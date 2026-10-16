यमुना हुई जहरीली? हजारों मछलियों की एकसाथ मौत से हड़कंप, जांच जारी

उत्तर दिल्ली के बुराड़ी के पास यमुना नदी के किनारे सैंकड़ो मछलियां पाई गई हैं. 'न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी' ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट कर गुरुवार (15 अक्टूबर) को इसकी जानकारी दी. पहले भी ऐसी घटना सामने आई है तब स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि हरियाणा की नहरों से बहकर आ रहे रासायनिक कचरों के कारण मछलियों की मौत हुई थी.

हालांकि, वर्तमान में मछलियों के मरने का वास्तविक कारण अभी साफ नहीं हुआ है. सोसाइटी का कहना है कि मछलियों के मरने का कारण पारिस्थितिक तनाव का संकेत भी हो सकता है. मछलियों के मरने के पीछे के कारणों की अब जांच की जा रही है.

Hundreds, maybe thousands, of fish found dead on 14th October in the Yamuna river near Burari, Delhi. Specific cause not established. Locals allege chemical waste discharged from Haryana through canals. Could it be related to the acid rain on Oct 12th? @lifeindia2016 @mssirsa @gupta_rekha @bahardutt @Earthworri1 @CPCB_OFFICIAL @DPCC_Pollution @LtGovDelhi @Bharati09 @byadavbjp @CMODelhi @moefcc @GargiRawat @jayashreenandi @JamwalNidhi @CSEINDIA @chetanecostani @htdelhi @ndtvfeed — New Delhi Nature Society (@NDNS_HQ) October 15, 2026

रासायनिक कचरा या एसिड रेन बना मौत की वजह?

'न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी' ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, '14 अक्टूबर को दिल्ली के बुराड़ी के पास यमुना नदी में सैकड़ों, शायद हजारों, मछलियां मृत पाई गईं. मौत के सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि हरियाणा से नहरों के जरिए रासायनिक कचरा बहाया गया है. क्या इसका संबंध 12 अक्टूबर को हुई एसिड रेन (अम्लीय वर्षा) से हो सकता है?'

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सोसाइटी का कहना है कि मछलियों की मौत पारिस्थितिक तनाव का संकेत हो सकती है, जिसमें पानी की गुणवत्ता का खराब होना, ऑक्सीजन के स्तर में कमी और जहरीले पदार्थों की मौजूदगी भी शामिल है. मछलियों की मौत का असली कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं.

ये तस्वीरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब यमुना में प्रदूषण को लेकर पहले से ही चिंताएं बनी हुई हैं. नदी को साफ करने की बार-बार कोशिशों के बावजूद, यहां प्रदूषण का स्तर कम होता नहीं दिखाई दे रहा.

पिछले साल भी हुई मछलियों की मौत

पिछले साल मई में भी बुराड़ी में बड़ी संख्या में मछलियों की मौत हुई थी. उस समय सामने आई तस्वीरों में हजारों मरी हुई मछलियां नदी में तैरती दिखी थीं. उस समय स्थानीय लोगों ने इसका कारण हरियाणा से छोड़ा गया रासायनिक कचरा बताया था. उस समय की रिपोर्टों में भी प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक होने की बात कही गई थी.

इस साल मई में, पूर्वी दिल्ली की संजय झील में भी भीषण गर्मी और पानी का स्तर कम होने के कारण सैकड़ों मछलियां मर गई थीं. विशेषज्ञों ने इसके पीछे उच्च तापमान, प्रदूषक तत्वों की अधिक सांद्रता और पानी में ऑक्सीजन के स्तर में कमी जैसे कारकों को जिम्मेदार बताया था.