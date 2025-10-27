सिर्फ 5 स्टेप्स में इंटरनेट से गायब हो जाएं! ऐसे मिटाएं अपना पूरा डिजिटल फुटप्रिंट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Digital Footprint: आज के डिजिटल दौर में हमारी ऑनलाइन मौजूदगी हमारी पहचान बन चुकी है. हर क्लिक, सर्च, फोटो और पोस्ट हमारे डिजिटल फुटप्रिंट यानी ऑनलाइन निशान छोड़ जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन निशानों को पूरी तरह मिटाया जा सकता है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन मौजूदगी खत्म हो जाए या कम से कम हो तो सिर्फ 5 आसान कदमों में आप इंटरनेट से लगभग गायब हो सकते हैं.

पुराने अकाउंट्स को खोजकर करें डिलीट

सबसे पहला कदम है अपने पुराने ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रैक करना. कई बार हम सालों पहले फेसबुक, ट्विटर या किसी शॉपिंग साइट पर अकाउंट बनाकर भूल जाते हैं. ऐसे अकाउंट्स न केवल आपकी जानकारी रखते हैं बल्कि हैकिंग का खतरा भी बढ़ाते हैं. गूगल पर जाकर your name+account सर्च करें इससे कई पुराने अकाउंट्स सामने आ जाएंगे. फिर उन्हें एक-एक करके डिलीट या डीएक्टिवेट करें.

डेटा ब्रोकर्स से अपनी जानकारी हटाएं

कई वेबसाइट्स और डेटा ब्रोकर्स (जैसे Spokeo, BeenVerified या Pipl) आपकी जानकारी बेचते हैं जैसे नाम, ईमेल, लोकेशन और फोन नंबर. इन साइट्स पर जाकर आप data removal request भेज सकते हैं. भारत में भी अब कई प्लेटफॉर्म यूजर को अपनी जानकारी हटाने का विकल्प देने लगे हैं. इसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन यह जरूरी कदम है.

सर्च इंजन से हटवाएं अपनी पहचान

आपके नाम से जुड़ी पुरानी फोटो, खबरें या पोस्ट अगर गूगल सर्च में दिख रही हैं तो आप उन्हें “Remove outdated content” टूल के जरिए हटवा सकते हैं. गूगल और बिंग दोनों में यह विकल्प मौजूद है. अगर किसी वेबसाइट ने आपकी अनुमति के बिना कंटेंट पब्लिश किया है तो आप Right to be forgotten यानी भूल जाने का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं.

सोशल मीडिया क्लीनअप करें

सोशल मीडिया आपके डिजिटल फुटप्रिंट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी पुरानी पोस्ट, फोटो और कमेंट डिलीट करें. अगर आप पूरी तरह गायब होना चाहते हैं तो अकाउंट डीएक्टिवेट करने की बजाय परमानेंट डिलीट ऑप्शन चुनें. इससे आपका डेटा सर्वर से भी हट जाएगा.

सुरक्षित रहें और नया डिजिटल व्यवहार अपनाएं

भविष्य में फिर से ऑनलाइन ट्रेस न होने के लिए अपने डिजिटल व्यवहार में बदलाव जरूरी है. नई वेबसाइट्स पर अनावश्यक जानकारी न भरें, VPN का उपयोग करें और पर्सनल ईमेल की बजाय डिस्पोजेबल ईमेल आईडी से साइन-अप करें. साथ ही, हर कुछ महीनों में अपने नाम को गूगल करके जांचें कि कहीं आपकी कोई पुरानी जानकारी फिर से सामने तो नहीं आई.

