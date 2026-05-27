हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफ्रिज ठंडा नहीं कर रहा? गर्मियों में तुरंत ऑन करें ये 5 सेटिंग्स, बिजली बिल भी होगा आधा

फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा? गर्मियों में तुरंत ऑन करें ये 5 सेटिंग्स, बिजली बिल भी होगा आधा

Tech Tips: गर्मी के मौसम में फ्रिज का तापमान सही रखना सबसे जरूरी होता है. कई लोग सर्दियों वाली सेटिंग्स ही गर्मियों में भी इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे कूलिंग कम हो जाती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 May 2026 11:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • जरूरत से ज्यादा सामान न भरें, एयर फ्लो बनाए रखें।

Tech Tips: गर्मियों का मौसम आते ही फ्रिज पर सबसे ज्यादा दबाव बढ़ जाता है. लगातार तेज गर्मी और बार-बार दरवाजा खुलने की वजह से कई बार फ्रिज सही तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता. ऐसे में लोग तुरंत मैकेनिक बुलाने की सोचते हैं जबकि कई बार समस्या सिर्फ गलत सेटिंग्स की वजह से होती है. अगर आपका फ्रिज भी पहले जितनी ठंडक नहीं दे रहा है और बिजली बिल तेजी से बढ़ रहा है तो कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप दोनों परेशानियों से राहत पा सकते हैं.

सही Temperature Control करें सेट

गर्मी के मौसम में फ्रिज का तापमान सही रखना सबसे जरूरी होता है. कई लोग सर्दियों वाली सेटिंग्स ही गर्मियों में भी इस्तेमाल करते रहते हैं जिससे कूलिंग कम हो जाती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार फ्रिज सेक्शन का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजर का तापमान -18 डिग्री के आसपास रखना बेहतर माना जाता है. इससे फ्रिज जल्दी ठंडा होता है और बिजली की खपत भी कंट्रोल में रहती है.

Power Cool या Quick Freeze मोड करें इस्तेमाल

आजकल ज्यादातर मॉडर्न फ्रिज में Power Cool या Quick Freeze जैसे फीचर्स दिए जाते हैं. गर्मियों में जब फ्रिज ज्यादा गर्म महसूस हो या अंदर की चीजें जल्दी खराब होने लगें तब इस मोड को ऑन करना काफी फायदेमंद होता है. यह फीचर कुछ समय के लिए तेज कूलिंग देता है जिससे फ्रिज का तापमान जल्दी सामान्य हो जाता है.

Door Seal जरूर चेक करें

अगर फ्रिज का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा है तो ठंडी हवा बाहर निकलती रहती है. इसकी वजह से कंप्रेसर लगातार चलता रहता है और बिजली बिल बढ़ने लगता है. गर्मियों में रबर गैस्केट यानी Door Seal को जरूर चेक करें. अगर वह ढीली या खराब हो गई है तो तुरंत बदलवा लें. इससे कूलिंग बेहतर होगी और बिजली की बचत भी होगी.

फ्रिज को दीवार से थोड़ा दूर रखें

बहुत से लोग फ्रिज को पूरी तरह दीवार से सटा देते हैं जिससे पीछे की गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती. इसका असर कूलिंग पर पड़ता है. फ्रिज के पीछे कम से कम 5 से 6 इंच की जगह जरूर छोड़ें ताकि वेंटिलेशन सही बना रहे. इससे कंप्रेसर पर दबाव कम पड़ता है और फ्रिज ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करता है.

जरूरत से ज्यादा सामान भरने से बचें

गर्मियों में लोग अक्सर फ्रिज में जरूरत से ज्यादा बोतलें और खाने-पीने का सामान भर देते हैं. इससे अंदर एयर फ्लो रुक जाता है और हर हिस्से तक ठंडक सही तरीके से नहीं पहुंचती. कोशिश करें कि फ्रिज में थोड़ा खाली स्पेस रहे ताकि ठंडी हवा आसानी से घूम सके. इससे कूलिंग बेहतर होगी और फ्रिज को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.

