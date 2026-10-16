बढ़ते हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने कहा- '2 हफ्ते के भीतर...'

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हवाई किराए को नियंत्रित रखने के लिए नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है. सरकार के मुताबिक, इन नियमों को दो सप्ताह के भीतर प्रकाशित कर दिया जाएगा. इस पर कोर्ट ने प्रकाशित नियमों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर के लिए टाल दी. दरअसल, याचिका में आरोप लगाया गया है कि निजी एयरलाइंस मनमाने तरीके से हवाई किराया तय करती हैं और यात्रियों से कई तरह के अतिरिक्त शुल्क वसूलती हैं.

याचिका में हवाई किराया निर्धारित करने और अतिरिक्त शुल्क लगाने के संबंध में स्पष्ट नियम बनाने की मांग की गई है. इसके साथ ही, याचिकाकर्ता ने इन नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक संस्था गठित करने की जरूरत बताई है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी.

क्या है पूरा मामला?

हवाई किराए में अचानक और भारी बढ़ोतरी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में मांग की गई है कि हवाई टिकटों की कीमतों में मनमाने उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए बाध्यकारी नियम बनाए जाएं. फरवरी 2026 में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों और छुट्टियों के दौरान हवाई किराए में होने वाली तेज बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. इसके बाद जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि हवाई किराए को नियंत्रित करने के लिए नियमों का ढांचा तैयार कर लिया गया है और इसे संसद के सामने रखा जाना है. अदालत ने सरकार से संबंधित नियमों को सीलबंद लिफाफे में पेश करने को भी कहा था.

फिलहाल, एयरलाइंस को आम तौर पर अपने टिकटों का किराया तय करने की स्वतंत्रता है. सितंबर 2026 में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि त्योहारी सीजन के दौरान हवाई किराए की अधिकतम सीमा तय करने की योजना नहीं है. इसके बजाय एयरलाइंस को किराए उचित रखने की सलाह दी जाएगी. ऐसे में यात्रियों के लिए यह सवाल अहम है कि त्योहारों के दौरान अचानक बढ़ने वाले हवाई किराए पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे.

त्योहारों पर कब और किन रूटों पर बढ़े हवाई किराए?

पिछले वर्षों के आंकड़े और रिपोर्टें बताती हैं कि दिवाली, छठ और होली जैसे त्योहारों के आसपास बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाली उड़ानों के किराए में तेज बढ़ोतरी देखी जाती रही है. इन दिनों बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाने के लिए हवाई यात्रा करते हैं. मांग बढ़ने के साथ टिकटों की कीमतें भी काफी ऊपर पहुंच जाती हैं.

7 नवंबर 2026 को यात्रा के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, मुंबई से पटना का हवाई किराया 25,643 रुपये और बेंगलुरु से पटना का किराया 26,053 रुपये तक पहुंच चुका था. इसी तरह बेंगलुरु से वाराणसी का किराया 17,698 रुपये और मुंबई से वाराणसी का किराया 15,926 रुपये दर्ज किया गया था. ये कीमतें सामान्य दिनों के मुकाबले काफी अधिक थीं.

पिछले साल भी त्योहारों पर महंगे हुए थे टिकट

अक्टूबर 2025 के त्योहारी सीजन में भी हवाई किराए में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. उस दौरान मुंबई से पटना का एकतरफा औसत किराया 14,540 रुपये तक पहुंच गया था. यह पिछले साल के समान त्योहारी समय की तुलना में 52 प्रतिशत अधिक था. वहीं, बेंगलुरु-लखनऊ और मुंबई-कोलकाता रूट पर भी किराए में 47 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. इसी तरह, 2026 में होली के आसपास भी कई रूटों पर यात्रियों को महंगे टिकट खरीदने पड़े थे. उस दौरान दिल्ली से पटना का एकतरफा किराया 11,056 रुपये और दिल्ली से गया का किराया 11,720 रुपये तक पहुंच गया था. वहीं, बेंगलुरु से गोरखपुर जाने वाली उड़ान का टिकट 19,589 रुपये तक पहुंचने की जानकारी सामने आई थी.

त्योहारों के दौरान इन रूटों पर किराए में होने वाली बढ़ोतरी के चलते यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई और केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए गए नियमों पर नजर रहेगी. इन नियमों से हवाई किराए में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में कितनी मदद मिलेगी, यह उनके अंतिम स्वरूप और लागू होने के तरीके पर निर्भर करेगा.

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