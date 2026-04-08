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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle का नया AI App! अब बिना इंटरनेट हो जाएगा ये काम, फ्री में लिखेगा आपकी हर बात

Google का नया AI App! अब बिना इंटरनेट हो जाएगा ये काम, फ्री में लिखेगा आपकी हर बात

Google AI App: इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदलता ही नहीं बल्कि उसे बेहतर भी बनाता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 Apr 2026 12:46 PM (IST)
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Google AI App: अगर आपका काम लिखने या ऑडियो को टेक्स्ट में बदलने से जुड़ा है तो Google ने आपके लिए एक बेहद काम का टूल पेश किया है. कंपनी ने हाल ही में अपना नया AI आधारित डिक्टेशन ऐप लॉन्च किया है जो न सिर्फ मुफ्त है बल्कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करता है.

स्मार्ट AI जो खुद सुधारता है आपकी भाषा

इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ आपकी आवाज को टेक्स्ट में बदलता ही नहीं बल्कि उसे बेहतर भी बनाता है. आमतौर पर बोलते समय हम उम्, अह जैसे शब्द बोल देते हैं लेकिन यह ऐप ऐसे फालतू शब्दों को हटाकर टेक्स्ट को साफ और प्रोफेशनल बना देता है.

इसके अलावा, यूजर्स को टेक्स्ट को अलग-अलग स्टाइल में बदलने के ऑप्शन भी मिलते हैं जैसे Key Points, Formal, Short और Long जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कंटेंट तैयार कर सकते हैं.

लाइव ट्रांसक्रिप्शन और ऑफलाइन सुविधा

यह ऐप Google AI Edge Eloquent, Gemma पर बेस्ड स्पीच रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. जब आप बोलते हैं तो स्क्रीन पर तुरंत लाइव ट्रांसक्रिप्शन दिखाई देता है. अगर आप क्लाउड प्रोसेसिंग नहीं चाहते तो इसे बंद करके पूरी प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही कर सकते हैं. यही वजह है कि यह ऐप ऑफलाइन भी आसानी से काम करता है.

कस्टम शब्द और हिस्ट्री ट्रैकिंग

इस ऐप में आप अपने खास शब्द, नाम या टर्म्स जोड़ सकते हैं ताकि AI उन्हें सही तरीके से पहचान सके. साथ ही, यह आपकी हर डिक्टेशन सेशन की हिस्ट्री सेव करता है जैसे आपने कितने शब्द बोले, आपकी स्पीड क्या रही और पिछली रिकॉर्डिंग्स क्या थीं. जरूरत पड़ने पर आप इन्हें सर्च भी कर सकते हैं.

इन यूजर्स को करना पड़ेगा इंतजार

अभी यह ऐप सिर्फ iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध है लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही इसका Android वर्जन भी लॉन्च किया जा सकता है. Android में इसे डिफॉल्ट कीबोर्ड की तरह इस्तेमाल करने का विकल्प भी मिल सकता है जिससे हर ऐप में इसका इस्तेमाल आसान हो जाएगा.

नया ओपन AI मॉडल भी लॉन्च

इसके साथ ही Google ने अपना नया ओपन AI मॉडल Gemma 4 भी पेश किया है. इस मॉडल की खास बात यह है कि इसे लोकल डिवाइस पर चलाया जा सकता है जिससे डेवलपर्स को ज्यादा कंट्रोल और लचीलापन मिलता है.

यह भी पढ़ें:

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Published at : 08 Apr 2026 12:43 PM (IST)
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