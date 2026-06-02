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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGmail Spam Issue: जरूरी इमेल भी स्पैम में भेज रहा Gmail, इसे ऐसे करें ठीक 

Gmail Spam Issue: जरूरी इमेल भी स्पैम में भेज रहा Gmail, इसे ऐसे करें ठीक 

Gmail Spam Issue: जीमेल पर स्पैम फोल्डर संदिग्ध और अनचाहे ईमेल की पहचान करने के लिए बनाया गया है. हालांकि कई बार यह सिस्टम गलती से ऐसे ईमेल को भी स्पैम मान लेता है, जो वास्तव में जरूरी होते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Jun 2026 02:21 PM (IST)
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Gmail Spam Issue: दुनिया में करोड़ों लोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए जीमेल का इस्तेमाल करते हैं. नौकरी के आवेदन से लेकर बैंकिंग अलर्ट, ओटीपी, बिजनेस अपडेट और जरूरी डॉक्यूमेंट तक कई जरूरी जानकारी ईमेल के जरिए ही मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जरूरी मेल इनबॉक्स में दिखाई देने की बजाय सीधे स्पैम फोल्डर में पहुंच जाते हैं. ऐसे में यूजर को समय पर जानकारी नहीं मिल पाती और कई जरूरी अपडेट छूट जाते हैं. अगर आपके साथ भी यह समस्या हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जीमेल में कुछ आसान सेटिंग बदलकर इस परेशानी को दूर किया जा सकता है. 

क्यों स्पैम में चले जाते हैं जरूरी ईमेल? 

जीमेल पर स्पैम फोल्डर संदिग्ध और अनचाहे ईमेल की पहचान करने के लिए बनाया गया है. हालांकि, कई बार यह सिस्टम गलती से ऐसे ईमेल को भी स्पैम मान लेता है, जो वास्तव में जरूरी होते हैं. ऐसा तब हो सकता है, जब भेजने वाला व्यक्ति आपकी काॅन्टेक्ट लिस्ट में शामिल न हो. किसी ईमेल को पहले स्पैम के रूप में चिन्हित किया गया हो या फिर जीमेल की फिल्टर सेटिंग सही तरीके से कॉन्फिगर ने की गई हो. इसी वजह से नौकरी, बैंकिंग या दूसरी जरूरी जानकारी वाले मेल भी स्पैम फोल्डर में पहुंच सकते हैं. 

स्पैम फोल्डर से ईमेल हटाना सबसे पहले कदम 

अगर कोई जरूरी ईमेल पर फोल्डर में चला गया है, तो उसे Not Spam के रूप में मार्क करना चाहिए. इससे जीमेल को संकेत मिलता है कि यह ईमेल सुरक्षित है और फ्यूचर में उसी सेंडर के मेल स्पैम में जाने की संभावना काफी कम हो जाती है. वहीं कंप्यूटर पर जीमेल खोलकर स्पैम सेक्शन में जाए और संबंधित ईमेल को सेलेक्ट करके नोट स्पैम पर ऑप्शन पर क्लिक करें. वहीं मोबाइल यूजर्स जीमेल ऐप में जाकर रिपोर्ट नोट स्पैम ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं. 

कांटेक्ट में सेव करें जरूरी ईमेल एड्रेस 

गूगल का कहना है कि जिन ईमेल के एड्रेस को यूजर अपने कांटेक्ट में सेव करता है, जीमेल उन्हें ज्यादा भरोसेमंद मानता है. यही कारण है कि किसी जरूरी व्यक्ति, कंपनी या इंस्टीट्यूट के ईमेल एड्रेस को गूगल कांटेक्ट में सेव करने की सलाह दी जाती है. इसके लिए गूगल कॉन्टेक्ट्स खोलकर नया काॅन्टेक्ट बनाएं और जरूरी ईमेल एड्रेस को सेव कर लें. इससे फ्यूचर में उनके ईमेल सीधे इनबॉक्स में दिखाई देने की संभावना बढ़ जाएगी. 

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जीमेल फिल्टर से मिल सकता है स्थाई समाधान 

अगर किसी खास व्यक्ति या संस्था के ईमेल बार-बार स्पैम में जा रहे हैं तो जीमेल का फिल्टर फीचर काफी उपयोगी साबित हो सकता है. इस फीचर की मदद से किसी स्पेशल सेंडर के लिए नियम तय किए जा सकते हैं. फिल्टर बनाने के लिए जीमेल के सर्च बार में उपलब्ध सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद फॉर्म सेक्शन में संबंधित ईमेल एड्रेस दर्ज करें और क्रिएट फिल्टर ऑप्शन चुनें. यहां Never send it to Spam ऑप्शन को एक्टिव कर दें. इसके बाद उस सेंडर के ईमेल सीधे इनबॉक्स में आने लगेंगे. 

मोबाइल यूजर्स क्या करें?

एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स भी स्पैम फोल्डर से ईमेल हटाकर और सेंडर को काॅन्टेक्ट में जोड़कर इस समस्या को काफी हद तक काम कर सकते हैं. हालांकि फिलहाल कस्टम फिल्टर बनाने की सुविधा कंप्यूटर पर जीमेल के जरिए ही उपलब्ध है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Jun 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Gmail Spam Issue Gmail Emails Going To Spam Gmail Not Spam Option Gmail Spam Folder Fix
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