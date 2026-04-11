US की इस टेक्नोलॉजी ने 40 मील दूर से खोज निकाला लापता पायलट, जानिए पूरा मामला

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom लॉकहीड मार्टिन के स्कंक वर्क्स ने विकसित की यह तकनीक

Ghost Murmur: हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि CIA की एक बेहद गुप्त तकनीक की मदद से अमेरिका ने ईरान में लापता हुए अपने पायलट को ढूंढ निकाला. यह मिशन इतना कठिन था कि पायलट दो दिनों तक पहाड़ी इलाके में छिपकर अपनी जान बचाता रहा.

कैसे हुआ पायलट का लापता होना?

जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी वायुसेना का F-15 fighter jet दक्षिणी ईरान में गिरा दिया गया था. पायलट जिसे Dude 44 Bravo के नाम से पहचाना गया दुर्घटना के बाद पहाड़ों की दरारों में छिप गया. उधर, ईरानी बल उसे पकड़ने के लिए लगातार तलाश कर रहे थे और उसके सिर पर इनाम भी रखा गया था. ऐसे हालात में पायलट को ढूंढना बेहद मुश्किल हो गया था.

क्या है Ghost Murmur टेक्नोलॉजी?

इस मिशन में असली गेमचेंजर बनी Ghost Murmur नाम की तकनीक. यह सिस्टम इंसान के दिल की धड़कन से निकलने वाले बेहद हल्के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को दूर से पकड़ सकता है. यह तकनीक quantum magnetometry और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है जिससे यह आसपास के शोर-शराबे से अलग करके किसी एक इंसान की धड़कन को पहचान सकती है.

40 मील दूर से कैसे मिली लोकेशन?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह तकनीक करीब 40 मील दूर से पायलट की लोकेशन का अंदाजा लगाने में सफल रही. इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े स्टेडियम में एक व्यक्ति की आवाज पहचानना बस यहां पूरा रेगिस्तान स्टेडियम था. हालांकि, यह सिस्टम हर जगह उतना असरदार नहीं होता. यह खासकर उन इलाकों में बेहतर काम करता है जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का हस्तक्षेप कम हो और आसपास ज्यादा एक्टिविटी न हो.

किसने तैयार की ये सीक्रेट तकनीक?

Ghost Murmur को Lockheed Martin के सीक्रेट रिसर्च डिविजन Skunk Works ने विकसित किया है. यह पहली बार था जब इस तकनीक का असली ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया. पहले इसे Black Hawk हेलीकॉप्टर पर टेस्ट किया गया था और भविष्य में इसे और एडवांस फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल करने की योजना है.

रेस्क्यू ऑपरेशन कितना कठिन था?

इस पूरे ऑपरेशन में सैकड़ों अमेरिकी सैनिक शामिल थे. मिशन के दौरान कुछ विमान जमीन पर फंस गए जिन्हें बाद में नष्ट करना पड़ा. बावजूद इसके, सभी अमेरिकी सुरक्षित वापस लौटने में सफल रहे. अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump ने भी इस ऑपरेशन का जिक्र करते हुए इसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा बताया.

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