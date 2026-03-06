हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीChatGPT यूजर्स सावधान! भूलकर भी न करें ये काम, अकाउंट हो जाएगा खाली

ChatGPT यूजर्स सावधान! भूलकर भी न करें ये काम, अकाउंट हो जाएगा खाली

ChatGPT Use: एआई कई काम बड़ी आसानी से कर सकता है, लेकिन पासवर्ड के मामले में ChatGPT समेत किसी भी चैटबॉट पर भरोसा न करें. ये चैटबॉट आसानी से अंदाजा लगाए जा सकने वाले पासवर्ड क्रिएट करते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 06 Mar 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

ChatGPT Use: आजकल लोग घर से लेकर ऑफिस तक के काम के लिए ChatGPT जैसे एआई चैटबॉट्स का यूज करने लगे हैं. अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं तो ChatGPT से काम लेते समय एक सावधानी बरतने की जरूरत है. अगर आप एआई से पासवर्ड क्रिएट करवाना चाहते हैं तो ChatGPT समेत किसी भी चैटबॉट पर भरोसा न करें. एक रिसर्च के मुताबिक, अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए एआई से पासवर्ड करवाना भारी पड़ सकता है क्योंकि एआई मॉडल बार-बार ऐसे पासवर्ड जनरेट करते हैं, जिनका आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है.

पासवर्ड क्रिएट करने में यह गलती करती है एआई

एक स्टडी में सामने आया कि ChatGPT, Claude और जेमिनी ने ऐसे पासवर्ड क्रिएट किए, जो देखने में तो स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन असल में उनमें एक जैसा ही पैटर्न थे. Claude AI ने जो 50 पासवर्ड क्रिएट किए, उनमें से केवल 23 की यूनीक थे. K9#mPx$vL2nQ8wR पासवर्ड को 10 बार रिपीट किया गया. इसी तरह बाकी पासवर्ड में एक जैसी स्ट्रक्चर या कैरेक्टर्स यूज किए गए थे. इसके मुकाबले ChatGPT ने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट किए, लेकिन उनमें भी पैटर्न एक जैसा था.

रैंडम चीजों के लिए न यूज करें एआई

पासवर्ड जैसी किसी रैंडम चीज के लिए एआई चैटबॉट को यूज न करने की सलाह दी जाती है. दरअसल, जब भी आप किसी चैटबॉट को प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसका मोस्ट लाइकली जवाब देता है. इसे टेस्ट करने के लिए आप किसी भी चैटबॉट को कोई भी रैंडम नंबर क्रिएट करने के लिए कहें. बार-बार नई चैट में यह एक ही नंबर क्रिएट करेगा. 

कमजोर पासवर्ड से खाली हो सकता खाता

आजकल मोबाइल से ही पूरी बैंकिंग चलती है. लोग अपने पैसों का हिसाब-किताब भी फोन पर ही रखते हैं. ऐसे में अगर आप बैंकिंग ऐप्स या इंटरनेट बैंकिंग के लिए कमजोर पासवर्ड यूज करेंगे तो इसका अंदाजा लगाना आसान हो जाता है. इसके अलावा साइबर अटैकर्स भी कमजोर या आसानी से अंदाजा लगाए जा सकने वाले पासवर्ड का यूज कर आपका अकाउंट साफ कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

AI के प्यार में पड़ कर 36 साल के व्यक्ति ने दे दी जान, इस चैटबॉट पर लगा उकसाने का आरोप

Published at : 06 Mar 2026 10:32 AM (IST)
Tags :
AI Chatbot ChatGPT TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
ChatGPT यूजर्स सावधान! भूलकर भी न करें ये काम, अकाउंट हो जाएगा खाली
ChatGPT यूजर्स सावधान! भूलकर भी न करें ये काम, अकाउंट हो जाएगा खाली
टेक्नोलॉजी
Google I/O 2026: मई में होने वाले 5 बड़े ऐलान जो मचा सकते हैं हलचल, अभी जानिए सब कुछ
Google I/O 2026: मई में होने वाले 5 बड़े ऐलान जो मचा सकते हैं हलचल, अभी जानिए सब कुछ
टेक्नोलॉजी
AI के प्यार में पड़ कर 36 साल के व्यक्ति ने दे दी जान, इस चैटबॉट पर लगा उकसाने का आरोप
AI के प्यार में पड़ कर 36 साल के व्यक्ति ने दे दी जान, इस चैटबॉट पर लगा उकसाने का आरोप
टेक्नोलॉजी
Apple iPhone 17e Vs Google Pixel 10a: खरीदने से पहले जान लें ये 5 बड़े फर्क, वरना हो सकती है बड़ी गलती!
Apple iPhone 17e Vs Google Pixel 10a: खरीदने से पहले जान लें ये 5 बड़े फर्क, वरना हो सकती है बड़ी गलती!
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से शुरू चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, 19 अप्रैल से होगी यात्रा
भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से शुरू चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, 19 अप्रैल से होगी यात्रा
न्यूज़
Nepal Election Results Live: नेपाल में दिख रही RSP की लहर, Gen Z के चहेते बालेन शाह सबसे आगे, गायब हुए वामपंथी
Nepal Election Results Live: नेपाल में दिख रही RSP की लहर, Gen Z के चहेते बालेन शाह सबसे आगे, गायब हुए वामपंथी
स्पोर्ट्स
पहले एंथम पर चुप, फिर मिलिट्री सलाम! US-Israel स्ट्राइक के बीच ईरान फुटबॉल टीम ने क्या किया जिससे स्टेडियम में मचा बवाल
पहले एंथम पर चुप, फिर मिलिट्री सलाम! US-Israel स्ट्राइक के बीच ईरान फुटबॉल टीम ने क्या किया जिससे स्टेडियम में मचा बवाल
धर्म
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विजय देवरकोंडा के रिसेप्शन में राम चरण के नंगे पैर और काले कपड़ों ने खींचा ध्यान, जानिए इससे जुड़ा आध्यात्मिक कारण?
विश्व
जंग रोकने के लिए ईरान बार-बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- इजरायल और हम मिलकर...
जंग रोकने के लिए ईरान बार-बार कर रहा फोन पर नहीं मान रहे ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा- इजरायल और हम मिलकर...
ट्रेंडिंग
बुमराह की बॉलिंग देख खुशी से कूदने लगीं साक्षी धोनी, MSD के एक्सप्रेशन देख आपको भी आ जाएगी हंसी
बुमराह की बॉलिंग देख खुशी से कूदने लगीं साक्षी धोनी, MSD के एक्सप्रेशन देख आपको भी आ जाएगी हंसी
शिक्षा
NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन नजदीक, जान लें जरूरी नियम तभी दे सकेंगे परीक्षा
NEET UG 2026 रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन नजदीक, जान लें जरूरी नियम तभी दे सकेंगे परीक्षा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget