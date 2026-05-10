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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAC का Filter कैसे करता है काम, जानें कितने दिन में करनी चाहिए इसकी सफाई?

AC का Filter कैसे करता है काम, जानें कितने दिन में करनी चाहिए इसकी सफाई?

AC Filter: AC का फिल्टर हवा में मौजूद धूल, मिट्टी, बाल और छोटे कणों को रोकने का काम करता है. क्या आपको पता है कि इसे कितने दिन में साफ करना चाहिए?

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 May 2026 06:50 AM (IST)
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  • AC फिल्टर हवा से धूल, बाल रोकता है, साफ हवा देता है।
  • रोजाना इस्तेमाल AC का फिल्टर 15-20 दिन में साफ करें।
  • गंदे फिल्टर से कूलिंग कम, बिजली बिल बढ़ता है।
  • फिल्टर को पानी से धोकर सुखाकर ही AC में लगाएं।

AC Filter: गर्मी शुरू होते ही घरों और ऑफिसों में AC का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है. लेकिन ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं वे AC के फिल्टर की सफाई पर ध्यान नहीं देते. बाहर से AC भले ही ठीक दिखे लेकिन अंदर जमा धूल और गंदगी धीरे-धीरे उसकी कूलिंग और परफॉर्मेंस दोनों खराब कर सकती है. अगर AC का फिल्टर समय पर साफ न किया जाए तो बिजली बिल बढ़ने से लेकर मशीन खराब होने तक की समस्या हो सकती है.

AC का फिल्टर आखिर करता क्या है?

AC का फिल्टर हवा में मौजूद धूल, मिट्टी, बाल और छोटे कणों को रोकने का काम करता है. इसका मकसद कमरे में साफ और ठंडी हवा पहुंचाना होता है. जब फिल्टर पर ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है तो एयरफ्लो कम हो जाता है. ऐसे में AC को कमरे को ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इसका सीधा असर बिजली की खपत और कूलिंग पर पड़ता है.

कितने दिनों में साफ करना चाहिए फिल्टर?

एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर AC रोजाना इस्तेमाल हो रहा है तो उसका फिल्टर लगभग 15 से 20 दिनों में एक बार जरूर साफ करना चाहिए. अगर घर सड़क किनारे है, आसपास ज्यादा धूल रहती है या पालतू जानवर हैं, तो फिल्टर और जल्दी गंदा हो सकता है. ऐसे मामलों में 10 से 15 दिन में सफाई करना बेहतर माना जाता है. वहीं कम इस्तेमाल होने वाले AC में महीने में एक बार सफाई काफी हो सकती है.

फिल्टर गंदा होने पर क्या नुकसान हो सकते हैं?

गंदा फिल्टर सबसे पहले AC की कूलिंग कम करता है. कई बार लोग समझते हैं कि गैस खत्म हो गई है जबकि असली वजह सिर्फ जाम फिल्टर होता है. इसके अलावा बिजली बिल तेजी से बढ़ सकता है, AC ज्यादा आवाज करने लगता है, कमरे में बदबू आने लगती है, कंप्रेसर पर दबाव बढ़ता है, मशीन जल्दी खराब हो सकती है. कुछ मामलों में AC से निकलने वाली हवा एलर्जी और सांस की समस्या भी बढ़ा सकती है.

फिल्टर साफ करने का सही तरीका

AC का फिल्टर साफ करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है. सबसे पहले AC बंद करें और प्लग निकाल दें. इसके बाद फ्रंट पैनल खोलकर फिल्टर बाहर निकालें. फिल्टर को हल्के पानी से धोएं और जरूरत हो तो मुलायम ब्रश का इस्तेमाल करें. बहुत ज्यादा गंदगी होने पर हल्का साबुन भी इस्तेमाल किया जा सकता है. ध्यान रखें कि फिल्टर पूरी तरह सूखने के बाद ही वापस लगाएं.

छोटी आदत बचा सकती है हजारों रुपये

कई लोग AC सर्विस सिर्फ खराब होने पर करवाते हैं लेकिन नियमित फिल्टर सफाई से बड़ी खराबी को रोका जा सकता है. इससे AC की लाइफ बढ़ती है, कूलिंग बेहतर रहती है और बिजली की बचत भी होती है. यानी सिर्फ कुछ मिनट की सफाई आपको महंगे रिपेयर और भारी बिजली बिल से बचा सकती है.

यह भी पढ़ें: AI की वजह से इन लोगों की नौकरियों पर है खतरा? KYC से लेकर Audit तक सारे काम करेगा एआई

Published at : 10 May 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
AC Tips TECH NEWS HINDI AC Filter
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