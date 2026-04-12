Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Google Removal Tool से निजी जानकारी हटाने का अनुरोध करें।

Results About You फीचर का उपयोग कर डायरेक्ट रिजल्ट हटाएं।

वेबसाइट मालिक से संपर्क कर मूल डेटा हटवाना महत्वपूर्ण।

Data Broker साइट्स और सोशल मीडिया पर भी प्राइवेसी सुनिश्चित करें।

How to remove Personal Details from Google: अगर आपको लगता है कि आपकी निजी जानकारी Google Search पर दिख रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है. पहली नजर में यह काम मुश्किल लग सकता है लेकिन सही तरीके अपनाकर आप अपनी जानकारी को काफी हद तक हटवा सकते हैं.

Google का Removal Tool इस्तेमाल करें

Google खुद यूजर्स को एक खास टूल देता है जिससे आप अपनी पर्सनल डिटेल हटाने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए आपको Google के सपोर्ट पेज पर जाकर अपनी समस्या चुननी होती है जैसे फोन नंबर, ईमेल या एड्रेस. इसके बाद स्क्रीनशॉट और लिंक जमा करने होते हैं. यह तरीका खासतौर पर बैंक डिटेल, घर का पता और निजी ईमेल हटाने में मददगार साबित होता है.

Results About You फीचर का फायदा उठाएं

Google का Results About You फीचर भी काफी उपयोगी है. इसके लिए आपको अपना नाम सर्च करना होगा और किसी रिजल्ट के सामने दिख रहे तीन डॉट्स पर क्लिक करना होगा. वहां से Remove Result का ऑप्शन चुनकर आप अपनी जानकारी हटाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं.

असली वेबसाइट से डेटा हटाना है सबसे जरूरी

यह समझना जरूरी है कि Google सिर्फ जानकारी दिखाता है उसे खुद स्टोर नहीं करता. अगर आपकी जानकारी किसी वेबसाइट पर मौजूद है तो वह बार-बार सर्च रिजल्ट में आ सकती है. इसलिए सबसे पहले उस वेबसाइट के मालिक से संपर्क करें और अपनी जानकारी हटाने के लिए कहें. आमतौर पर Contact Us सेक्शन या WHOIS डिटेल्स से आप उनसे जुड़ सकते हैं.

Data Broker वेबसाइट्स से भी हटाएं जानकारी

कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो लोगों की जानकारी इकट्ठा करके रखती हैं जैसे फोन नंबर और एड्रेस. इन साइट्स पर जाकर आपको Opt-out या Remove my info जैसे विकल्प ढूंढने होंगे. यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी लग सकती है लेकिन आपकी प्राइवेसी के लिए जरूरी है.

सोशल मीडिया को रखें प्राइवेट

अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को प्राइवेट रखना भी बहुत जरूरी है. पुराने पोस्ट और टैग्स को चेक करें और देखें कि कहीं आपने गलती से अपना फोन नंबर, ईमेल या अन्य निजी जानकारी तो शेयर नहीं कर दी. अगर ऐसा है तो उसे तुरंत हटा दें.

अपनी प्राइवेसी खुद करें सुरक्षित

आज के डिजिटल दौर में अपनी पर्सनल जानकारी की सुरक्षा बेहद जरूरी हो गई है. थोड़ी सावधानी और सही स्टेप्स अपनाकर आप अपनी जानकारी को गलत हाथों में जाने से बचा सकते हैं.

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