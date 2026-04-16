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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGalaxy Z TriFold से नहीं भरा सैमसंग का मन! अब और भी बड़ा फोन बनाने पर कर रही है काम

Galaxy Z TriFold से नहीं भरा सैमसंग का मन! अब और भी बड़ा फोन बनाने पर कर रही है काम

Samsung Galaxy Z TriFold Wide: एक ताजा पेटेंट से पता चला है कि सैमसंग Galaxy Z TriFold Wide फोन पर काम कर रही है. यह Galaxy Z TriFold जैसा ही दिखेगा, लेकिन यह फोल्डेबल आईफोन की तरह ज्यादा चौड़ा होगा.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 16 Apr 2026 01:22 PM (IST)
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  • सैमसंग बना रहा है बड़ा ट्राईफोल्ड फोन, लैपटॉप जैसा अनुभव देगा।
  • Galaxy Z TriFold Wide फोल्ड होने पर चौड़ा, आईफोन जैसा दिखेगा।
  • कंपनियां ट्राईफोल्ड फोन पर कर रही हैं काम, भविष्य में आम हो सकते हैं।
  • ओप्पो ने प्रोटोटाइप बनाए, शाओमी भी साल के अंत तक लॉन्च करेगी।

Samsung Galaxy Z TriFold Wide: दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग ने कुछ महीने पहले ही Galaxy Z TriFold को लॉन्च किया था, जिसमें 10 इंच का मेन डिस्प्ले है. अब लगता है कि कंपनी का इससे मन नहीं भरा है और वह और भी बड़ा ट्राईफोल्ड फोन बनाने में जुटी हुई है. अब कंपनी उन लोगों के लिए ट्राईफोल्ड बना रही है, जो लैपटॉप जैसा फोन अपने साथ कैरी करना चाहते हैं. इसके लिए सैमसंग ने एक पेटेंट दायर किया है. इससे पता चलता है कि सैमसंग का अपकमिंग फोन Galaxy Z TriFold Wide मौजूदा मॉडल Galaxy Z TriFold से भी बड़ा होगा. आइए जानते हैं कि इस बारे में और क्या-क्या जानकारी सामने आई है. 

क्या Galaxy Z TriFold Wide पर हो रहा है काम?

पेटेंट से पता चलता है कि अपकमिंग फोन Galaxy Z TriFold जैसा ही दिखेगा, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर होगा. यह फोन फोल्ड होने पर किसी नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह लंबा नजर नहीं आएगा बल्कि इसका फॉर्म फैक्टर फोल्डेबल आईफोन जैसा होगा. यानी यह फोन दिखने में लंबे से ज्यादा चौड़ा नजर आएगा. इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कंपनी Galaxy Z TriFold Wide बनाने के बारे में सोच सकती है. बता दें कि पिछले कुछ समय से Wide फोन की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है. ऐप्पल भी वाइड फॉर्म फैक्टर वाला फोल्डेबल फोन लॉन्च करेगी. वहीं चाइनीज कंपनी Huawei भी इसी फॉर्म फैक्टर में Pura X Max फोन लॉन्च कर चुकी है.

क्या भविष्य की झलक आने लगी है नजर?

पिछले एक-दो सालों से फोल्डेबल फोन लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं और डिस्प्ले में क्रीज विजिबल होने के बाद भी लोग इन्हें खरीद रहे हैं. इन दिनों मार्केट में Galaxy Z Fold 7 और Oppo Find N6 जैसे दमदार ऑप्शन भी अवेलेबल हैं. अब कंपनियां ट्राईफोल्ड फोन की तरफ चल चुकी हैं. सैमसंग से पहले चाइनीज कंपनी Huawei भी ट्राईफोल्ड फोन लॉन्च कर चुकी है. आज के हिसाब से ये फोन भले ही महंगे एक्सपेरिमेंट लगते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये फोन नॉर्मल हो सकते हैं. 

ओप्पो भी बना चुकी है ट्राईफोल्ड फोन, शाओमी भी करेगी लॉन्च 

आज भले ही मार्केट में ट्राईफोल्ड फोन गिने-चुने नजर आ रहे हैं, लेकिन कंपनियां इन्हें लेकर काफी प्लानिंग कर चुकी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ओप्पो ने ट्राईफोल्ड फोन के कई प्रोटोटाइप तैयार किए थे, लेकिन इन्हें मार्केट में नहीं उतारा. ऐसे फोन बनाने और बेचने की लागत के चलते ओप्पो ने इस सेगमेंट में एंट्री नहीं की. दूसरी तरफ एक और चाइनीज कंपनी शाओमी भी ट्राईफोल्ड फोन पर काम कर रही है. इसका डिजाइन Huawei के Mate XT Ultimate जैसा हो सकता है और इसे इस साल के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है.

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Published at : 16 Apr 2026 01:22 PM (IST)
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