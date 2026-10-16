'नेहा बोरा के साथ मिलकर राहुल गांधी…', BJP का बड़ा बयान

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर बीजेपी ने हमला किया है. बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने शुक्रवार (16 अक्टूबर, 2026) को बयान जारी करते हुए कहा कि नेहा बोरा के साथ मिलकर राहुल गांधी लोकतंत्र को बचाने का ढोंग कर रहे हैं.

नीरज ने कहा कि ये वही नेहा बोरा हैं जिन्होंने कहा कि इन्हें बांग्लादेश के जेन-जी से इन्हें प्रेरणा मिली है. तंज कसते हुए पूछा कि क्या प्रेरणा मिली है?

नीरज कुमार ने आगे कहा, "वहां 1400 लोगों को मारा गया था, वहां की सरकार को गिराया गया था, वहां के हिंदुओं पर हमला हुआ था, आगजनी हुई थी, सरकारी संपत्ति का विनाश हुआ था. क्या भारत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वैसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं?

नेहा बोरा को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी नेता ने कहा, "वन पीस वाली, खोपड़ी वाली टीशर्ट पहन करके देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाह रही हैं?"

दो टूक में कहा, "यह देश चलेगा कानून से, संविधान से… जिनको लोकतंत्र भरोसा नहीं है वही इस तरह का काम करने का प्रयास, करते हैं… लेकिन यह भारत है, बांग्लादेश नहीं है… ध्यान रखिएगा राहुल गांधी जी."

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'बिना ठोस सबूत के आरोप लगाना…'

बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी बार-बार 'पॉलिटिकल रेजिस्टेंस' की बात करते हैं. यह शब्द लोकतांत्रिक विरोध का नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र और राज्य को तहस-नहस करने का आवरण है. वे स्वयं कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस से नहीं, इंडियन स्टेट से है. बिना ठोस सबूत के चुनाव आयोग पर आरोप लगाना, संस्थाओं का भरोसा तोड़ना और फिर बांग्लादेश मॉडल के समर्थकों के साथ प्रदर्शन करना यह सब सुनियोजित पैटर्न है.

उन्होंने कांग्रेस से जवाब मांगा कि बांग्लादेश जैसे हिंसक मॉडल के समर्थकों के साथ खड़े होकर वे शांतिपूर्ण और संवैधानिक राजनीति की गारंटी कैसे देंगे? क्या भारत में भी वही अराजकता, खून-खराबा और संस्थाओं पर हमला चाहते हैं? यह भारत है, बांग्लादेश नहीं. कांग्रेस का देशद्रोही एजेंडा जनता के सामने उजागर हो चुका है. बीजेपी ऐसी किसी भी साजिश का डटकर विरोध करेगी.

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