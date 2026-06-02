जरूरी इमेल भी स्पैम में भेज रहा Gmail, इसे ऐसे करें ठीक 

Gmail Spam Issue: दुनिया में करोड़ों लोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए जीमेल का इस्तेमाल करते हैं. नौकरी के आवेदन से लेकर बैंकिंग अलर्ट, ओटीपी, बिजनेस अपडेट और जरूरी डॉक्यूमेंट तक कई जरूरी जानकारी ईमेल के जरिए ही मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जरूरी मेल इनबॉक्स में दिखाई देने की बजाय सीधे स्पैम फोल्डर में पहुंच जाते हैं. ऐसे में यूजर को समय पर जानकारी नहीं मिल पाती और कई जरूरी अपडेट छूट जाते हैं. अगर आपके साथ भी यह समस्या हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, जीमेल में कुछ आसान सेटिंग बदलकर इस परेशानी को दूर किया जा सकता है.

क्यों स्पैम में चले जाते हैं जरूरी ईमेल?

जीमेल पर स्पैम फोल्डर संदिग्ध और अनचाहे ईमेल की पहचान करने के लिए बनाया गया है. हालांकि, कई बार यह सिस्टम गलती से ऐसे ईमेल को भी स्पैम मान लेता है, जो वास्तव में जरूरी होते हैं. ऐसा तब हो सकता है, जब भेजने वाला व्यक्ति आपकी काॅन्टेक्ट लिस्ट में शामिल न हो. किसी ईमेल को पहले स्पैम के रूप में चिन्हित किया गया हो या फिर जीमेल की फिल्टर सेटिंग सही तरीके से कॉन्फिगर ने की गई हो. इसी वजह से नौकरी, बैंकिंग या दूसरी जरूरी जानकारी वाले मेल भी स्पैम फोल्डर में पहुंच सकते हैं.

स्पैम फोल्डर से ईमेल हटाना सबसे पहले कदम

अगर कोई जरूरी ईमेल पर फोल्डर में चला गया है, तो उसे Not Spam के रूप में मार्क करना चाहिए. इससे जीमेल को संकेत मिलता है कि यह ईमेल सुरक्षित है और फ्यूचर में उसी सेंडर के मेल स्पैम में जाने की संभावना काफी कम हो जाती है. वहीं कंप्यूटर पर जीमेल खोलकर स्पैम सेक्शन में जाए और संबंधित ईमेल को सेलेक्ट करके नोट स्पैम पर ऑप्शन पर क्लिक करें. वहीं मोबाइल यूजर्स जीमेल ऐप में जाकर रिपोर्ट नोट स्पैम ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं.

कांटेक्ट में सेव करें जरूरी ईमेल एड्रेस

गूगल का कहना है कि जिन ईमेल के एड्रेस को यूजर अपने कांटेक्ट में सेव करता है, जीमेल उन्हें ज्यादा भरोसेमंद मानता है. यही कारण है कि किसी जरूरी व्यक्ति, कंपनी या इंस्टीट्यूट के ईमेल एड्रेस को गूगल कांटेक्ट में सेव करने की सलाह दी जाती है. इसके लिए गूगल कॉन्टेक्ट्स खोलकर नया काॅन्टेक्ट बनाएं और जरूरी ईमेल एड्रेस को सेव कर लें. इससे फ्यूचर में उनके ईमेल सीधे इनबॉक्स में दिखाई देने की संभावना बढ़ जाएगी.

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जीमेल फिल्टर से मिल सकता है स्थाई समाधान

अगर किसी खास व्यक्ति या संस्था के ईमेल बार-बार स्पैम में जा रहे हैं तो जीमेल का फिल्टर फीचर काफी उपयोगी साबित हो सकता है. इस फीचर की मदद से किसी स्पेशल सेंडर के लिए नियम तय किए जा सकते हैं. फिल्टर बनाने के लिए जीमेल के सर्च बार में उपलब्ध सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद फॉर्म सेक्शन में संबंधित ईमेल एड्रेस दर्ज करें और क्रिएट फिल्टर ऑप्शन चुनें. यहां Never send it to Spam ऑप्शन को एक्टिव कर दें. इसके बाद उस सेंडर के ईमेल सीधे इनबॉक्स में आने लगेंगे.

मोबाइल यूजर्स क्या करें?

एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स भी स्पैम फोल्डर से ईमेल हटाकर और सेंडर को काॅन्टेक्ट में जोड़कर इस समस्या को काफी हद तक काम कर सकते हैं. हालांकि फिलहाल कस्टम फिल्टर बनाने की सुविधा कंप्यूटर पर जीमेल के जरिए ही उपलब्ध है.

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