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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhat Is AI Agent: ईमेल से टिकट बुकिंग तक, आपके कौन से काम कर सकता है AI Agent?

What Is AI Agent: ईमेल से टिकट बुकिंग तक, आपके कौन से काम कर सकता है AI Agent?

What Is AI Agent: आज के समय हर छोटे से छोटे काम को एआई से करने की आदत पड़ चुकी है, ऐसे में जानते हैं कि टिकट बुकिंग से लेकर अन्य कार्यों में एआई एजेंट आपकी कैसे मदद करता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: दीनदयाल पाटीदार |  Updated at : 01 Aug 2026 12:39 PM (IST)
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What Is AI Agent: आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है. पहले हम एआई का इस्तेमाल केवल चैट करने या फोटो बनाने के लिए करते थे. हालांकि, अब समय के साथ तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी है. अब टेक मार्केट में AI Agents आ गए हैं. ये साधारण AI से बहुत अलग और एडवांस हैं. एक साधारण AI केवल आपके सवालों का जवाब देता है, लेकिन एक AI Agent आपके कहे बिना भी आपके कई काम खुद कर सकता है. जानते हैं कि यह तकनीक आपके रोज़मर्रा के कामों को कितना आसान बना सकती है. 

क्या है AI Agent?

AI Agent को आप अपना एक डिजिटल असिस्टेंट या मददगार मान सकते हैं. इसे बार-बार आदेश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे कि अगर आप इसे कोई बड़ा काम सौंपते हैं तो यह खुद सोचता है कि उस काम को कैसे पूरा करना है. साथ ही यह आपके कंप्यूटर और मोबाइल के अलग-अलग ऐप्स को खुद चला सकता है. ऐसे में ऑफिस के काम में सबसे ज्यादा समय ईमेल लिखने और उनका जवाब देने में जाता है. AI Agent आपके लिए प्रोफेशनल और साफ भाषा में ईमेल टाइप कर सकता है. आपके इनबॉक्स में हजारों ईमेल आते हैं. यह पहचान लेता है कि कौन-सा ईमेल आपके काम का है और किसे आफको बाद में पढ़ना है. अगर आप काम में ज्यादा ही व्यस्त हैं, तो यह आपकी जगह सामने वाले को जरूरी जानकारी का रिप्लाई भी भेज सकता है. 

यह भी पढ़े: AI Browser क्या है, Google Chrome से कितना अलग होगा?

टिकट बुकिंग में कैसे मदद करता है

यात्रा की प्लानिंग करना सबको एक थका देने वाला काम लगता है, क्योंकि टिकट ढूंढना, रहने और खाने-पीने की तैयारी करना और फिर बुकिंग करना काफी समय लेता है. लेकिन अब AI Agent इस पूरे प्रोसेस को खुद संभाल लेता है. आपको बस इसे बताना होगा कि आप कहां और कब जाना चाहते हैं. यह आपके बजट के हिसाब से सबसे अच्छी फ्लाइट या ट्रेन ढूंढेगा और टिकट बुक कर देगा. साथ ही यह आपकी पसंद और बजट के अनुसार सबसे अच्छे होटल के विकल्प आपके सामने रख देगा. टिकट बुक होने के बाद यह आपके कैलेंडर में यात्रा का समय और तारीख खुद ही जोड़ देता है, ताकि आप भूल न जाएं. 

मीटिंग और कैलेंडर संभालना

अगर आप अपने काम में व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं और आपको दिनभर में कई मीटिंग्स करनी पड़ती हैं. ऐसे में AI Agent आपकी काफी मदद करता है. जब भी कोई नई मीटिंग तय होती है, यह खुद समय निकालकर उसे कैलेंडर में दर्ज कर लेता है. साथ ही मीटिंग शुरू होने से पहले यह आपको याद भी दिलाता है. अगर दो मीटिंग्स का समय आपस में टकरा रहा है, तो यह उसे री-शेड्यूल भी कर सकता है. 

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Published at : 01 Aug 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS AI Agent
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