हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसिर्फ 5 स्टेप्स में इंटरनेट से गायब हो जाएं! ऐसे मिटाएं अपना पूरा डिजिटल फुटप्रिंट

सिर्फ 5 स्टेप्स में इंटरनेट से गायब हो जाएं! ऐसे मिटाएं अपना पूरा डिजिटल फुटप्रिंट

Digital Footprint: आज के डिजिटल दौर में हमारी ऑनलाइन मौजूदगी हमारी पहचान बन चुकी है. हर क्लिक, सर्च, फोटो और पोस्ट हमारे डिजिटल फुटप्रिंट यानी ऑनलाइन निशान छोड़ जाते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 27 Oct 2025 08:32 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Digital Footprint: आज के डिजिटल दौर में हमारी ऑनलाइन मौजूदगी हमारी पहचान बन चुकी है. हर क्लिक, सर्च, फोटो और पोस्ट हमारे डिजिटल फुटप्रिंट यानी ऑनलाइन निशान छोड़ जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन निशानों को पूरी तरह मिटाया जा सकता है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन मौजूदगी खत्म हो जाए या कम से कम हो तो सिर्फ 5 आसान कदमों में आप इंटरनेट से लगभग गायब हो सकते हैं.

पुराने अकाउंट्स को खोजकर करें डिलीट

सबसे पहला कदम है अपने पुराने ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करना. कई बार हम सालों पहले फेसबुक, ट्विटर या किसी शॉपिंग साइट पर अकाउंट बनाकर भूल जाते हैं. ऐसे अकाउंट्स न केवल आपकी जानकारी रखते हैं बल्कि हैकिंग का खतरा भी बढ़ाते हैं. गूगल पर जाकर your name+account सर्च करें इससे कई पुराने अकाउंट्स सामने आ जाएंगे. फिर उन्हें एक-एक करके डिलीट या डीएक्टिवेट करें.

डेटा ब्रोकर्स से अपनी जानकारी हटाएं

कई वेबसाइट्स और डेटा ब्रोकर्स (जैसे Spokeo, BeenVerified या Pipl) आपकी जानकारी बेचते हैं जैसे नाम, ईमेल, लोकेशन और फोन नंबर. इन साइट्स पर जाकर आप data removal request भेज सकते हैं. भारत में भी अब कई प्लेटफॉर्म यूजर को अपनी जानकारी हटाने का विकल्प देने लगे हैं. इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन यह जरूरी कदम है.

सर्च इंजन से हटवाएं अपनी पहचान

आपके नाम से जुड़ी पुरानी फोटो, खबरें या पोस्ट अगर गूगल सर्च में दिख रही हैं तो आप उन्हें “Remove outdated content” टूल के जरिए हटवा सकते हैं. गूगल और बिंग दोनों में यह विकल्प मौजूद है. अगर किसी वेबसाइट ने आपकी अनुमति के बिना कंटेंट पब्लिश किया है तो आप Right to be forgotten यानी भूल जाने का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं.

सोशल मीडिया क्लीनअप करें

सोशल मीडिया आपके डिजिटल फुटप्रिंट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी पुरानी पोस्ट, फोटो और कमेंट डिलीट करें. अगर आप पूरी तरह गायब होना चाहते हैं तो अकाउंट डीएक्टिवेट करने की बजाय परमानेंट डिलीट ऑप्शन चुनें. इससे आपका डेटा सर्वर से भी हट जाएगा.

सुरक्षित रहें और नया डिजिटल व्यवहार अपनाएं

भविष्य में फिर से ऑनलाइन ट्रेस न होने के लिए अपने डिजिटल व्यवहार में बदलाव जरूरी है. नई वेबसाइट्स पर अनावश्यक जानकारी न भरें, VPN का उपयोग करें और पर्सनल ईमेल की बजाय डिस्पोजेबल ईमेल आईडी से साइन-अप करें. साथ ही, हर कुछ महीनों में अपने नाम को गूगल करके जांचें कि कहीं आपकी कोई पुरानी जानकारी फिर से सामने तो नहीं आई.

यह भी पढ़ें:

क्या धरती के दो चांद हैं? वायरल 2025 PN7 की सच्चाई जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!

Published at : 27 Oct 2025 08:31 AM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Digital Footprint
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Election 2025 Vote Vibe Survey: तेजस्वी यादव का ये दांव नीतीश कुमार पर पड़ेगा भारी? सामने आए नए सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
तेजस्वी यादव का ये दांव नीतीश कुमार पर पड़ेगा भारी? सामने आए नए सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
क्रिकेट
Ab De Villiers Son: डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
Advertisement

वीडियोज

दमघोंटू गैंग के बदमाशों का कहर
Bihar Election 2025: Tej Pratap का बयान.. 'लोभ' में फंसे Tejashwi | RJD
Bihar Election 2025: Tejashwi की चुनावी वादों वाली 'मेगा सेल'! | Janhit With Chitra Tripathi
Tejashwi Yadav के नए एलान...बिहार में सियासी घमासान
छठ पर बिहारियों को लुभाएंगे...दिल्ली में 'नकली' यमुना बनाएंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Election 2025 Vote Vibe Survey: तेजस्वी यादव का ये दांव नीतीश कुमार पर पड़ेगा भारी? सामने आए नए सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
तेजस्वी यादव का ये दांव नीतीश कुमार पर पड़ेगा भारी? सामने आए नए सर्वे में हो गया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में सर्दी के साथ हवा में बढ़ा प्रदूषण, सांस लेना मुश्किल, आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट
इंडिया
Cyclonic storm Montha: करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
करीब आ रहा चक्रवाती तूफान 'मोंथा', दिल्ली-यूपी और बिहार में फिर बदलेगा मौसम, जानें कहां-कहां होगी बारिश?
क्रिकेट
Ab De Villiers Son: डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
डिविलियर्स से भी खतरनाक उनका 10 साल का बेटा, जड़ी अपनी पहली हाफ सेंचुरी!
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
'थामा' का बिग बजट बना राह का रोड़ा, अभी तक नहीं बनी 100 करोड़ी, फिर भी 'जाट' को धोया!
ट्रेंडिंग
या तो लहंगा दिलाओ या गड्ढे में गाढ़ दो! बच्ची की मासूम जिद ने जीता पूरे इंटरनेट का दिल- वीडियो देख बन जाएगा दिन
या तो लहंगा दिलाओ या गड्ढे में गाढ़ दो! बच्ची की मासूम जिद ने जीता पूरे इंटरनेट का दिल- वीडियो देख बन जाएगा दिन
हेल्थ
वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत
वर्क फ्रॉम होम जॉब में ऐसे करें अपनी बॉडी और आंखों की सुरक्षा, नहीं तो हो जाएगी बड़ी मुसीबत
ट्रेंडिंग
कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल
कई बार रिजेक्शन के बाद मिला भारत का वीजा तो खुशी से झूम उठी विदेशी महिला! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget