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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीMobile Data vs Wi-Fi: आपके फोन की बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? यहां जानें

Mobile Data vs Wi-Fi: आपके फोन की बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? यहां जानें

Mobile Data vs Wi-Fi Battery Consumption: वाईफाई के मुकाबले मोबाइल डेटा आपके फोन की बैटरी का बड़ा दुश्मन है. मोबाइल डेटा में सिग्नल सर्च करने के लिए फोन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 19 Jun 2026 02:52 PM (IST)
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  • मोबाइल डेटा वाईफाई से अधिक बैटरी खर्च करता है।
  • फ़ोन को दूर टावर से जुड़ने में अधिक शक्ति लगती है।
  • कमजोर नेटवर्क में स्कैनिंग से बैटरी की खपत बढ़ती है।
  • बैटरी बचाने के लिए हमेशा वाईफाई का उपयोग करें।

Mobile Data vs Wi-Fi Battery Consumption: आजकल फोन सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए यूज नहीं हो रहे हैं. इन पर दिनभर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग चलती रहती है और ऑनलाइन पेमेंट, गेमिंग, वीडियो कॉल और ऑनलाइन मीटिंग जैसे कई कामों में इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है. इन चीजों के लिए फोन का इंटरनेट से कनेक्ट रहना जरूरी है. जब इंटरनेट की बात आती है तो लोग बिना कुछ सोचे सुविधा के हिसाब से मोबाइल डेटा या वाईफाई को ऑन कर लेते हैं. आप मोबाइल डेटा या वाईफाई में से क्या चुनते हैं, इसका फोन की बैटरी पर सीधा असर पड़ता है. आज हम जानेंगे कि इन दोनों में से कौन-सा ज्यादा बैटरी की खपत करता है.

मोबाइल डेटा है बैटरी का असली दुश्मन

अगर मोबाइल डेटा और वाईफाई की बात की जाए तो मोबाइल डेटा फोन की बैटरी का बड़ा दुश्मन है. स्ट्रॉन्ग वाईफाई नेटवर्क की तुलना में 4G या 5G नेटवर्क को यूज करना बैटरी पर 50-120 प्रतिशत तक ज्यादा असर डालता है. यानी मोबाइल डेटा को यूज करना बैटरी के लिए ज्यादा भारी काम है. यही कारण है कि वाईफाई से कनेक्टेड रहते हुए फोन की बैटरी ज्यादा चलती है. 

मोबाइल डेटा ज्यादा बैटरी क्यों खाता है?

इसके पीछे दो कारण हैं. पहला है सिग्नल डिस्टेंस. जब आप मोबाइल डेटा का यूज कर रहे होते हैं तो फोन को टावर से कनेक्ट होने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है. यह टावर 100 मीटर दूर भी हो सकता है और इसकी दूरी 2-3 किलोमीटर भी हो सकती है. टावर से फोन जितनी दूर होगा, उसे नेटवर्क लेने के लिए उतना ही ज्यादा काम करना पड़ेगा. इसमें ज्यादा बैटरी कंज्यूम होती है. दूसरा कारण है कमजोर नेटवर्क. मोबाइल डेटा ऑन रहते हुए फोन लगातार स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की तलाश में रहता है. जब तक इसे स्ट्रॉन्ग और स्टेबल नेटवर्क नहीं मिलता, इसकी स्कैनिंग चलती रहती है. इस कारण बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है. दूसरी वाईफाई के मामले में ऐसा नहीं होता. वाईफाई राउटर फोन से कुछ ही कदमों की दूरी पर होता है, जिस कारण बैटरी पर ज्यादा लोड नहीं आता.

बैटरी बचाने के काम आएंगी ये टिप्स

  • मोबाइल डेटा की जगह अवेलेबल होने पर वाईफाई यूज करें. 
  • कमजोर नेटवर्क है तो मोबाइल डेटा को बंद कर दें.
  • सफर के दौरान जरूरत न होने पर मोबाइल डेटा को बंद रखें.
  • फोन के सॉफ्टवेयर और ऐप्स को हमेशा अपडेटेड रखें.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 19 Jun 2026 02:52 PM (IST)
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WiFi Mobile Data TECH NEWS
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