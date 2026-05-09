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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीKeyboard का सबसे रहस्यमयी बटन! जानिए ‘Pause Break’ दबाने से क्या होता है? 99% लोग आज तक नहीं जानते इसका असली काम

Keyboard का सबसे रहस्यमयी बटन! जानिए ‘Pause Break’ दबाने से क्या होता है? 99% लोग आज तक नहीं जानते इसका असली काम

Keyboard Pause Break Button: इस बटन का दूसरा हिस्सा Break भी काफी महत्वपूर्ण था. पुराने DOS सिस्टम और कुछ प्रोग्राम्स में Ctrl + Break दबाने से चल रही कमांड या प्रोसेस को बीच में रोका जा सकता था.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 09 May 2026 03:48 PM (IST)
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  • Pause Break बटन पुराने कंप्यूटरों में प्रक्रिया रोकने के काम आता था।
  • Ctrl + Break से DOS सिस्टम में कमांड्स बीच में रोकी जा सकती थीं।
  • आधुनिक विंडोज में यह बटन सिस्टम इन्फॉर्मेशन विंडो खोलने के काम आता है।
  • नए लैपटॉप में यह बटन कम उपयोग के कारण गायब हो रहा है।

Keyboard Pause Break Button: अगर आपने कभी कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड को ध्यान से देखा होगा तो एक छोटा सा बटन जरूर नजर आया होगा Pause Break. यह बटन अक्सर कीबोर्ड के ऊपर वाले हिस्से में Print Screen और Scroll Lock के पास मौजूद होता है. दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग जिंदगीभर इस बटन को इस्तेमाल ही नहीं करते. कई लोगों को तो यह तक नहीं पता कि इसका काम क्या है. लेकिन असल में यह बटन कंप्यूटर इतिहास का एक बेहद खास हिस्सा रहा है.

आखिर क्यों दिया गया था Pause Break बटन?

Pause Break बटन का इस्तेमाल पुराने समय के कंप्यूटर सिस्टम में ज्यादा किया जाता था. जब कंप्यूटर आज जितने तेज नहीं थे और कमांड लाइन पर काम होता था तब यह बटन स्क्रीन पर चल रहे टेक्स्ट या प्रोसेस को अस्थायी रूप से रोकने के काम आता था.

अगर स्क्रीन पर तेजी से जानकारी स्क्रॉल हो रही होती तो यूजर इस बटन को दबाकर उसे रोक सकता था ताकि जरूरी जानकारी आराम से पढ़ सके. यानी इसका नाम ही इसके काम को बताता है Pause यानी रोकना.

Break का क्या था काम?

इस बटन का दूसरा हिस्सा Break भी काफी महत्वपूर्ण था. पुराने DOS सिस्टम और कुछ प्रोग्राम्स में Ctrl + Break दबाने से चल रही कमांड या प्रोसेस को बीच में रोका जा सकता था. यह उस समय काफी काम का फीचर माना जाता था खासकर प्रोग्रामिंग और टेक्निकल कामों में. आज के समय में Ctrl + C या Task Manager जैसे विकल्प ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इसलिए Pause Break का महत्व धीरे-धीरे कम हो गया.

आज के कंप्यूटर में करता है क्या?

आधुनिक Windows कंप्यूटर में भी यह बटन पूरी तरह बेकार नहीं हुआ है. कुछ खास शॉर्टकट्स में इसका इस्तेमाल आज भी होता है. उदाहरण के लिए Windows + Pause/Break दबाने पर सीधे System Information विंडो खुल जाती है, जहां कंप्यूटर की RAM, प्रोसेसर और Windows वर्जन जैसी जानकारी दिखाई देती है. कुछ पुराने गेम्स और सॉफ्टवेयर में भी यह बटन Pause करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था हालांकि अब ज्यादातर ऐप्स ने इसके लिए अलग शॉर्टकट्स अपना लिए हैं.

नए लैपटॉप्स में क्यों गायब हो रहा है यह बटन?

अगर आपने हाल ही में नया लैपटॉप खरीदा है तो संभव है कि उसमें Pause Break बटन दिखाई ही न दे. इसकी वजह यह है कि आजकल बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. कंपनियां कीबोर्ड को छोटा और सिंपल बनाने के लिए ऐसे कम इस्तेमाल होने वाले बटन हटाने लगी हैं. हालांकि कुछ लैपटॉप्स में यह फीचर Fn Key के साथ छिपा हुआ मिल जाता है.

इंटरनेट पर क्यों वायरल होता रहता है यह बटन?

सोशल मीडिया पर अक्सर लोग मजाक में पूछते हैं कि Pause Break आखिर करता क्या है? क्योंकि ज्यादातर यूजर्स ने इसे कभी इस्तेमाल ही नहीं किया. यही कारण है कि यह बटन इंटरनेट पर रहस्यमयी और मजेदार चर्चा का विषय बना रहता है. लेकिन सच यह है कि यह बटन कंप्यूटर की शुरुआती दुनिया की एक यादगार निशानी है जिसने उस दौर में यूजर्स के काम को आसान बनाया था.

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Published at : 09 May 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
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