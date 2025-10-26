हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या धरती के दो चांद हैं? वायरल 2025 PN7 की सच्चाई जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!

क्या धरती के दो चांद हैं? वायरल 2025 PN7 की सच्चाई जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!

Earth Has Two Moons: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही है कि धरती को अब दूसरा चांद मिल गया है. लेकिन क्या यह सच है?

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 26 Oct 2025 08:49 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Earth Has Two Moons: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही है कि धरती को अब दूसरा चांद मिल गया है. लेकिन क्या यह सच है? खगोलविदों के अनुसार, यह नया पिंड जिसे 2025 PN7 कहा जा रहा है, वास्तव में एक क्वाज़ी-मून (Quasi-Moon) है यानी ऐसा छोटा क्षुद्रग्रह (Asteroid) जो धरती के साथ-साथ सूर्य की परिक्रमा करता है न कि धरती की तरह उसका सच्चा उपग्रह है.

कैसे मिला धरती को नया क्वाज़ी-मून?

अमेरिका की American Astronomical Society की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 PN7 की खोज हवाई स्थित Pan-STARRS ऑब्ज़र्वेटरी ने अगस्त 2025 में की थी. यह छोटा पिंड धरती की कक्षा के साथ तालमेल में घूम रहा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लगभग 50 वर्षों तक धरती के साथ अपनी कक्षीय यात्रा जारी रखेगा.

हालांकि सोशल मीडिया पर इसे “धरती का दूसरा चांद” बताया जा रहा है, वैज्ञानिकों ने साफ किया है कि यह दावा भ्रामक है. Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 PN7 धरती की परिक्रमा नहीं बल्कि सूर्य की परिक्रमा करता है बस इसकी गति और मार्ग धरती के बहुत करीब हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे यह धरती के साथ घूम रहा हो.

कितना बड़ा है यह 2025 PN7 Asteroid?

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह क्षुद्रग्रह लगभग 19 मीटर (करीब 62 फीट) चौड़ा है. यह 1950 के दशक से धरती की कक्षा के आसपास मौजूद है, लेकिन इसका आकार और कम रोशनी (magnitude 26) होने के कारण इसे अब तक नहीं देखा जा सका.

इसकी खोज करने वाले खगोलविद कार्लोस और राउल डे ला फुएंते मार्कोस का कहना है कि इतना मंद पिंड शौकिया टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता. इसकी पहचान से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि धरती के नजदीक घूमने वाले छोटे ऑब्जेक्ट्स किस तरह व्यवहार करते हैं.

क्वाज़ी-मून और असली चांद में फर्क क्या है?

धरती का असली चांद हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधा स्थायी उपग्रह है जो हर समय पृथ्वी की परिक्रमा करता है. वहीं, क्वाज़ी-मून धरती के गुरुत्वाकर्षण से बंधा नहीं होता.

यह सूर्य की परिक्रमा करते हुए धरती के रास्ते के पास से गुजरता है और उसकी कक्षा के साथ तालमेल (synchronized orbit) में चलता है. इसी वजह से यह हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह धरती की परिक्रमा कर रहा हो जबकि असल में यह सूर्य की परिक्रमा कर रहा होता है.

क्या पहले भी मिले हैं ऐसे क्वाज़ी-मून?

वैज्ञानिकों के अनुसार, 2025 PN7 से पहले भी कुछ ऐसे क्वाज़ी-मून खोजे जा चुके हैं, जैसे Kamoʻoalewa और 2023 FW13 जो धरती के साथ मिलते-जुलते तरीके से घूमते हैं.

लेकिन 2025 PN7 को खास बनाता है इसका लंबा समय तक धरती के साथ रहना यह लगभग 2083 तक हमारी कक्षा के साथ तालमेल में बना रहेगा उसके बाद धीरे-धीरे अंतरिक्ष की गहराइयों में चला जाएगा.

यह भी पढ़ें:

गूगल क्रोम यूज करते हैं तो हो जाएं सावधान, आ गया यह खतरा, जारी हो गई हाई-रिस्क वार्निंग

Published at : 26 Oct 2025 08:44 AM (IST)
Tags :
Earth TECH NEWS HINDI PN7
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Trump Tariff: कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला
कनाडा पर फूटा ट्रंप का गुस्सा! फिर फोड़ा टैरिफ बम, रीगन Ad विवाद के बीच US का बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
राम मंदिर के फैसले को चुनौती देना वकील को पड़ा भारी, कोर्ट ने लगाया 6 लाख का जुर्माना
क्रिकेट
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
ICC वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच होगा महामुकाबला, कब और कहां खेला जाएगा मैच?
विश्व
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे ट्रंप! यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन पर दबाव; क्या है US राष्ट्रपति का प्लान?
भोजपुरी सिनेमा
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
अक्षरा सिंह ने नहाय खाय के साथ की छठ पूजा की शुरुआत, हरे रंग की साड़ी में दिखा नो मेकअप लुक
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
जनरल नॉलेज
चंपू से शैंपू तक का सफर, जानें कैसे और कहां हुई थी शैंपू की शुरुआत?
चंपू से शैंपू तक का सफर, जानें कैसे और कहां हुई थी शैंपू की शुरुआत?
फूड
हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए रोजाना खाएं चुकंदर से बना ये कलरफुल और हेल्दी ब्रेकफास्ट, जानें आसान रेसिपी
हेल्थ और ब्यूटी दोनों के लिए रोजाना खाएं चुकंदर से बना ये कलरफुल और हेल्दी ब्रेकफास्ट, जानें आसान रेसिपी
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget