डेली या हफ्ते में कभी-कभी, जानिए कब साफ करनी चाहिए फोन की स्क्रीन और किन बातों का रखें ध्यान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







स्मार्टफोन का यूज बढ़ा है और अब यह घर से लेकर ऑफिस और सफर के दौरान बस-ट्रेन में भी खूब यूज होने लगा है. कई लोगों को आदत होती है कि वो टॉयलेट में भी फोन लेकर जाते हैं. इसलिए फोन को साफ करना जरूरी हो जाता है. आउटडोर या बस-ट्रेन आदि में यूज करते समय फोन की स्क्रीन पर पसीना, फेस ऑयल आदि के कारण धूल चिपकने लगती है. इसके अलावा हाइजिन की भी चिंता रहती है. इन सबके बीच यह जानना जरूरी है कि फोन की स्क्रीन को कितने समय बाद साफ करना चाहिए.

कब साफ करनी चाहिए स्क्रीन?

अगर आप बस-ट्रेन या पब्लिक प्लेस से आ रहे हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि फोन स्क्रीन पर धूल-मिट्टी या पसीना आदि जम गया होगा. ऐसी स्थिति में आप घर आते ही फोन की स्क्रीन साफ कर सकते हैं. इसके लिए माइक्रोफाइबर या कॉटन जैसे किसी कपड़े का यूज करें. कपड़े को हल्का गीला कर लें और स्क्रीन को आराम से साफ कर लें. ध्यान रहे कि स्क्रीन पर कोई लिक्विड स्प्रे न करें और न ही स्क्रीन साफ करते समय इस पर दबाव दें.

कब करना चाहिए डिसइंफेक्ट?

अगर आप टॉयलेट, किचन या मार्केट आदि जगहों से फोन यूज करके आ रहे हैं तो इसे डिसइंफेक्ट करने की सलाह दी जाती है. अगर आप फोन को घर में ही यूज करते हैं तो भी इसे हफ्ते में एक बार डिसइंफेक्ट कर लेना चाहिए. इसके लिए आप बाजार में मिलने वाले किसी भी डिसइंफेक्टेंट लिक्विड का यूज कर सकते हैं. यहां भी ध्यान रखना है कि आपको लिक्विड को डायरेक्ट फोन के कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है. साथ ही फोन साफ करते समय हार्ड केमिकल के यूज से बचना चाहिए. अगर आप हार्ड केमिकल का यूज करेंगे तो कुछ ही दिनों में फोन का रंग खराब होना शुरू हो जाएगा.

ये भी पढ़ें-

Siri को मिलेगा जेमिनी का डोज, आईफोन यूजर्स को मिल सकते हैं ये दमदार एआई फीचर्स