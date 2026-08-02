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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीइन ऐप्स से घर बैठे करें LPG की E-KYC, नहीं रुकेगी सिलेंडर की सप्लाई

इन ऐप्स से घर बैठे करें LPG की E-KYC, नहीं रुकेगी सिलेंडर की सप्लाई

E-KYC LPG Cylinder: गैस कनेक्शन धारकों के लिए अब e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सब्सिडी और सिलेंडर सप्लाई का लाभ सही उपभोक्ताओं तक पहुंचे और फर्जीवाड़े पर रोक लगे.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 02 Aug 2026 08:51 AM (IST)
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E-KYC LPG Cylinder: LPG उपभोक्ताओं के लिए अब e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है, वरना अगली गैस बुकिंग अटक सकती है या कैंसल भी हो सकती है. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इसके लिए अब एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है. इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस के उपभोक्ता अपने ऐप से घर बैठे मोबाइल पर ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. जानिए किस ऐप से कैसे होगी एलपीजी गैस सिलेंडर की e-KYC.

क्यों जरूरी हो गई है e-KYC

सरकार का मकसद इलेक्ट्रॉनिक KYC कराकर यह सुनिश्चित करना है कि एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल सही उपभोक्ताओं द्वारा ही किया जा रहा है, जिससे फर्जी उपभोक्ताओं पर लगाम कसी जा सके. अगर e-KYC नहीं कराई गई तो गैस बुक होने में दिक्कत आ सकती है और कई बार एजेंसियां बुकिंग को कैंसल भी कर सकती हैं.

यह भी पढ़ें: What Is AI Agent: ईमेल से टिकट बुकिंग तक, आपके कौन से काम कर सकता है AI Agent?

कौन कौन से ऐप आएंगे काम

e-KYC कराने के लिए इंडियन ऑयल के उपभोक्ता IndianOil One ऐप, भारत पेट्रोलियम के उपभोक्ता HelloBPCL for Business ऐप और एचपी गैस के उपभोक्ता HP Pay ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं. तीनों ही ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त उपलब्ध हैं और इन्हें किसी भी स्मार्टफोन में आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है.

कैसे करें घर बैठे पूरी प्रोसेस

आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, एलपीजी कंज्यूमर नंबर और रजिस्ट्रेशन के समय दी गई जानकारी तैयार रखें, ताकि प्रोसेस बिना रुकावट पूरी हो सके. सबसे पहले अपनी गैस कंपनी का ऐप डाउनलोड करना होता है. इसके बाद मोबाइल नंबर या कंज्यूमर नंबर से लॉगिन करके e-KYC ऑप्शन पर क्लिक करना होता है. आगे आधार फेसआरडी ऐप डाउनलोड करना होता है, जिसमें स्क्रीन पर दिए निर्देशों के अनुसार फेस स्कैन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करना होता है. प्रक्रिया पूरी होते ही e-KYC सफलतापूर्वक अपडेट हो जाती है.

वेबसाइट से भी हो सकता है काम

जिन उपभोक्ताओं को ऐप डाउनलोड करना असुविधाजनक लगता है, उनके लिए भी विकल्प मौजूद है. इसके लिए www.pmuy.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी e-KYC प्रोसेस को पूरा किया जा सकता है. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए यह सुविधा खासतौर पर उपयोगी है, क्योंकि उन्हें बार-बार एजेंसी के चक्कर नहीं काटने पड़ते.

दिक्कत आए तो क्या करें?

कई बार नेटवर्क या ऐप की तकनीकी समस्या के कारण मोबाइल से e-KYC पूरी नहीं हो पाती. ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अपने नजदीकी गैस डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं, या हेल्पलाइन नंबर 1800 2333 555 पर कॉल कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए भी यह प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है.

यह भी पढ़ें: AI Browser क्या है, Google Chrome से कितना अलग होगा?

Published at : 02 Aug 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
E-KYC Gas Subsidy LPG Cylinder
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