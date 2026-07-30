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नए फोन में पुराने फीचर्स? सस्ते एंड्रॉयड में बिगड़ेगा गेम

Smartphone Upgrade: स्मार्टफोन की बढ़ती कीमत कंपनियों के लिए चुनौती पेश कर रही है. इससे निपटने के लिए कंपनियां कुछ सस्ते मॉडल को महंगा करने की बजाय फीचर्स से समझौता कर सकती हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 30 Jul 2026 12:11 PM (IST)
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  • स्मार्टफोन उद्योग में चिप्स की कमी से कीमतें बढ़ीं, बिक्री घटी।
  • कंपनियाँ कम दाम के फोन में पुराने चिपसेट, मॉडेम उपयोग कर रही हैं।
  • बजट फोन में LCD डिस्प्ले, कम मेगापिक्सल वाले कैमरा सेंसर मिल सकते हैं।

Smartphone Upgrade: यह साल स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है. मेमोरी चिप्स की कमी और दूसरे कंपोनेंट्स के महंगे होने के कारण फोन की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं. इस कारण शिपमेंट पर असर पड़ा है. महंगे होने के कारण अब लोग फोन खरीदने का फैसला टाल रहे हैं. मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि जल्द राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है. कंपनियां अपना मार्जिन बनाए रखने के लिए सस्ते फोन में फीचर कम कर रही हैं. खासकर एंट्री लेवल सेगमेंट में यह ज्यादा देखा जा रहा है. अगर आप नया सस्ता एंड्रॉयड फोन खरीदना चाह रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि इसका हर कंपोनेंट अपग्रेडेड मिले. कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं, जिन्हें अपग्रेड नहीं किया जा रहा है और नए फोन में भी पुराने वर्जन दिए जा रहे हैं.

SoC
नए फोन में पुराने फीचर्स? सस्ते एंड्रॉयड में बिगड़ेगा गेम

बीते एक साल में आईफोन 17 सीरीज और Samsung Galaxy S26 सीरीज की खूब बिक्री हुई है. इस कारण क्वॉलकॉम और मीडियाटेक जैसी चिप निर्माता कंपनियां फ्लैगशिप फोन के प्रोसेसर बनाने पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं. दूसरी तरफ एंट्री और मिड-रेंज के स्मार्टफोन की डिमांड कम हुई है. इसका असर यह होगा कि लगभग 40,000 रुपये से कम कीमत वाले फोन में नए की जगह पिछले साल वाला ही चिपसेट दिया जा सकता है. यानी आप पैसे देकर नया फोन भले ही खरीद रहे हैं, लेकिन इसके प्रोसेसर की परफॉर्मेंस एक साल पुराने फोन के बराबर ही रहेगी. अगर कंपनियां नया प्रोसेसर देती भी हैं तो परफॉर्मेंस में ज्यादा असर नहीं दिखेगा. इसलिए अगर आप सस्ता एंड्रॉयड फोन खरीद रहे हैं तो आपको प्रोसेसर के मामले में बड़ी अपग्रेड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए.

Wireless modems 

स्मार्टफोन में प्रोसेसर के साथ-साथ मॉडम चिप भी बहुत जरूरी होती है. इकी मदद से ही फोन 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth और दूसरी वायरलेस कनेक्टिविटी से जुड़ पाता है. आमतौर पर मॉडम चिप के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है. इसलिए ज्यादा ग्राहकों को इस पर ध्यान नहीं जाता. अब नए मॉडल में इससे जुड़ी चिंता यह है कि कंपनियां अपनी लागत बचाने के लिए मॉडम जैसी कम चर्चा वाले कंपोनेंट के साथ समझौता कर सकती हैं. यानी नए फोन में लेटेस्ट की जगह पुराने मॉडम यूज किए जा सकते हैं. इससे नेटवर्क क्वालिटी, कॉलिंग और इंटरनेट स्पीड आदि पर असर पड़ सकता है.

डिस्प्ले

मार्केट मे मौजूद करीब 40,000 रुपये तक की कीमत वाले फोन में Full HD (1080p) OLED डिस्प्ले मिलना आम बात है, लेकिन अब सस्ते फोन के डिस्प्ले पैनल के साथ समझौता देखने को मिल सकता है. 20,000 रुपये से कम कीमत वाले मॉडल में पुराना LCD डिस्प्ले फिर से लौट सकता है. रैम की बढ़ी हुई कीमतों के कारण फोन महंगे होने तय है. इसलिए कीमत को कम से कम बढ़ाने के लिए कंपनियां सस्ते फोन में LCD डिस्प्ले दे सकती हैं. हालांकि, इसमें राहत की बात यह है कि फिलहाल बजट OLED डिस्प्ले की सप्लाई स्टेबल है, इसलिए यह पूरी तरह मार्केट से गायब नहीं होने वाले.
नए फोन में पुराने फीचर्स? सस्ते एंड्रॉयड में बिगड़ेगा गेम

कैमरा

कीमत को एडजस्ट करने के लिए कंपनियां बाकी पार्ट्स के साथ-साथ कैमरा के मामले में भी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है. बजट रेंज के फोन की बात करें तो कंपनियां इनमें अभी भी 2MP या 5MP वाले एक्स्ट्रा सेंसर दे सकती हैं. ये मेन कैमरे की थोड़ी मदद करते हैं, लेकिन इनसे फोटो क्वालिटी पर खास असर नहीं पड़ता. इसका मतलब है कि मार्केटिंग के लिए कंपनियां फोन पर कैमरा सेंसर की संख्या बढ़ा सकती हैं, लेकिन फोटो क्वालिटी के लिहाज से ये कैमरे उतने उपयोगी नहीं होंगे. इसी तरह अगर 40,000 रुपये तक की कीमत वाले फोन की बात करें तो इनमें 50MP और 64MP जैसे कैमरे मिल सकते हैं, जो स्पेसिफिकेशंस के तौर पर तो प्रभावी हैं, लेकिन इनका सेंसर साइज छोटा रह सकता है. इससे कलर एक्युरेसी और कम लाइट में फोटोग्राफी पर असर पड़ता है. यानी कुल मिलाकर नया फोन खरीदने पर भी आपको अपग्रेड से हाथ धोना पड़ सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 30 Jul 2026 12:11 PM (IST)
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