यह भी पढ़ें:

Pet Safety का नया जुगाड़! ये 5 Smart Gadgets आपके Pet पर रखेंगे पल-पल नजर, नहीं रहेगा चोरी होने का डर

Published at : 27 May 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Tech Tips Refrigerator TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा? गर्मियों में तुरंत ऑन करें ये 5 सेटिंग्स, बिजली बिल भी होगा आधा
फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा? गर्मियों में तुरंत ऑन करें ये 5 सेटिंग्स, बिजली बिल भी होगा आधा
टेक्नोलॉजी
Google Data Tracking: Location से Voice तक… जानें Google आपके बारे में क्या-क्या जानता है?
Location से Voice तक… जानें Google आपके बारे में क्या-क्या जानता है?
टेक्नोलॉजी
Foldable iPhone का बढ़ सकता है इंतजार, iPhone 18 Pro के बाद लॉन्चिंग की चल रही तैयारी
Foldable iPhone का बढ़ सकता है इंतजार, iPhone 18 Pro के बाद लॉन्चिंग की चल रही तैयारी
टेक्नोलॉजी
Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा
Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi | Bakrid Controversy: 'बकरा कटेगा सियासत में बटेगा' पर छिड़ा महासंग्राम | Mira Road
Sansani : शादी के 6 महीने बाद ही उजड़ गई श्वेता की दुनिया! | Crime News | Twisha | Sweta
Bakrid Controversy | Janhit with Chitra Tripathi: बकरे की 'कुर्बानी' पर 'राष्ट्रीय कलह'! | Mira Road
Nashik Farmers Protest : कब तक खून के आंसू रोते रहेंगे किसान? | Farmers Protest | Onion Price |
Sandeep Chaudhary: CBSE गड़बड़झाले का सटीक विश्लेषण! | CBSE OSM ROW | Dharmendra Pradhan | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी 28 साल की महिला अस्पताल में भर्ती
भारत में कोरोना से खतरनाक वायरस इबोला की एंट्री? अफ्रीका से लौटी महिला अस्पताल में भर्ती
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
बांकीपुर उपचुनाव: BJP के गढ़ को क्यों तोड़ना चाहते हैं प्रशांत किशोर? बोले- 'जिस जंगलराज…'
इंडिया
CM की कुर्सी जाते ही ED का एक्शन, सुबह-सुबह घर पहुंच गए अधिकारी, 12 ठिकानों पर एकसाथ ताबड़तोड़ छापे
CM की कुर्सी जाते ही ED का एक्शन, सुबह-सुबह घर पहुंच गए अधिकारी, 12 ठिकानों पर एकसाथ छापेमारी
क्रिकेट
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
बॉलीवुड
'वरुण धवन कभी सलमान नहीं बन सकता', सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के Chunnari Chunnari के रीमेक को बताया 'भजन'
'वरुण धवन सलमान खान नहीं बन सकते', 'चुनरी चुनरी' के रीमेक पर भड़के सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य
विश्व
ईरान से डील के लिए भीख मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप! IRGC का दावा - तेल की कीमतों ने अमेरिका...
ईरान से डील के लिए गिड़गिड़ा रहे डोनाल्ड ट्रंप! IRGC का दावा - तेल की कीमतों ने अमेरिका...
ट्रेंडिंग
शशि थरूर को कभी निकाला गया था बाहर, अब वही क्लब फिर विवादों में- इंटरनेट पर छिड़ी बहस
शशि थरूर को कभी निकाला गया था बाहर, अब वही क्लब फिर विवादों में- इंटरनेट पर छिड़ी बहस
टेक्नोलॉजी
Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा
Mobile Data जल्दी खत्म हो जाता है? फोन की ये छुपी सेटिंग्स बचाएंगी इंटरनेट, पूरे दिन चलेगा डेटा
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget