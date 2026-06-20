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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid to iPhone Transfer: Android से iPhone में डेटा ट्रांसफर करना हुआ आसान, जानिए पूरा तरीका

Android to iPhone Transfer: Android से iPhone में डेटा ट्रांसफर करना हुआ आसान, जानिए पूरा तरीका

Android to iPhone Transfer: Android से iPhone पर स्विच कर रहे हैं? Move to iOS ऐप की मदद से फोटो, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज और अन्य जरूरी डेटा को कुछ आसान स्टेप्स में नए iPhone में ट्रांसफर करें.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 20 Jun 2026 06:53 AM (IST)
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Android to iPhone Transfer: अगर आपने भी लंबे समय बाद Android फोन छोड़कर iPhone अपनाने का फैसला किया है, तो सबसे पहला डर यही आता है कि कहीं पुराने फोटो, कॉन्टैक्ट्स और जरूरी मैसेज पीछे न छूट जाएं. लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि Apple ने इस झंझट को बहुत आसान बना दिया है.  Move to iOS नाम का एक खास टूल अब आपके सारे डेटा को बिना किसी कंप्यूटर या केबल के झंझट के, सीधे आपके नए iPhone में पहुंचा देता है.  चाहे आपके पास हजारों फोटो हों या जरूरी कॉन्टैक्ट्स की लंबी लिस्ट, यह तरीका सब कुछ आसानी से ट्रांसफर कर देता है. 

नए iPhone में ऐसे शुरू करें डेटा ट्रांसफर की प्रक्रिया

इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने नए iPhone को ऑन करें और उसे अपने Android फोन के पास रखें. iPhone पर आने वाले शुरुआती सेटअप स्टेप्स को फॉलो करते हुए जब Quick Start स्क्रीन आए, तो Set Up Without Another Device का ऑप्शन चुनें और आगे बढ़ें.  इसके बाद Move Data from Android का ऑप्शन टैप करें. अगर आपने पहले से iPhone का सेटअप पूरा कर लिया है, तो डेटा ट्रांसफर के लिए फोन को रीसेट करना पड़ेगा, या फिर आप मैन्युअल तरीके से भी कंटेंट भेज सकते हैं. 

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Move to iOS ऐप से बनाएं दोनों फोन के बीच कनेक्शन

अब बारी आती है असली कनेक्शन की.अपने Android फोन में Move to iOS ऐप खोलें, और अगर यह ऐप मौजूद नहीं है तो iPhone पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके सीधे Google Play Store से डाउनलोड कर लें.  ऐप खुलते ही Continue पर टैप करें, टर्म्स एंड कंडीशन्स पढ़कर एग्री करें, और जरूरत पड़ने पर लोकेशन व नोटिफिकेशन परमिशन को भी अनुमति दें.  इसके बाद iPhone पर एक कोड दिखाई देगा, जिसे अपने Android डिवाइस में डालना होगा.  कोड डालते ही iPhone एक टेम्परेरी Wi-Fi नेटवर्क बना लेता है, जिससे Android फोन को जोड़ते ही दोनों डिवाइस आपस में डेटा शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं. 

कुछ ही मिनटों में नए iPhone में मिल जाएगा पूरा पुराना डेटा

इसके बाद अपने Android फोन में वह सारा कंटेंट चुनें जिसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं जैसे कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, कॉल हिस्ट्री या ऑडियो फाइल्स और Continue पर टैप करें. यहां सबसे जरूरी बात यह है कि भले ही Android फोन पर प्रोसेस पूरा दिखने लगे, फिर भी दोनों फोन को तब तक साथ रखें और पावर से कनेक्ट रहने दें, जब तक iPhone की लोडिंग बार पूरी तरह से खत्म न हो जाए. 

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Published at : 20 Jun 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Android To IPhone Transfer Move To IOS Data Transfer Guide Smartphone Migration
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