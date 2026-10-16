अब SSR: EC ने मानी राहुल गांधी की बात? बदल दिए नियम, कांग्रेस बोली- 'इससे गुनाह...'

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर पर मचे घमासान के बीच चुनाव आयोग ने दो बड़े फैसले लिए हैं. चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची का 'रीडेबल' (पढ़ा जा सकने वाला) संस्करण साझा करेगा. साथ ही आयोग ने गुरुवार को 17 राज्यों में मतदाता सूची के वार्षिक विशेष पुनरीक्षण (SSR) का भी आदेश दिया.

इस फैसले का क्रेडिट कांग्रेस राहुल गांधी को दे रही है. राहुल गांधी एसआईआर के ताजा विवाद से पहले आयोग से मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग कर रहे थे. कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, "ज्ञानू, भाई, यह काफी नहीं है. आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकारी गवाह (approver) बन जाना चाहिए. मोदी-शाह के इशारे पर आपने जो नुकसान किया है, वह अब अधिसूचना के जरिए 'यू-टर्न' लेने से ठीक नहीं होगा."

आपको पद छोड़ देना चाहिए- केसी वेणुगोपाल

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "हम 2025 से ही मशीन से पढ़े जा सकने वाले मतदाता सूची की मांग कर रहे हैं. पारदर्शिता तो बस एक न्यूनतम आवश्यकता है; यह ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आपके पिछले गुनाहों से बरी कर दे.''

वेणुगोपाल ने कहा, ''13 करोड़ भारतीयों को उनके मताधिकार से वंचित कर दिया है, देशद्रोह के समान है. आपको पद छोड़ देना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया में व्यापक सुधार होने चाहिए. इसकी शुरुआत SIR को रद्द करने और चुनाव आयोग (EC) में नियुक्तियों की प्रक्रिया में बदलाव से होनी चाहिए. यह कदम बहुत छोटा है और बहुत देर से उठाया गया है.''

Gyanu, it’s not enough bro. You must resign and turn approver. The damage you have done under Modi-Shah’s instructions will not be undone by now doing a U-Turn via notification. We have been demanding machine readable voter rolls since 2025. Transparency is the bare minimum, not something that absolves you of past crimes. The massive vote chori that has disenfranchised 13 crore Indians is an act of treason. You must step aside and there must be a wholesale reform in the electoral process, beginning with a reversal of the dubious SIR and a change in the EC’s appointments process. Too little, too late. — K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 15, 2026

क्या है चुनाव आयोग का फैसला?

राजनीतिक दलों को मतदाता सूची के प्रारूप (ड्राफ्ट) और अंतिम (फाइनल) संस्करण की सॉफ्ट कॉपी बिना मतदाताओं की तस्वीरों के पढ़ने योग्य पीडीएफ में उपलब्ध कराई जाएगी. मतदान के समय, Alphabetical Order में व्यवस्थित मतदाता सूची की Readable पीडीएफ कॉपी पेन ड्राइव या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में, मांग और निर्धारित भुगतान के आधार पर, रिटर्निंग ऑफिसर (RO) या जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) के कार्यालय द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जा सकती है. राहुल गांधी ने इसी पढ़ने योग्य वोटटर लिस्ट कि मांग की थी.

चुनाव आयोग का दूसरा बड़ा फैसला

चुनाव आयोग ने देश के 17 राज्यों में SIR के बाद अब SSR करने का ऐलान किया है.SSR - Special Summary Revision वह प्रक्रिया है जो हर साल यानी सालना चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है.

हर साल 1 जनवरी को वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है और उससे पहले साल के आखिरी महीनों में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम किया जाता है. जिसमें नए लोगों के नाम जोड़ने और जिन लोगों को अपनी जानकारी अपडेट करवानी है या हटवानी है वह प्रक्रिया की जाती है. इसके लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि (Qualifying Date) तय की गई है.

वैसे तो साल भर में चार बार यानी हर तिमाही पर वोटर लिस्ट अपडेशन का काम होता है लेकिन SSR के जरिए वह व्यापक तौर पर किया जाता है. जिससे की जनवरी की वोटर लिस्ट अपडेटेड रहे.

किन राज्यों में SSR?

आयोग के मुताबिक, जिन राज्यों में SSR होगा उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर शामिल हैं. इन राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में SSR के लिए चुनाव आयोग ने राज्य को चिट्ठी लिखी है.

आयोग ने बताया कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) चल रहा है या हाल ही में पूरा हुआ है, वहां SSR का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा.