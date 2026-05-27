फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा? गर्मियों में तुरंत ऑन करें ये 5 सेटिंग्स, बिजली बिल भी होगा आधा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom जरूरत से ज्यादा सामान न भरें, एयर फ्लो बनाए रखें।

Tech Tips: गर्मियों का मौसम आते ही फ्रिज पर सबसे ज्यादा दबाव बढ़ जाता है. लगातार तेज गर्मी और बार-बार दरवाजा खुलने की वजह से कई बार फ्रिज सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता. ऐसे में लोग तुरंत मैकेनिक बुलाने की सोचते हैं जबकि कई बार समस्या सिर्फ गलत सेटिंग्स की वजह से होती है. अगर आपका फ्रिज भी पहले जितनी ठंडक नहीं दे रहा है और बिजली बिल तेजी से बढ़ रहा है तो कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप दोनों परेशानियों से राहत पा सकते हैं.

सही Temperature Control करें सेट

गर्मी के मौसम में फ्रिज का तापमान सही रखना सबसे जरूरी होता है. कई लोग सर्दियों वाली सेटिंग्स ही गर्मियों में भी इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे कूलिंग कम हो जाती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार फ्रिज सेक्शन का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजर का तापमान -18 डिग्री के आसपास रखना बेहतर माना जाता है. इससे फ्रिज जल्दी ठंडा होता है और बिजली की खपत भी कंट्रोल में रहती है.

Power Cool या Quick Freeze मोड करें इस्तेमाल

आजकल ज्यादातर मॉडर्न फ्रिज में Power Cool या Quick Freeze जैसे फीचर्स दिए जाते हैं. गर्मियों में जब फ्रिज ज्यादा गर्म महसूस हो या अंदर की चीजें जल्दी खराब होने लगें तब इस मोड को ऑन करना काफी फायदेमंद होता है. यह फीचर कुछ समय के लिए तेज कूलिंग देता है जिससे फ्रिज का तापमान जल्दी सामान्य हो जाता है.

Door Seal जरूर चेक करें

अगर फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा है तो ठंडी हवा बाहर निकलती रहती है. इसकी वजह से कंप्रेसर लगातार चलता रहता है और बिजली बिल बढ़ने लगता है. गर्मियों में रबर गैस्केट यानी Door Seal को जरूर चेक करें. अगर वह ढीली या खराब हो गई है तो तुरंत बदलवा लें. इससे कूलिंग बेहतर होगी और बिजली की बचत भी होगी.

फ्रिज को दीवार से थोड़ा दूर रखें

बहुत से लोग फ्रिज को पूरी तरह दीवार से सटा देते हैं जिससे पीछे की गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती. इसका असर कूलिंग पर पड़ता है. फ्रिज के पीछे कम से कम 5 से 6 इंच की जगह जरूर छोड़ें ताकि वेंटिलेशन सही बना रहे. इससे कंप्रेसर पर दबाव कम पड़ता है और फ्रिज ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है.

जरूरत से ज्यादा सामान भरने से बचें

गर्मियों में लोग अक्सर फ्रिज में जरूरत से ज्यादा बोतलें और खाने-पीने का सामान भर देते हैं. इससे अंदर एयर फ्लो रुक जाता है और हर हिस्से तक ठंडक सही तरीके से नहीं पहुंचती. कोशिश करें कि फ्रिज में थोड़ा खाली स्पेस रहे ताकि ठंडी हवा आसानी से घूम सके. इससे कूलिंग बेहतर होगी और फ्रिज को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.

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