हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAI की वजह से इन लोगों की नौकरियों पर है खतरा? KYC से लेकर Audit तक सारे काम करेगा एआई

AI की वजह से इन लोगों की नौकरियों पर है खतरा? KYC से लेकर Audit तक सारे काम करेगा एआई

AI: कंपनी के मुताबिक ये AI एजेंट रोजमर्रा के कई जटिल और समय लेने वाले काम को ऑटोमैटिक तरीके से संभाल सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 May 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • AI के कारण एंट्री-लेवल नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है।

AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ चैटबॉट या फोटो एडिटिंग तक सीमित नहीं रह गया है. अमेरिका की AI कंपनी Anthropic ने फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर के लिए 10 नए AI एजेंट लॉन्च किए हैं जो कई ऐसे काम कर सकते हैं जिन्हें अब तक इंसान घंटों बैठकर करते थे. इनमें KYC डॉक्युमेंट जांचना, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना, वैल्यूएशन चेक करना और महीने के अंत में अकाउंट्स क्लोज करना जैसे काम शामिल हैं. इन नए AI टूल्स के आने के बाद बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में नौकरी को लेकर नई बहस शुरू हो गई है.

कैसे काम करेंगे ये नए AI एजेंट?

कंपनी के मुताबिक ये AI एजेंट रोजमर्रा के कई जटिल और समय लेने वाले काम को ऑटोमैटिक तरीके से संभाल सकते हैं. उदाहरण के तौर पर ये सिस्टम.

  • KYC डॉक्युमेंट्स की जांच कर सकता है
  • क्लाइंट्स के लिए Pitchbook तैयार कर सकता है
  • Earnings Reports का विश्लेषण कर सकता है
  • Financial Models को अपडेट और मैनेज कर सकता है
  • Valuation Methods में गड़बड़ियां पकड़ सकता है
  • बड़े डॉक्युमेंट्स को स्कैन करके जरूरी जानकारी निकाल सकता है

पहले जिन कामों में पूरी टीम लगती थी, अब वही काम AI कुछ ही मिनटों में पूरा कर सकता है.

Microsoft Office में भी करेगा काम

Anthropic ने बताया कि उसके ये AI एजेंट सीधे Microsoft Excel, Word, PowerPoint और Outlook जैसे टूल्स के अंदर काम कर सकते हैं. यानी बैंक और फाइनेंस कंपनियों को अलग सिस्टम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कंपनी ने इन AI एजेंट्स को Claude Code और Claude Cowork प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध कराया है. इन्हें प्लगइन की तरह इंस्टॉल करके इस्तेमाल किया जा सकता है.

क्या एंट्री-लेवल नौकरियों पर सबसे बड़ा खतरा?

AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच सबसे ज्यादा चिंता उन लोगों को हो रही है जो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में करियर शुरू कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई यूजर्स ने दावा किया कि ये AI सिस्टम खासतौर पर First-Year Analysts जैसे शुरुआती पदों की जरूरत कम कर सकता है. कुछ लोगों का मानना है कि जिन कामों को सीखने और करने में नए कर्मचारियों को महीनों लगते थे, वही काम अब AI तेजी से और कम गलती के साथ कर सकता है.

तेजी से बदल रही है बैंकिंग इंडस्ट्री

हाल के महीनों में कई बड़ी टेक कंपनियों ने कर्मचारियों की छंटनी की है. ऐसे में AI एजेंट्स की एंट्री ने यह साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर का काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.

हालांकि एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि AI पूरी तरह इंसानों की जगह नहीं लेगा लेकिन जो लोग नई टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट नहीं करेंगे, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं. AI अब सिर्फ सहायक टूल नहीं बल्कि कई कंपनियों के लिए मुख्य वर्कफोर्स बनता जा रहा है.

यह भी पढ़ें:

WhatsApp का अपडेट! iPhone पर आने वाला है Liquid Glass लुक, अब चैट होगी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट

Published at : 08 May 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
AI की वजह से इन लोगों की नौकरियों पर है खतरा? KYC से लेकर Audit तक सारे काम करेगा एआई
AI की वजह से इन लोगों की नौकरियों पर है खतरा? KYC से लेकर Audit तक सारे काम करेगा एआई
टेक्नोलॉजी
तो क्या हैकर्स के निशाने पर आ गया आपका अकाउंट? जानें इंस्टाग्राम एन्क्रिप्शन बंद होने का मतलब
तो क्या हैकर्स के निशाने पर आ गया आपका अकाउंट? जानें इंस्टाग्राम एन्क्रिप्शन बंद होने का मतलब
टेक्नोलॉजी
Samsung ने मचा दिया तहलका, 12,000 रुपये तक सस्ते कर दिए अपने ये फोन
Samsung ने मचा दिया तहलका, 12,000 रुपये तक सस्ते कर दिए अपने ये फोन
टेक्नोलॉजी
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
बंगाल में TMC की हार के बाद ममता बनर्जी से मिले अखिलेश यादव, दिलीप घोष बोले- उनके दिमाग में...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
इंडिया
कौन बनेगा बंगाल का नया CM? रेस में ये 4 नाम सबसे आगे, आज BJP विधायक दल की बैठक में होगा फैसला
कौन बनेगा बंगाल का नया CM? रेस में ये 4 नाम सबसे आगे, आज BJP विधायक दल की बैठक में होगा फैसला
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
ऑटो
Tata Punch बनी देश की नंबर-1 SUV,Fronx की बिक्री ने सबको चौंकाया, Creta को भी छोड़ा पीछे
Tata Punch बनी देश की नंबर-1 SUV,Fronx की बिक्री ने सबको चौंकाया, Creta को भी छोड़ा पीछे
एग्रीकल्चर
मूंग की दाल की खेती में आजमाएं ये तरीके, 20 गुना तक बढ़ जाएगा उत्पादन
मूंग की दाल की खेती में आजमाएं ये तरीके, 20 गुना तक बढ़ जाएगा उत्पादन
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget