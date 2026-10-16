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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?

सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?

Team India Cricketers Salary: शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को BCCI सबसे ज्यादा सैलरी देता है. जानिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को कितने पैसे मिलते हैं?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Oct 2026 12:13 PM (IST)
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रोहित शर्मा और विराट कोहली, भारतीय क्रिकेट के 2 दिग्गज अपने संन्यास से ज्यादा दूर नहीं हैं. टी20 और टेस्ट फॉर्मेट को अलविदा कह चुके रोहित और विराट अब सिर्फ ODI फॉर्मेट में खेलते हैं. दोनों जबरदस्त फॉर्म में हैं और 2027 वनडे वर्ल्ड कप में उनका खेलना लगभग पक्का है.

मेंस क्रिकेट टीम की बात करें तो शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, इन 3 खिलाड़ियों को BCCI से सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है. विराट कोहली और रोहित शर्मा को इनसे कम पैसा मिलता है, हालांकि दोनों बिजनेस इन्वेस्टमेंट और अन्य तरीकों से साल में तगड़ी कमाई कर लेते हैं. यहां जान लीजिए टीम इंडिया के लिए सिर्फ वनडे मैच खेलने के लिए विराट और रोहित को कितनी सैलरी मिलती है?

रोहित और विराट लेते हैं 3 करोड़ रुपये

BCCI ने 2026-27 सत्र के लिए अपनी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट प्रणाली में बदलाव किया था. ग्रेड A+ को हटाया गया था. इसलिए टीम इंडिया के प्लेयर्स को ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C में बांटा गया. सभी खिलाड़ियों को ग्रेड के हिसाब से सालाना तनख्वाह मिलती है.

चूंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ग्रेड B में आते हैं, इसलिए BCCI उन्हें सालाना 3-3 करोड़ रुपये की तनख्वाह देता है. उनके अलावा हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, वाशिंगटन सुंदर समेत अन्य कई खिलाड़ी ग्रेड बी में आते हैं, इसलिए उन्हें भी सालाना 3 करोड़ रुपये मिलते हैं. ग्रेड A वाले प्लेयर्स को 5 करोड़ और ग्रेड C में आने वाले खिलाड़ियों को एक साल में 1 करोड़ रुपये मिलते हैं.

गिल-जडेजा-बुमराह को 5 करोड़

टीम इंडिया में सिर्फ शुभमन गिल, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ही ऐसे 3 खिलाड़ी हैं जो ग्रेड A में आते हैं. ऐसे में बीसीसीआई उन्हें सालाना 5 करोड़ रुपये की तनख्वाह देता है. बताते चलें कि पहले ग्रेड A+ में आने वाले खिलाड़ियों को सालाना 7 करोड़ मिलते थे, लेकिन अब इस ग्रेड को हटा दिया गया है. फिलहाल 5 करोड़ वह उच्चतम रकम है, जो टीम इंडिया में आकर कोई खिलाड़ी कमा सकता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 16 Oct 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma
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