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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीरोज के कामों के लिए कितनी इंटरनेट स्पीड जरूरी है? यहां देखें हिसाब

रोज के कामों के लिए कितनी इंटरनेट स्पीड जरूरी है? यहां देखें हिसाब

Internet Speed: लोग ज्यादा इंटरनेट स्पीड के लिए हर महीने मोटा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन क्या हर घर को हाई-स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है? आइए जानते हैं कि कितनी स्पीड काफी रहती है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 30 Jul 2026 01:52 PM (IST)
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  • इंटरनेट स्पीड बिट्स पर सेकंड में मापी जाती है।
  • वैश्विक इंटरनेट स्पीड अब 120.52 Mbps औसत पर है।
  • डाउनलोड, अपलोड स्पीड और घर के उपयोग पर निर्भर करती है।
  • भारत मोबाइल डेटा खपत में विश्व में सबसे आगे है।

Internet Speed: इंटरनेट कनेक्शन के लिए कितनी स्पीड काफी होती है? इसका जवाब जरूरत पर निर्भर करता है. अगर आपको सिर्फ ईमेल भेजने और चैटिंग आदि के लिए इंटरनेट चाहिए तो कम स्पीड में काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो उसके लिए ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ती है. अगर हर घर के हिसाब से स्पीड देखी जाए तो यह उसमें मौजूद डिवाइसेस पर भी डिपेंड करती है. आज हम आपके लिए इंटरनेट स्पीड का पूरा इतिहास और गणित लेकर आए हैं, जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपके यूज के लिए कितनी इंटरनेट स्पीड काफी रहेगी.

क्या होती है इंटरनेट स्पीड?
रोज के कामों के लिए कितनी इंटरनेट स्पीड जरूरी है? यहां देखें हिसाब

इंटरनेट स्पीड को बिट्स पर सेकंड (bps) में मापा जाता है. यानी एक सेकंड में कितने बिट्स एक प्वाइंट से दूसरे प्वाइंट पर जाते हैं. इंटरनेट की शुरुआत के कई सालों तक इसे मापने की मेन यूनिट किलोबिट्स पर सेकंड (Kbps) रही. 1990 के दशक की शुरुआत में जब वर्ल्डवाइड वेब आया, तब इंटरनेट की एवरेज स्पीड केवल 14.4 Kbps और मैक्सिमम स्पीड 56Kbps थी. 2000 के दशक में ग्लोबल एवरेज स्पीड बढ़कर 1Mbps हो गई और मार्च, 2026 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल लेवल पर अब इंटरनेट की एवरेज स्पीड फिक्स्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर 120.52 Mbps और मोबाइल डेटा पर 109.29 Mbps है. अब अमेरिका जैसे देशों में कई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो Gbps में स्पीड प्रोवाइड करवाते हैं.

डाउनलोड और अपलोड स्पीड भी है जरूरी

ज्यादातर इंटरनेट प्लान का प्राइमरी फोकस डाउनलोड स्पीड पर होता है, लेकिन इसके साथ-साथ अपलोड स्पीड भी जरूरी होती है. डाउनलोड स्पीड का मतलब है कि इंफोर्मेशन को सर्वर से आपके डिवाइस तक पहुंचने में कितना समय लगता है. यह स्ट्रीमिंग जैसे कामों के लिए यूज होती है. अगर अपलोड स्पीड की बात करें तो यह दिखाती है कि आपके डिवाइस से डेटा अपलोड किस स्पीड से हो रहा है. यह आमतौर पर डाउनलोड स्पीड से स्लो होती है और यह फाइल्स भेजने, डेटा बैकअप करने और वीडियो कॉल पर बने रहने के लिए जरूरी होती है.

घर के लिए कितनी इंटरनेट स्पीड काफी होती है?

नेटफ्लिक्स का कहना है कि आपको एक HD वीडियो स्ट्रीम करने के लिए सिर्फ 5Mbps स्पीड की जरूरत होती है. लेकिन अगर आप इसके साथ ईमेल चेक करने या चैटिंग जैसे काम करना चाहते हैं तो और स्पीड की जरूरत होगी. अगर आपके घर में एक से ज्यादा डिवाइस यूज हो रहा है तो वह भी इंटरनेट को कंज्यूम करेगा. अगर आप अलेक्सा जैसे असिस्टेंट यूज कर रहे हैं तो उन्हें भी इंटरनेट बैंडविड्थ की जरूरत होती है. अगर आप कम स्पीड वाले कनेक्शन पर ज्यादा डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो बफरिंग जैसे इश्यू कॉमन हैं. इसलिए आप घर में यूज होने वाले डिवाइसेस के आधार पर स्पीड का हिसाब लगा सकते हैं.

किस काम के लिए कितनी स्पीड काफी?
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वेब ब्राउजिंग के लिए आपको 3-5Mbps स्पीड की जरूरत पड़ेगी. इसी तरह ईमेल और चैटिंग के लिए 1Mbps, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए 20-50Mbps, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 3Mbps की अपलोड स्पीड और लगभग 4Mbps की डाउनलोड स्पीड की जरूरत पड़ती है. हाई बिटरेट वाली म्यूजिक स्ट्रीमिंग के लिए 10-20Mbps, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग के लिए 25-100Mbps की डाउनलोड और 5-20Mbps की अपलोड स्पीड होनी चाहिए. इसके लिए लेटेंसी कम होना भी जरूरी है. लेटेंसी बढ़ने से गेमिंग का पूरा मजा खराब हो सकता है. इनके अलावा अगर होम डिवाइसेस 10-12 डिवाइसेस के लिए 5-10Mbps स्पीड जरूरी होती है. 

मोबाइल डेटा खपत में भारत है सबसे आगे

भारत में मोबाइल डेटा की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा है. जून में आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में एक स्मार्टफोन यूजर औसतन हर महीने लगभग 37GB डेटा खर्च करता है और 2031 तक यह खपत बढ़कर करीब 70GB प्रति माह तक पहुंच सकती है. वीडियो स्ट्रीमिंग, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज और नए डिजिटल एप्लिकेशनों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण खपत बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है. इसके अलावा भारत में इंटरनेट डेटा की कीमत भी दुनिया में सबसे कम है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 30 Jul 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
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