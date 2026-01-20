Siri को मिलेगा जेमिनी का डोज, आईफोन यूजर्स को मिल सकते हैं ये दमदार एआई फीचर्स

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऐप्पल यूजर लंबे समय से डिजिटल असिस्टेंट सिरी के नए वर्जन का इंतजार कर रहे हैं. ऐप्पल ने 2024 में इसे अपडेट कर नए फीचर्स देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक यह इंतजार खत्म नहीं हुआ है. अब ऐप्पल ने गूगल से हाथ मिलाया है और अपने प्रोडक्ट्स के लिए जेमिनी एआई मॉडल को यूज करेगी. दोनों कंपनियों के बयान में कहा गया था कि सिरी के नए वर्जन को इसी साल लॉन्च किया जाएगा. आइए जानते हैं कि जेमिनी की डोज मिलने के बाद सिरी में क्या-क्या नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं.

सिरी में ये फीचर्स मिलने की उम्मीद

WWDC 2024 में ऐप्पल ने ऐलान किया था कि ऐप्पल इंटेलीजेंस के साथ सिरी को नए फीचर्स दिए जाएंगे. कंपनी ने तब कई बड़ी अपग्रेड्स की बात कही थी, जो अब जेमिनी के आने के बाद पूरी हो सकती हैं.

पर्सनल कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग

ऐप्पल ने कहा था कि सिरी ईमेल, मैसेज, फोटो और कैलेंडर इवेंट्स आदि से डेटा को समझकर कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्स दे पाएगी. उदाहरण के तौर पर अगर किसी यूजर को फॉर्म भरते समय ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर की जरूरत है तो सिरी किसी सेव फोटो से देखकर यह नंबर बता सकती है.

ऐप एक्शन

सिरी के नए वर्जन में ऐप एक्शन फीचर मिलने की उम्मीद है. यानी यूजर इसमें बिना ऐप को ओपन किए ही टास्क कंप्लीट कर सकता है. यूजर सिरी को कमांड देकर किसी फोटो एडिट कर किसी खास फोल्डर में सेव करने को कह सकता है और सिरी यह काम अपने आप कर देगी.

ऑन-स्क्रीन अवेयरनेस

ऐप्पल की घोषणा के मुताबिक, सिरी को ऑन-स्क्रीन अवेयरनेस भी मिलेगी, जिससे यह समझ पाएगी कि स्क्रीन पर क्या विजिबल है. अगर कोई यूजर मैसेज में अपना नया एड्रेस भेजता है तो कमांड मिलने पर सिरी एड्रेस को उस कॉन्टैक्ट के साथ अपडेट कर देगी.

