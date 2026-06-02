Bluetooth Speaker के कारण हजारों फीट की ऊंचाई पर मचा हड़कंप, वापस लौटी फ्लाइट
Bluetooth Speaker Forced Flight To Land: अमेरिका से स्पेन जा रहे यूनाइटेड एयरलाइन के एक विमान को करीब 4 घंटे की उड़ान के बाद एक ब्लूटूथ स्पीकर के कारण वापस लैंड करना पड़ा.
- ब्लूटूथ स्पीकर का नाम 'BOMB' होने पर फ्लाइट वापस लौटी।
- सुरक्षा चिंताओं के चलते नेवार्क एयरपोर्ट पर विमान उतरा।
- यात्रियों को विमान से उतारकर की गई गहन तलाशी।
- टीनएजर यात्री ने स्पीकर का नाम नहीं बदला था।
Bluetooth Speaker Forced Flight To Land: एक ब्लूटूथ स्पीकर के कारण यूनाइटेड एयरलाइन की एक फ्लाइट के यात्रियों की सांसें फूल गई थीं. दरअसल, अमेरिका के नेवार्क से स्पेन जा रही एक फ्लाइट को करीब 4 घंटे हवा में उड़ने के बाद यूटर्न लेकर वापस आना पड़ा. एक ब्लूटूथ स्पीकर के नाम के कारण यह पूरी घटना हुई और यात्रियों के साथ-साथ एयरलाइन स्टाफ को भी असुविधा का सामना करना पड़ा. इस फ्लाइट को 8 घंटे का सफर तय करना था, लेकिन यह करीब आधे रास्ते से मुड़कर उसी जगह आ गई, जहां से इसने उड़ान भरी थी. आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है.
सिक्योरिटी चिंता के कारण वापस उतरा विमान
यूनाइटेड एयरलाइन ने बताया कि सिक्योरिटी चिंता को देखते हुए विमान को वापस नेवार्क हवाई अड्डे पर लाना पड़ा. एयरलाइन की तरफ से सिक्योरिटी चिंता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यात्रियों की आपबीती से पता चला है कि किसी की शरारत के चलते यह घटना हुई थी. यात्रियों ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत एक ब्लूटूथ स्पीकर के नाम के कारण हुई. हवाई यात्रा शुरू होते ही केबिन क्रू ने सभी यात्रियों को ब्लूटूथ डिवाइस बंद करने की सलाह दी. एक यात्री के ब्लूटूथ स्पीकर के कारण विमान की सुरक्षा खतरे में पड़ रही थी.
ब्लूटूथ स्पीकर के नाम के कारण मची हड़बड़ी
रिपोर्ट्स के मुताबिक, विमान में सवार एक यात्री ने अपने ब्लूटूथ स्पीकर का नाम BOMB सेट किया हुआ था. इसका कनेक्शन ओपन होने के कारण एक पैसेंजर की स्क्रीन पर एक्टिव ब्लूटूथ में जब यह नाम दिखाया दिया तो हड़बड़ी मच गई. इसके बाद सिक्योरिटी डिटेल्स को डिप्लॉय किया गया और विमान को वापस एयरपोर्ट पर लैंड करवाया गया. लैंड होने के बाद सभी यात्रियों को नीचे उतारकर विमान की तलाशी ली गई. यहां तक कि कार्गो एरिया को भी अच्छे से स्कैन किया गया और यह सब एक ब्लूटूथ स्पीकर के नाम के कारण हो रहा था.
टीनएजर यात्री के पास था स्पीकर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विमान में सवार एक टीनएजर के पास यह स्पीकर था. यात्रियों के बार-बार कहने पर भी उसने इसे बंद नहीं किया और ना ही इसका नाम बदला. जांच अधिकारियों ने जब उससे पूछताछ की तो उसने यह स्वीकार कर लिया. उसने बताया कि कई साल पहले स्पीकर का यह नाम रखा था और इसे बदलना उसे याद नहीं रहा.
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Source: IOCL