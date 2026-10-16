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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRयमुना हुई जहरीली? हजारों मछलियों की एकसाथ मौत से हड़कंप, जांच जारी

यमुना हुई जहरीली? हजारों मछलियों की एकसाथ मौत से हड़कंप, जांच जारी

'न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी' ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी के पास यमुना नदी के किनारे हजारों मरी हुई मछलियाम पाई गई हैं. इससे यमुना का प्रदूषण दोबारा चर्चा में है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 16 Oct 2026 12:46 PM (IST)
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उत्तर दिल्ली के बुराड़ी के पास यमुना नदी के किनारे सैंकड़ो मछलियां पाई गई हैं. 'न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी' ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर गुरुवार (15 अक्टूबर) को इसकी जानकारी दी. पहले भी ऐसी घटना सामने आई है तब स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि हरियाणा की नहरों से बहकर आ रहे रासायनिक कचरों के कारण मछलियों की मौत हुई थी.

हालांकि, वर्तमान में मछलियों के मरने का वास्तविक कारण अभी साफ नहीं हुआ है. सोसाइटी का कहना है कि मछलियों के मरने का कारण पारिस्थितिक तनाव का संकेत भी हो सकता है. मछलियों के मरने के पीछे के कारणों की अब जांच की जा रही है.

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रासायनिक कचरा या एसिड रेन बना मौत की वजह?

'न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी' ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, '14 अक्टूबर को दिल्ली के बुराड़ी के पास यमुना नदी में सैकड़ों, शायद हजारों, मछलियां मृत पाई गईं. मौत के सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि हरियाणा से नहरों के जरिए रासायनिक कचरा बहाया गया है. क्या इसका संबंध 12 अक्टूबर को हुई एसिड रेन (अम्लीय वर्षा) से हो सकता है?'

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सोसाइटी का कहना है कि मछलियों की मौत पारिस्थितिक तनाव का संकेत हो सकती है, जिसमें पानी की गुणवत्ता का खराब होना, ऑक्सीजन के स्तर में कमी और जहरीले पदार्थों की मौजूदगी भी शामिल है. मछलियों की मौत का असली कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं.

ये तस्वीरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब यमुना में प्रदूषण को लेकर पहले से ही चिंताएं बनी हुई हैं. नदी को साफ करने की बार-बार कोशिशों के बावजूद, यहां प्रदूषण का स्तर कम होता नहीं दिखाई दे रहा.

पिछले साल भी हुई मछलियों की मौत

पिछले साल मई में भी बुराड़ी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हुई थी. उस समय सामने आई तस्वीरों में हजारों मरी हुई मछलियां नदी में तैरती दिखी थीं. उस समय स्थानीय लोगों ने इसका कारण हरियाणा से छोड़ा गया रासायनिक कचरा बताया था. उस समय की रिपोर्टों में भी प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक होने की बात कही गई थी.

इस साल मई में, पूर्वी दिल्ली की संजय झील में भी भीषण गर्मी और पानी का स्तर कम होने के कारण सैकड़ों मछलियां मर गई थीं. विशेषज्ञों ने इसके पीछे उच्च तापमान, प्रदूषक तत्वों की अधिक सांद्रता और पानी में ऑक्सीजन के स्तर में कमी जैसे कारकों को जिम्मेदार बताया था.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 16 Oct 2026 12:46 PM (IST)
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