैपटॉप पर कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता. लेकिन याद रखिए यह सुविधा सिर्फ डिवाइस तक सीमित है. इंटरनेट पर आपकी एक्टिविटी कई जगहों पर दिखाई दे सकती है.

Incognito मोड क्या-क्या नहीं छुपाता?

बहुत लोग जानते ही नहीं कि Incognito मोड आपकी पहचान को पूरी तरह invisible नहीं बनाता. यह मोड आपकी हिस्ट्री तो सेव नहीं करता, लेकिन ये चीजें बची रह जाती हैं: ISP को सब दिखता है: आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (जैसे Jio, Airtel, BSNL) आपकी ब्राउजिंग देख सकता है.

ऑफिस/स्कूल के WiFi एडमिन: अगर आप किसी ऑफिस या स्कूल के नेटवर्क से जुड़े हैं तो एडमिन आपके विज़िट किए गए साइट्स को ट्रैक कर सकता है.

वेबसाइट्स को आपका IP दिखता है: वेबसाइट्स आपका लोकेशन-आधारित IP Address देख सकती हैं.

डाउनलोड किए फाइल से सब पता चलता है: कोई भी डाउनलोड की गई फाइल या बुकमार्क Incognito मोड में भी आपके डिवाइस में सेव रहता है. Incognito मोड केवल ब्राउज़र की लोकल हिस्ट्री छुपाता है इंटरनेट पर आपकी उपस्थिति नहीं.

मिनटों में कैसे हटाएं अपनी पूरी ब्राउज़िंग हिस्ट्री?

अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्राउज़िंग के सारे निशान मिट जाएं तो केवल Incognito मोड पर भरोसा न करें. ऐसे साफ कर सकते हैं सभी ट्रेस.

ब्राउज़र हिस्ट्री और कैश क्लियर करें: सेटिंग्स में जाकर Browsing Data, Cache और Cookies डिलीट कर दें.

DNS Cache फ्लश करें: मोबाइल या PC में DNS cache साफ करने से कई ऑनलाइन ट्रेस भी हट जाते हैं.

VPN का इस्तेमाल करें: VPN आपके IP Address को छुपा देता है, जिससे वेबसाइट्स और ISP आपकी असली लोकेशन नहीं देख पाते.

सीक्रेट मोड + VPN = ज्यादा सुरक्षा: दोनों को साथ में इस्तेमाल करने से आपकी प्राइवेसी कई गुना बढ़ जाती है.

